Bunt und schnörkellos

Klare Linien, markante Muster und rebellisches Farbspiel spiegeln das Design des Hotels am Wiener Donaukanal wider.



Elegant in seiner Gradlinigkeit, dabei markant und eine Spur rebellisch mit auffälligen Mustern und leuchtenden Farben: So präsentiert sich nicht nur das SO/ Vienna seinen Gästen, sondern nun auch die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Wiener Mode-Designer Arthur Arbesser erstmalig gezeigten Mitarbeiter-Uniformen. Auf den ersten Blick mehr Fashion-Piece denn Arbeitskleidung ist es Arbesser mit seinen Entwürfen gelungen, das kühne Interior-Design Jean Nouvels und die leuchtenden Kunstwerke Pipilotti Rists, aber auch den Spirit der Marke SO/ einzufangen und diese zugleich für die Nutzung im täglichen Hotelalltag zu transferieren. Arbesser reiht sich damit in die Riege von Spitzendesignern ein, mit denen die Luxus-Lifestyle-Marke SO/ Hotels & Resorts, Teil des führenden internationalen Hotelkonzerns Accor, rund um den Globus zusammenarbeitet.

Luxushotel mit Edge

Die Marke SO/ versteht sich mit ihrer verspielten, aber auch bewusst rebellischen Interpretation von Luxushotellerie als eine schillernde Ergänzung der weltweiten Hotelszene. So zählen avantgardistisches Design, der Sinn für aktuelle Trends, szenige Beats, der „Just Say SO“-Service sowie Bars und Events am Puls der Zeit zu den Signature-Elementen der Marke.

Uniformen im Look des Hotels

Dieser Anspruch findet sich, einzigartig präsentiert, auch in der neuen Uniform-Kollektion von Arthur Arbesser: Klassisch-zurückhaltende Farben wie grau, weiß und schwarz und schlichte Streifen und Karo-Muster wurden mit bunten Motiven kombiniert und zeigen so die ganze Widersprüchlichkeit, die das Design des SO/ Vienna ausmacht. Die Kollektion, welche neben Uniformen für RezeptionistInnen, Servicekräfte und Housekeeping auch neue Outfits für die Bartender beinhaltet, strahlt Modernität und Exklusivität aus und wurde aus feinsten Stoffen und durch beste Schneiderkunst zum Leben erweckt. Dabei ist sie doch verspielt, um ihr den üblichen Ernst der Luxushotellerie zu nehmen.

Wie aus Hoteluniformen Fashion wird

Als Inspiration diente Arthur Arbesser die Arbeit des Architekten Jean Nouvel und der Künstlerin Pipilotti Rist, die maßgeblich für das Design des SO/ Vienna verantwortlich sind. Die Merkmale der beiden Architekten finden sich in verschiedenen Elementen der Kollektion wieder – von grafischen Rastern und strengen Linien bis hin zu verspielten Farben und überraschenden Kontrasten mit Bezug auf die Jugendstil-Geschichte Wiens. Die All-Over-Prints der Bartender-Uniform und RezeptionistInnen-Shirts stellen beispielsweise einen Bezug zu den Decken-Kunstwerken von Pipilotti Rist her. Von diesen hat Arbesser auch einige Farbkombinationen abgeleitet, darunter pink/orange/rosa oder das intensive Blau für die Herren-Uniformen. Die strukturierte Fassade des Hauses findet sich wiederum in den grau-schwarzen Patchwork-Röcken der RezeptionistInnen-Uniformen wieder.

Was die Arbeit an einer Hoteluniform von Mode-Entwürfen unterscheidet

„Die Zeit und meine Inspirationsquellen. Für die Entwürfe des SO/ Vienna hatte ich wirklich die Zeit, mich in das Hotel, in den Kern der Marke SO/ hineinzuversetzen. Ich bin in diesen einmaligen Zimmern aufgewacht, habe unter dem strahlenden ‚Himmel‘ Rists auf die Stadt geblickt und habe mich von der Atmosphäre einfangen lassen. Erst dann habe ich mit meiner Arbeit begonnen und so lange daran gearbeitet, bis ich den Spirit des Hotels und seiner Mitarbeiter/innen eingefangen habe“, so Arbesser. „Man muss sich jedoch auch über den Grundgedanken einer Uniform klar werden. Die Mode ist oft kurzlebig und Trends unterworfen. Meine Uniformen sollen dauerhaft ein Teil des Hotels sein und müssen daher bis zu einem gewissen Grad zeitlos bleiben.“ Und sie müssen so beschaffen sein, dass sie ihre Träger/innen durch den Alltag begleiten, ohne zu behindern. „Besonders wichtig war mir, dass die Uniformen hochwertig sind, sowohl was meinen künstlerischen Anspruch betrifft als auch in Hinblick auf die Qualität der Stoffe und die Verarbeitung. Zugleich sollten sie aber einen verspielten, frechen Twist haben“, erklärt Arthur Arbesser, der auch regelmäßig Kostüme für Theater- und Ballettinszenierungen entwirft.

Zufriedener Auftraggeber

„Schon zu Beginn dieses zweijährigen Prozesses war uns absolut klar, dass wir in Arthur Arbesser den perfekten Kreativpartner gefunden haben. Er vereint die beiden Persönlichkeiten unseres Hotels in sich und seinen Designs wie kein zweiter: Das Geradlinige, Schnörkellose, Kühne und das Verspielte, Rebellische, dem Alltäglichen entfliehende. Das Ergebnis spiegelt genau das wider und wir freuen uns, unsere Gäste ab sofort mit unserem neuen Außenauftritt zu begrüßen“, sagt Christian Klaus, General Manager des SO/ Vienna.

Über den Designer Arthur Arbesser

Schon seit ihrer Gründung arbeitet die Marke SO/ Hotels & Resorts mit internationalen Designern zusammen, von Karl Lagerfeld und Christian Lacroix bis zu Viktor&Rolf. Für das erste Hotel in Österreich hat sich SO/ für einen Designer entschieden, der nicht nur das Lebensgefühl der Marke und insbesondere des Hotels widerspiegelt, sondern auch lokale Wurzeln hat. In Wien geboren und aufgewachsen, kennt Arbesser die Kultur der Stadt von klein auf. Wien mit seiner Architektur der Jahrhundertwende und dem reichen künstlerischen Erbe war schon immer eine wichtige Inspirationsquelle für seine Arbeit. Am Central Saint Martins College for Art and Design entwickelte er schnell seine persönliche Ästhetik, die durch seinen engen Kontakt mit der kreativen Londoner Kunstszene beeinflusst wurde. Nach seinem Abschluss zog es ihn nach Mailand, wo er sieben Jahre lang ein wichtiger Teil des Designteams von Giorgio Armani war. Im Februar 2013 brachte Arthur Arbesser seine gleichnamige erfolgreiche Damen-Modelinie auf den Markt. Neben seinem eigenen Label ist er auch als kreativer Berater tätig und an zahlreichen Kollaborationen vom Möbel- bis zum Produktdesign beteiligt.