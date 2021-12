Winter bei unseren Nachbarn

Entdecken Sie auch in der kalten Jahreszeit die märchenhafte Atmosphäre tschechischer Denkmäler.

Der Großteil der Burgen und Schlösser schließen im Winter ihre Tore, doch man findet auch solche historischen Perlen, die ihre Besucher ganzjährig mit offenen Armen begrüßen. Darunter sind Schlösser mitten in der Stadt, Schlösser und Burgen in kleinere Gemeinden und solche nahe der tschechisch-österreichischen Grenze zu finden. Wir haben für Sie je drei Burgen und Schlösser gefunden, die ihr Winterkleid mit ihren Besuchern teilen:

Prager Burg

Die Gebäude in einem der größten Burgareale der Welt, der Prager Burg, bleiben auch im Winter zugänglich. Besuchen können Sie etwa den Alten Königspalast, die St.-Georgs-Basilika, die Gemäldegalerie, die Kaiserliche Reithalle mit Ausstellungen und den St.-Veits-Dom.

Burg Karlstein

Die majestätisch anmutende Burg Karlstein unweit von Prag wurde von Kaiser Karl IV. als Schatzkammer der Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reiches und der Reliquiensammlung sowie für wichtige Empfänge angelegt. Im Winter können Sie (von Freitag bis Sonntag) die Privatgemächer und Prunkräume von Kaiser Karl IV. besichtigen.

Burg Rožmberk

Die mittelalterliche Burg Rožmberk in Südböhmen steht auf einem Felsvorsprung über der Moldau und bildet ein weitläufiges Burgareal. Im Winter werden im Rahmen der Führung die Privatgemächer vorgestellt, in welchen die letzten Burgherren, die Fürstenfamilie Buquoy, lebte. In den Wintermonaten kann die Burg von Dienstag bis Freitag um 11:00 und 13:00 Uhr besichtigt werden.

Schloss Lednice

Das südmährische Schloss Lednice gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde als repräsentativer Sommersitz des Liechtensteiner Fürstentums erbaut. Sie ist nur wenige Kilometer von der österreichisch-tschechischen Grenze entfernt. In der Wintersaison ist es an den Wochenenden geöffnet. Und was erwartet Sie bei einer winterlichen Führung? Die Prunksäle im Erdgeschoss mit Zierdecken, Holzverkleidungen an den Wänden und wunderschönem Mobiliar, das in Europa seinesgleichen sucht. In diesen Räumlichkeiten wurden für den europäischen Adel gesellschaftliche Veranstaltungen, Bälle und Galaempfänge gegeben.

Schloss Hluboká nad Vltavou

Das romantische südböhmische Schloss Hluboká nad Vltavou zählt zu den schönsten Schlössern Tschechiens. Im Rahmen der winterlichen Führung können Sie die Privatgemächer der letzten vier Generationen der Schwarzenberger besichtigen, darunter das Speisezimmer im Jagdstil, den Raum für die Essenszubereitung und die Wohnung des letzten Schlossbesitzers, Dr. Adolf Schwarzenberg. Eine technische Sehenswürdigkeit stellt der Personen- und Lastenaufzug dar. Schloss Hluboká ist auch im Winter täglich außer montags geöffnet.

Schloss Sychrov

Das neugotische Schloss Sychrov unweit von Liberec in Nordböhmen ist die ehemalige Residenz des französischen Adelsgeschlechts Rohan. Die Räumlichkeiten sind mit historischem Mobiliar, Gemälden und weiteren Einrichtungsgegenständen ausgestattet; der Großteil der Räume besticht mit prunkvollen Schnitzerarbeiten. Eine der berühmtesten Persönlichkeiten, die auf Schloss Sychrov verweilte, war der bekannte tschechische Komponist Antonín Dvořák. Außerdem wurden hier mehrere Filmmärchen gedreht. Im Winter hat das Schloss täglich bis 14:00 geöffnet.

