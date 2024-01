Trend-City Melbourne

Genauso wie Wien liegt auch Melbourne in Australien jedes im Ranking der lebenswerten Städten der Welt ganz weit vorne. Jetzt fliegt nach langer Zeit erstmals wieder eine europäische Airline in die Trend-City nach Down Under.

In der Luftfahrtbranche ist es eine kleine Sensation, und Fernreisende können sich derzeit über echte Schnäppchenpreis freuen. Ab Mitte März 2024 fliegt Turkish Airlines erstmals nach Melbourne in Australien. Die pulsierende Hauptstadt des Bundesstaates Victoria ist die zweitgrößte Metropole Australiens und bietet das ganze Jahr über jede Menge Unternehmungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten. Von der ältesten, noch lebenden Kultur der Welt über vielfältige Kulinarik bis hin zu prestigeträchtigen, globalen Sportevents ist für jeden Geschmack genau das richtige dabei. © Turkish Airlines × Auch Aktivurlauber kommen in Melbourne voll auf Ihre Kosten: Unzählige Wanderwege führen kreuz und quer durch die Stadt, vorbei an palmengesäumten Parks, beeindruckenden Wolkenkratzern und schmucken Boutiquen. Beim Flanieren durch die Stadt wird die Schönheit Melbournes erst so richtig erlebbar – nicht um- sonst trägt die Metropole den treffenden Beinamen Garden City. Turkish Airlines wird ab dem 15. März 2024 drei Flüge pro Woche nach Melbourne anbieten. Wen man ab Wien fliegt, ist man mit einmal Umsteigen in Istanbul mit insgesamt rund 20 Stunden reiner Flugzeit in der Luft. Ab sofort bis 15. April 2024 gelten spezielle Einführungstarife für die Strecke nach Melbourne, ab ca. 900€. © Turkish Airlines × Auch der Vorstandsvorsitzende von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, freut sich über die neue Destination: „Wir haben unser Ziel, den Kontinent Australien zu erreichen, an dem wir seit einiger Zeit erfolgreich arbeiten, mit dem bestätigten Flugtermin verwirklicht.“ In den nächsten Jahren will Turkish Airlines Direktflüge nach Melbourne und anderen potenziellen Städten des Landes einrichten und dazu neue Flugzeuge anschaffen, die Nonstop-Flüge zwischen Istanbul und Melbourne ermöglichen. Übernachtungstipps für Melbourne Dieses Luxus-5*-Boutiquehotel befindet sich in bester Lage im Melbourne. The Royce Zwischen luxuriösen Boutiquen, erstklassigen Galerien und grünen Gärten. Auch die herrlichen Strände der Bayside liegen ums Eck. Hier trifft Opulenz im Hollywood-Stil auf zeitgemäßen Komfort in den Zimmern. Ein Highlight ist die elegante Bar, in der man erstklassige Cocktails am offenen Kamin genießen kann. Ab ca. 180€ pro Nacht. www.roycehotel.com.au © Turkish Airlines × W Melbourne Inmitten des Zentrums an der Flinders Lane erhebt sich das W Melbourne als eines der ersten Hotels seiner Art im Luxus-Lifestyle-Bereich der Stadt. Das 5-Sterne-Haus beeindruckt mit einem Innenpool, einer Sonnenterrasse und einem topmodernen Fitnessstudio. Die Gäste haben die Qual der Wahl zwischen drei Restaurants und zwei Bars. Tipp: Ab 17:00 Uhr wird der Pool täglich zu einem exklusiven Rückzugsort für Erwachsene – und das bis 6:00 Uhr morgens! Ab ca. 170€ pro Nacht. www.marriott.com © Turkish Airlines ×