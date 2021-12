Kulinarischer Genuss der Extraklasse wird im Rahmen von „Tafeln im Weinviertel“ von Mitte Juni bis Mitte August 2022 an 19 Terminen angeboten.

Getafelt wird an außergewöhnlichen Orten des Weinviertels: in Weinbergen, historischen Schlosshöfen oder idyllischen Kellergassen. Dabei decken Weinviertler Spitzenköche an den schönsten Plätzen der Region stilvolle Tafeln inmitten der sanft hügeligen Landschaft des Weinviertels und servieren unter freiem Himmel kulinarische Köstlichkeiten aus regionalen Produkten. Dazu werden passende Weinviertler Weine gereicht. Dieses kulinarische Erlebnis ist sowohl als reiner Abend-Event oder mit Übernachtung als Kurzurlaub buchbar.

Bequeme Anreise mit den ÖBB

Als besonderes Zuckerl für alle, die mit der Bahn anreisen und die „Tafeln im Weinviertel“ mit Übernachtung im Hotel Schweinberger in Stetten, im Hotel Dreikönigshof in Stockerau, im Landgut & SPA Althof Retz in der Weinstadt Retz oder in der Therme Laa - Hotel & Silent Spa in Laa an der Thaya buchen, gibt es ein besonderes Zuckerl: Gegen Vorlage eines gültigen VOR- bzw. ÖBB-Tickets ist der Transfer vom nächstgelegenen Bahnhof zum Hotel und retour kostenlos. Einfach bei der Buchung im Hotel bekanntgeben.

www.weinviertel.at/tafeln-mit-bahnanreise