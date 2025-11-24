Apple Days bei Media Markt: Hier purzeln die Preise zum Black Friday

Die Black-Friday-Phase 2025 läuft – und bei Media Markt wird es für Apple-Fans besonders spannend. Im Rahmen der Apple Days fallen die Preise für MacBook, iPad, iPhone, AirPods und AirTag rasant.

Apple Days bei Media Markt: Black-Friday-Modus für iPhone & Co.

Der Black Friday ist längst kein Ein-Tages-Event mehr, sondern ein Shopping-Marathon. Media Markt nutzt die heiße Phase und startet die Apple Days: Bis 2. Dezember 2025 stehen viele Apple-Produkte zu Black-Friday-Preisen im Regal – online und in den Märkten, solange der Vorrat reicht.

Praktisch: Mit dem Trade-In-Service können Sie Ihr altes Smartphone in Zahlung geben und so etwa beim iPhone 17 Pro kräftig sparen. Dazu kommen verlängerte Umtauschfristen und Click & Collect Express für alle, die Deals lieber schnell in den Händen halten, statt lange auf Pakete zu warten.

Die spannendsten Apple-Deals bei Media Markt

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Apple-Produkten, die bei Media Markt im Rahmen der Apple Days stark reduziert sind – ideal, wenn Sie Hardware-Upgrade und Weihnachtsgeschenke in einem Abwasch erledigen möchten.

Apple AirTag – kleines Gadget, großer Retter

Der Apple AirTag* ist ein kleiner Tracker, der Schlüssel, Rucksack oder Koffer auf dem Radar hält. Einmal mit iPhone oder iPad gekoppelt, taucht der AirTag in der „Wo ist?“-App auf und hilft beim Wiederfinden von verlegten Gegenständen. Im Rahmen der Apple Days gibt es das praktische Mini-Gadget deutlich günstiger – ideal als kleines Upgrade für den Alltag oder als Geschenk.

Wichtige Details:

Einfaches Setup mit iPhone oder iPad, Integration in die „Wo ist?“-App

Präzise Suche mit Ultrabreitband, IP67-Schutz, Batterie wechselbar

Apple-Days-Preis: 29,90 statt 39 € (23 % Rabatt)

Apple AirPods 4 – mehr Sound und mehr Features zum reduzierten Preis

Die AirPods 4* setzen auf den H2-Chip und bringen hörbar besseren Sound sowie clevere Audiofunktionen. Personalisiertes 3D-Audio kann Serien, Filme und Spiele deutlich immersiver wirken lassen. Die adaptive Audioverarbeitung passt sich automatisch an die Umgebung an. Für Telefonate und Videochats sorgt die Stimmisolation dafür, dass Sie besser verstanden werden. Für aktuelle In-Ears mit diesem Funktionsumfang ist der Apple-Days-Preis ein sehr solider Einstieg.

Wichtige Details:

H2-Chip, personalisiertes 3D-Audio

Verbesserte Anrufqualität mit Stimmisolation

Apple-Days-Preis: 109 statt 149 € (26 % Rabatt)

Apple AirPods 4 – für 109 statt 149 Euro bei Media Markt*

Apple iPhone 16e – starkes iPhone mit Apple-Intelligence-Fokus

Das iPhone 16e* ist auf Apple Intelligence vorbereitet und bringt mit dem A18-Chip reichlich Leistungsreserven für KI-Funktionen, Games und Alltags-Apps. Das 6,1-Zoll-OLED-Display liefert kräftige Farben und starke Kontraste, die Akkulaufzeit ist laut Apple auf bis zu 26 Stunden Videowiedergabe ausgelegt. Highlight ist die 48-MP-Fusion-Kamera, dazu kommt die neue Action-Taste für schnellen Zugriff auf alle Lieblingsfunktionen. Für ein aktuelles iPhone mit A18-Chip und langer Batterielaufzeit ist der Apple-Days-Preis ein durchaus starker Deal.

Wichtige Details:

6,1" OLED-Display

A18 Chip, 48-MP-Fusion-Hauptkamera + 12-MP-Frontkamera

Lange Akkulaufzeit

Apple-Days-Preis: 599 statt 709 € (15 % Rabatt)

Apple iPad Air (2025) – leichtes Allround-Tablet mit starkem Rabatt

Das iPad Air (2025)* setzt auf den Apple M3-Chip und ist damit deutlich flotter als ältere Air-Generationen. Ob Streaming, Spiele, Notizen oder Bildbearbeitung: Das 11-Zoll-Display mit P3-Farbraum und True Tone liefert ein scharfes, farbstarkes Bild. Mit Apple Pencil Pro (separat erhältlich) wird das Tablet zum digitalen Notiz- und Zeichenblock. 128 Gigabyte Speicher reichen für viele Apps, Fotos und Dokumente. Im Rahmen der Apple Days gibt es das aktuelle iPad Air zu einem spürbar reduzierten Black-Friday-Preis.

Wichtige Details:

11"-Display

Apple M3 Chip

8 GB RAM, 128 GB Speicher

Apple-Days-Preis: 549 statt 649 € (15 % Rabatt)

Apple MacBook Air – mobiles Arbeitstier im Black-Friday-Preissturz

Das MacBook Air (2025)* mit M4-Chip richtet sich an alle, die ein leichtes, leises, aber sehr leistungsfähiges Notebook wollen. Der neue Apple M4 bietet viel Power für Office, Uni, Fotobearbeitung und Streaming – und dank 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD laufen mehrere Apps gleichzeitig angenehm flüssig. Das 13,6-Zoll-Liquid-Retina-Display mit True Tone sorgt für ein scharfes Bild, die 12-MP-Kamera macht Videocalls deutlich besser als ältere Modelle. Für ein aktuelles MacBook Air mit M4-Chip ist der Apple-Days-Preis ein attraktiver Einstieg in die neue Generation.

Wichtige Details:



13,6" Liquid Retina Display mit True Tone

256 GB SSD, 16 GB RAM

Apple M4 Chip (10-Core CPU, 8-Core GPU, 16-Core Neural Engine)

Apple-Days-Preis: 859 statt 1.099 € (21 % Rabatt)

Apple Days als Black-Friday-Abkürzung für Apple-Fans

Die Apple Days bei Media Markt bündeln viele der aktuell spannendsten Apple-Produkte zu Black-Friday-Preisen – vom neuen MacBook Air über iPad Air und iPhone 16e bis hin zu AirPods 4 und AirTag. Dank Rabatten, Trade-In-Service, verlängertem Umtausch und schneller Abholung lassen sich große und kleine Apple-Upgrades komfortabel in die Black-Friday-Planung einbauen. Wer ohnehin mit neuem MacBook, iPad oder iPhone geliebäugelt hat, findet hier eine kompakte Auswahl an Angeboten, die bis 2. Dezember 2025 im Fokus stehen – solange der Vorrat reicht.

