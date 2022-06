Ein Ort der Liebe

Eine der berühmtesten Städte der Welt, bekannt für ihre Schönheit, für die Oper und die Liebe – das ist Verona in der norditalienischen Region Venetien.

Die atemberaubende Stadt begeistert die Besucher*innen durch die mittelalterliche Altstadt und durch ihre Lage zu beiden Seiten der Etsch. Verona ist UNESCO-Weltkulturerbe und blickt auf mehr als 2.000 Jahre Geschichte zurück. Von den Römern im ersten Jahrhundert v. Chr. gegründet, erlebte sie ihren größten Glanz im 13. und 14. Jahrhundert unter der Scaliger-Dynastie. Ein Symbol ihrer Macht ist noch heute die Scaliger-Brücke mit ihren Zinnen.

Von Piazza zu Piazza

Auf der Piazza Bra – dem größten und wichtigsten Platz in Verona – gibt es neben der Statue von König Viktor Emanuel II. eine Vielzahl von historischen Gebäuden – beispielsweise den wunderschönen Palazzo degli Honorij – zu sehen. Will man das Treiben auf dem Platz beobachten, tut man das am besten von einer Terrasse eines der Cafés aus.

Vom Platz aus geht es weiter zur Via Mazzini. Die schmale, marmorgepflasterte Straße ist die Haupteinkaufsstraße der Stadt und begeistert mit Shops von Gucci bis Zara. Die Straße mündet in die Piazza delle Erbe, dem ältesten Platz der Stadt. Vom Brunnen mit der Madonna-Statue schweift der Blick zu den hohen alten Häusern. Besonders ins Auge fallen dabei die bemalten Fassaden der Mazzanti-Häuser. Auch hier kann man dem fröhlichen Geschehen von einer Terrasse einer Bar oder einer Osteria aus, zusehen. Der Besuch eines Marktstandes – aufgebaut vor der weltberühmten Hut-Boutique Borsalino – ist ebenso zu empfehlen. Wer hoch hinaus will, der steigt über eine Wendeltreppe auf den 84 Meter hohen Lamberti-Turm und wird mit einem umwerfenden Blick auf die Stadt belohnt.

Auf den Spuren von Romeo und Julia

Unweit der Piazza delle Erbe liegt das Haus der Julia. Hier heißt es: Augen schließen und an die berühmte Balkonszene aus William Shakespeares tragischer Liebesgeschichte von Romeo und Julia denken. Danach geht es in den kleinen Innenhof des im 13. Jahrhundert im Gotik-Stil erbauten Hauses, um den berühmten Balkon zu bewundern und sich mit der Bronzestatue der Julia fotografieren zu lassen. Berührt man sie, verspricht das Glück in der Liebe.

Für Opernfans ein Muss

Jahr für Jahr pilgern Musik- und Opernbegeisterte nach Verona. Für sie geht es in die Arena von Verona – eines der größten Amphitheater, das einst von den Römern erbaut wurde – um hier einer außergewöhnlichen Opernaufführung beizuwohnen. Die diesjährige Saison wird am 17. Juni mit „Carmen“ von Georges Bizet und am 18. Juni mit „Aida“ von Giuseppe Verdi eröffnet und endet am 4. September. Am Programm stehen außerdem „Roberto Bolle and Friends“ am 20. Juli, „Carmina Burana“ am 12. August und „Plácido Domingo in Verdi Opera Night“ am 25. August.

Verlockende Ausflugsziele in der Umgebung

Als Draufgabe hat Verona herrliche Ausflugsziele in der näheren Umgebung zu bieten.

Am Ostufer des Gardasees laden Orte wie Malcesine am Fuße des Monte Baldo, Bardolino – bekannt für den gleichnamigen, süffigen und äußerst beliebten Rotwein oder die Halbinsel Punta San Virgilio, ein landschaftliches Gesamtkunstwerk, zum Entspannen ein. Ausflüge, die besondere Gaumenfreuden versprechen, führen über die Strada del Vino Valpolicella und Strada del Vino Soave. Hier stehen Weinverkostungen in venezianischen Villen und Kochworkshops bei denen man lokale Spezialitäten kennenlernt, auf dem Programm.

Verona ist eine magische Stadt, in der Geschichte, Kunst und Kultur zusammenkommen. Weiter Informationen über Verona und die bezaubernde Umgebung finden Sie hier.