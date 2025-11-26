Bad-Hair-Day? Nicht am Black Friday: Top-Deals für Styling, Rasur & Haarentfernung

Die Black Week 2025 läuft. Bei Media Markt und Amazon fallen die Preise für Haarpflegeprodukte. Vom Dyson Airwrap über Glätteisen und Rasierer bis hin zu IPL-Geräten: Viele Bestseller haben starke Rabatte im Gepäck. Wir zeigen, welche Beauty-Deals sich zum Black Friday besonders lohnen.

Black Week & Black Friday 2025: Die Rabattschlacht ist eröffnet

Der Black Friday bei Media Markt und Amazon steht ganz im Zeichen von Beauty und Haarpflege. Parallel zu Fernsehern, Laptops und Küchengeräten rutschen auch Haarstyler, Rasierer, Epilierer und IPL-Geräte in den Rabattmodus – ideal, wenn Sie Ihr Bad und Ihre Beauty-Routine vor Weihnachten einmal grundsätzlich aufrüsten möchten. Damit Sie sich nicht durch unzählige Produktseiten scrollen müssen, haben wir einige der besten Haarpflege-Deals für Sie vorsortiert: mit Markengeräten, starken Rabatten und Bestpreisen.

Die spannendsten Haarpflege-Deals zum Black Friday

Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner

Der Dyson Airwrap i.d.* ist der Luxus-Haarstyler für alle, die Locken, Wellen, Volumen und ein glattes Finish aus einem Gerät herausholen wollen – ohne extreme Hitze. Neue Aufsätze wie der konische Lockenaufsatz und der Flyaway-Aufsatz sorgen für Blowout-Looks mit Volumen, bändigen fliegende Haare und bringen Friseur-Feeling ins heimische Bad. Der Rabatt ist stark – und bei Media Markt gibt es den aktuell günstigsten Gesamtpreis inklusive Versand.

Wichtige Details:

Styling mit Coanda-Effekt, intelligente Temperaturregulierung

Smoothing-Bürste, runde Volumenbürste, Flyaway-Aufsatz und neuer konischer Lockenaufsatz

Bluetooth-Anbindung an die MyDyson-App

Black-Week-Preis: 429 statt 549 € (Rabatt: 21 %)

DYSON Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner – für 429 statt 549 Euro bei Media Markt* © DYSON / Werbung

GHD Gold Glätteisen & Styler

Das GHD Gold Glätteisen* ist ein Klassiker im Styling-Bereich und setzt auf eine konstante Temperatur von 185 Grad, um das Haar möglichst schonend zu glätten, zu wellen oder zu locken. Ob sleekes Glattstyling oder weiche Waves – das Gerät ist für viele Haartypen geeignet. Mit fast halbiertem Preis wird aus dem Profi-Tool zum Black Friday ein deutlich attraktiverer Deal.

Wichtige Details:

Dual-Zone-Technologie für konstante 185 °C Stylingtemperatur

26 mm Platten, geeignet für verschiedene Haartypen

Abgerundetes Gehäuse für Glätten, Wellen und Locken

Black-Week-Preis: 131,09 statt 251,09 € (Rabatt: 48 %)

GHD Gold Glätteisen & Styler – für 131,09 statt 251,09 Euro bei Amazon* © GHD / Werbung

BRAUN Herrenrasierer Series 9 Pro+ mit Reinigungsstation

Der Braun Series 9 Pro+* zielt auf alle, die ihren Bart regelmäßig gründlich rasieren – egal, ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart. Fünf perfekt synchronisierte Rasierelemente sollen selbst längere und schwierige Haare effizient erfassen, während die Haut geschont wird. Die 6-in-1-Reinigungsstation reinigt, trocknet und lädt automatisch. 60 Minuten Akkulaufzeit, Nass- und Trockenrasur sowie ein Reiseetui machen das Paket komplett. Mit einem Rabatt von 56 Prozent und dem bislang niedrigsten Preis wirkt dieser Black-Friday-Deal besonders reizvoll.

Wichtige Details:

Mit 5 ProShave-Elementen und ProTrimmer aus Chirurgenstahl

Für Nass- und Trockenrasur

6-in-1-Reinigungsstation inkl. Reinigung, Trocknung und Laden

Li-Ionen-Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit

Black-Week-Preis: 239 statt 549 € (Rabatt: 56 %)

BRAUN Herrenrasierer Series 9 – für 239 statt 549 Euro bei Media Markt* © BRAUN / Werbung

Philips Shaver Series 5000 mit SkinIQ

Der Philips Shaver Series 5000* setzt auf SkinIQ-Technologie, um sich automatisch an Ihre Haardichte anzupassen. 45 selbstschärfende Klingen schneiden laut Hersteller 90.000 Mal pro Minute und sollen so möglichst viele Haare mit jedem Zug erwischen. Mit mehr als 50 Prozent Rabatt und ausgewiesenem Bestpreis bei Amazon ist das einer der auffälligeren Deals im Rasierer-Segment.

Wichtige Details:

Nass- und Trockenrasur

SkinIQ passt die Leistung an die Bartdichte an

360°-flexible Scherköpfe

Bis zu 60 Minuten Laufzeit, Schnellladung in 5 Minuten

Black-Week-Preis: 90,73 statt 201,67 € (Rabatt: 55 %)

Philips Shaver Series 5000 – für 90,73 statt 201,67 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Philips OneBlade Pro 360 Face&Body

Der Philips OneBlade Pro Face&Body* ist ein Allrounder für Bart, Gesicht und Körper – und eher der „Aufräumer“ im Bad als der klassische Nassrasierer. Die 360-Grad-Klinge passt sich den Konturen an, erreicht auch schwierigere Stellen und ist mit einem Zweifach-Schutzsystem besonders sanft zur Haut. Ein Präzisionskamm mit 14 Längeneinstellungen sowie zusätzliche Aufsätze machen das Gerät flexibel für Stoppel-, Drei-Tage- oder Vollbart-Styles. Mit hohem Rabatt und Bestpreis bei Media Markt ist das Set eine preisbewusste Alternative zu mehreren Einzelgeräten.

Wichtige Details:

Zweifach-Schutzsystem mit Gleitbeschichtung und abgerundeten Spitzen

Präzisionskamm mit 14 Längeneinstellungen

Zusätzliche Aufsätze für Körper und Hautschutz

Black-Week-Preis: 39 statt 64,99 € (Rabatt: 39 %)

Philips QP6542/15 OneBlade Pro 360 Face&Body – für 39 statt 64,99 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Philips Multigroom Series 7000 – 19-in-1-Trimmer

Der Philips Multigroom Series 7000* richtet sich an alle, die Bart, Kopf- und Körperhaare mit einem Gerät pflegen wollen. 19 Aufsätze decken vom Bart über Nase und Ohren bis zum Körper fast alles ab, dazu kommen 26 Längeneinstellungen zwischen 0,5 und 20 Millimeter. Die selbstschärfenden Metallklingen sollen dauerhaft präzise schneiden, während die BeardSense-Technologie die Bartdichte scannt und die Leistung bei dichteren Stellen automatisch erhöht. Da der Trimmer zum Black Friday zum bislang niedrigsten Preis bei Amazon angeboten wird, ist er für Sparfüchse interessant.

Wichtige Details:

19 Aufsätze für Bart, Kopf-, Nasen-, Ohr- und Körperhaare

26 Längeneinstellungen inkl. Premium-Präzisionskamm

Selbstschärfende Metallklingen

Detailtrimmer für feine Konturen und Linien

Black-Week-Preis: 55,44 statt 110,92 € (Rabatt: 50 %)

Philips Multigroom Series 7000 All-in-One – für 55,44 statt 110,92 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Philips OneBlade Intimate

Der Philips OneBlade Intimate* wurde speziell für empfindliche Zonen wie den Intimbereich oder die Achseln konzipiert. Die OneBlade-Technologie kombiniert eine schnell bewegliche Schneideeinheit mit Gleitbeschichtung und abgerundeten Spitzen, um Haare effizient zu kürzen, während die Haut geschont werden soll. Die SkinProtect-Klinge mit dreifachem Schutzsystem ist darauf ausgelegt, Rasierpickeln und Irritationen vorzubeugen. Zum Black Friday ist der kleine Rasierer bei Amazon mit Bestpreis gelistet.

Wichtige Details:

OneBlade-Technologie mit schnell beweglicher Schneideeinheit

SkinProtect-Klinge mit dreifachem Schutzsystem gegen Irritationen

Rasieren und Trimmen in beide Richtungen

Black-Week-Preis: 32,26 statt 45,37 € (Rabatt: 29 %)

Philips OneBlade Intimate - Elektrischer Intimrasierer – für 32,26 statt 45,37 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Braun Silk-épil 9 Flex Epilierer

Der Braun Silk-épil 9 Flex* setzt auf einen vollständig flexiblen 360°-Kopf, der sich Körperkonturen wie Knien oder Achseln anpasst. Die MicroGrip-Pinzetten erfassen auch sehr kurze Härchen ab 0,5 Millimeter. Wer eine Alternative zum Wachsen sucht und langfristig auf glatte Haut setzen möchte, bekommt hier einen Epilierer „Made in Germany“ mit großzügigem Rabatt.

Wichtige Details:

Wet & Dry-Anwendung für epilieren in Badewanne oder Dusche

Massagerollenaufsatz zur Reduzierung des Schmerzempfindens

Rasier- und Trimmeraufsätze für sensible Bereiche

Black-Week-Preis *: 119,99 statt 221,84 € (Rabatt: 46 %)

Braun Silk-épil 9 Flex Epilierer Damen – für 119,99 statt 221,84 Euro bei Amazon*

© Braun / Werbung

Philips Lumea IPL 8000 Series

Der Philips Lumea IPL 8000 Series* richtet sich an alle, die eine langfristige Haarentfernung ohne Klingen, Wachs und Epilierer wollen. Das Gerät soll bis zu 18 Monate seidig glatte Haut ermöglichen und laut Hersteller bis zu 92 Prozent weniger Haare an den Beinen nach nur drei Behandlungen erreichen. IPL (Intense Pulsed Light) versetzt die Haarfollikel mithilfe von Lichtimpulsen in eine Ruhephase, die das Nachwachsen verlangsamt. Zum Black Friday ist das IPL-Gerät bei Media Markt mit starkem Rabatt zum günstigsten Preis im Netz zu haben.

Wichtige Details:

SenseIQ mit SmartSkinSensor für Hautton-Erkennung und Lichteinstellung

Aufsätze für Körper und Gesicht

Black-Week-Preis: 249 statt 479 € (Rabatt: 48 %)

Philips Lumea IPL 8000 Series – für 249 statt 479 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Der Braun Silk·expert Pro 5* ist ein IPL-Haarentfernungsgerät für die Anwendung zuhause und zielt auf langanhaltend glatte Haut an Beinen, Armen, Achseln, im Gesicht oder Intimbereich. Laut Hersteller sind sichtbare Ergebnisse bereits nach rund zwei Wochen möglich, die Wirkung soll bis zu zwei Jahre anhalten. Die SkinProtection MAX-Technologie passt die Lichtimpulse automatisch und kontinuierlich an den Hautton an, ein UV-Filter und drei Intensitätsstufen sind ebenfalls integriert. Mit hohem Rabatt und dem niedrigsten Preis der letzten sechs Monate gehört das Gerät zu den besten IPL-Deals bei Amazon.

Wichtige Details:

IPL-Haarentfernung für bis zu 2 Jahre glatte Haut

Sichtbare Ergebnisse laut Hersteller nach ca. 2 Wochen

SkinProtection MAX-Technologie zur automatischen Anpassung an den Hautton

3 Intensitätsstufen

Black-Week-Preis: 302,51 statt 564,70 € (Rabatt: 46 %)

Braun IPL Silk Expert Pro 5 – für 302,51 statt 564,70 Euro bei Amazon* © Braun / Werbung

Beauty-Upgrade fürs Bad am Black Friday

Ob High-End-Styling mit dem Dyson Airwrap, schnelle Rasur mit Braun und Philips oder langfristige Haarentfernung per IPL – der Black Friday 2025 liefert einige interessante Ansatzpunkte, um die eigene Haarpflege-Routine zu modernisieren. Media Markt punktet vor allem mit Bestpreisen bei Geräten wie dem Dyson Airwrap und dem Philips Lumea, während Amazon bei Rasierern, Trimmern und IPL ebenfalls tief in die Rabattkiste greift. Wie immer gilt: Preise können während der Black Week schwanken, viele Deals sind zeitlich begrenzt. Wer konkrete Geräte im Blick hat, sollte die Angebote also im Auge behalten.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.