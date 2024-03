"Winnetou I" im Steinbruch Winzendorf

30-Jähriges Jubiläum der Karl-May-Festspiele: "Winnetou I" kehrt vom 3. bis 18. August 2024 zurück in den Steinbruch Winzendorf.

Die Karl-May-Festspiele im Steinbruch Winzendorf sind ein absolutes Highlight für Abenteuerliebhaber des Wilden Westen. Vom 3. bis 18. August 2024 wird die malerische Kulisse des Festspielgeländes erneut zum Schauplatz mitreißender Reit- und Stunt-Inszenierungen für die ganze Familie. Unter der Regie und Intendanz von Martin Exel wird das Stück "Wie alles begann - Winnetou I" aufgeführt.

"Winnetou I" in atemberaubender Kulisse

In einer fesselnden Inszenierung trifft Winnetou auf Old Shatterhand, der Beginn einer interkulturellen Freundschaft, die heute symbolisch für den Brückenbau zwischen verschiedenen Kulturen steht. Das Stück "Wie alles begann - Winnetou I" basiert auf den bekannten Karl-May-Werken und wird im Steinbruch Winzendorf in den Wiener Alpen in Niederösterreich präsentiert. "Wir haben die Handlung modifiziert, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Die Karl-May-Festspiele bieten ein nachhaltig beeindruckendes Erlebnis für kulturinteressierte Gäste und Familien, die gemeinsam in die faszinierende Welt des Wilden Westens eintauchen möchten“, betont Regisseur und Intendant Martin Exel.

Vom 3. bis 18. August 2024 stehen 12 Vorstellungen zur Auswahl. Die vollständig klimatisierte und überdachte Festspielhalle bietet Platz für insgesamt 800 Personen. Die beeindruckende Spielfläche von 1.500 Quadratmetern mit einer Breite von etwa 30 Metern zählt zu den imposantesten Indoor-Bühnen Europas. Einmal platziert, bietet sich ein Blick auf ein Indianerdorf, eine steppenartige und steinige Landschaft sowie eine Dampflok aus dem 19. Jahrhundert. "Die authentische Wild-West-Atmosphäre vor Ort, vorbei an Felsen, Indianerdorf und Dampflok, versetzt die Besucher in eine Zeit, in der man am liebsten hinter dem nächsten Felsen lauern oder aufs Pferd springen würde", hebt Exel hervor.

30-Jahre Jubiläum der Karl-May-Festspiele

Die Karl-May-Festspiele im Steinbruch Winzendorf finden bereits zum 30. Mal statt. Die Westernstadt wurde seit 1994 kontinuierlich um neue Attraktionen wie Bogenschießen oder Cancan-Tanzeinlagen im Saloon erweitert. Jährlich besuchen rund 9.000 Gäste die dreiwöchige Veranstaltung, um den Spuren von Cowboys und Indianern zu folgen. Insgesamt sind an der Produktion 25 Schauspieler:innen und Statist:innen beteiligt, „die das Publikum von Anfang bis Ende fesseln. Die Enthüllung der Hauptrollen von Winnetou und Old Shatterhand erfolgt in den kommenden Wochen. Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums spielen starke, emotionale Momente und Wendepunkte eine bedeutende Rolle“, verrät Exel.

Neben mitreißenden Aufführungen, Stunts auf den 20 Reitpferden, Pyro-Effekten und ausgeklügelter Bühnentechnik bietet das knapp drei Hektar große Festspielgelände zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten sowie Stände mit handgefertigten Souvenirs und Western-Accessoires. Das Erlebnis beginnt bereits am Parkplatz, der mit natürlichen und künstlichen Felsformationen eine abenteuerliche Atmosphäre schafft und als Tor zur Westernstadt gilt. Eintrittskarten für die Karl-May-Festspiele 2024 sind ab sofort online oder an örtlichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Exel: „Mit Winnetou begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält – und 2024 einen weiteren kraftvollen Schub erhält.“