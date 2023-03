Der ReiseLust24 Hoteltipp der Woche

Mit der Eröffnung des neuen „WELTWIEN Apartments“ in Meidling wird Gästen aus aller Welt ein modernes Zuhause auf Zeit geboten. In einem frisch revitalisierten Gebäudekomplex, der das goldene Wien um 1900 verinnerlicht hat.

Die insgesamt 30 Design-Suiten und Lofts sind in der Größe von 30 bis 70 Quadratmetern verfügbar und führen klingende Namen wie „Weltwolke“, „Weltwandel“, „Weltwunder“, „Weltwiese“ und „Weltweit“. Ausgestattet sind die klimatisierten Apartments mit Küchen- und Wohnbereich sowie modernster Technologie, um den Aufenthalt einfacher, bequemer und effizienter zu gestalten.

© Julius Hirtzberger ×

Luxus-Apartments im 12. Bezirk

Mit einem exklusiven Konzept, das Kunst, Design und Architektur stilistisch vereint, sorgt WELTWIEN im 12. Bezirk für frische Impulse. Neben einer perfekten Infrastruktur sind es die Haubenlokale, Bauernmärkte, gemütlichen Cafés, neugestalteten Grünflächen sowie das nahe liegende Schloss Schönbrunn, die den Aufenthalt in den Luxus-Apartments aufwerten.

© Julius Hirtzberger ×

„Unserem Architekten Michael Karasek ist es gelungen, den Wiener Jugendstil neu zu interpretieren. Wir sind ein Haus für Weltbürger, die das alte und neue Wien in seiner prachtvollen Vielfalt erleben möchten. Umgeben von moderner Kunst und hochwertigem Mobiliar bietet WELTWIEN sowohl für Langzeit-Gäste als auch für Kurzaufenthalte das ideale Ambiente. Großzügig gestaltete Terrassen mit Blick auf den ART YARD Skulpturengarten erhöhen zusätzlich die Wohnqualität“, sagt Eigentümer Dr. Armin Sageder.

© Julius Hirtzberger ×

Der Kreativität freien Lauf gelassen wird in dem spirituellen Raum „Tanz im Weltraum“. Der akustisch gedämmte Raum bietet Platz für 40 Personen und ist mit Beamer, Spiegel, Klimaanlage, Umkleidekabinen, Duschen und eigener Küche ausgestattet – ideal für Workshops, Seminare, Events, Tanz- und Yogaeinheiten. Ebenfalls Eindruck hinterlassen hat der ART YARD Skulpturengarten, der den Gästen Ruhe und Rückzug bietet.

© Julius Hirtzberger ×

Kunst und Design trifft auf Hightech

Im WELTWIEN, wo Wien auf die Welt trifft: Vom Städtetrip über Businessreisen bis zu einem Langzeitaufenthalt – die Verweildauer in den Luxus-Apartments ist so unterschiedlich wie die Gäste selbst. Die Preise variieren je nach Apartmentgröße und starten ab 109,00 Euro pro Nacht. Bereits vor der Anreise und nach Download der Mobile Key App bekommen Weltbürger einen Schlüsselcode zugesendet. Für noch mehr Gästekomfort sorgt ein umfassender Concierge-Service, der den Gästen von 10:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung steht und auch gerne den Transfer sowie einen Frühstücks- oder Jausenkorb in den „WELTWIEN Apartments“ organisiert.