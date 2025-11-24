Bestpreis-Alarm bei Amazon: De’Longhi Magnifica S am Black Friday mit Mega-Rabatt

Kaffee-Junkies aufgepasst: Der De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat ist im Rahmen des Black Fridays 2025 bei Amazon so günstig wie noch nie. Statt 401,34 Euro zahlen Sie aktuell nur 242 Euro – das entspricht einem starken Rabatt von rund 40 Prozent.

Schwarzer Kaffee trifft Black Friday: Magnifica-S-Deal im Überblick

Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 macht Amazon die De’Longhi Magnifica S (Modell ECAM11.112.B) zum echten Schnäppchen. Der kompakte Kaffeevollautomat fällt im Rahmen des Black Fridays von 401,34 Euro auf 242 Euro – ein neuer Bestpreis im Netz. Für diesen Kurs bekommen Sie frisch gemahlene Bohnen, eine einfache Bedienung und eine klassische Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Co. Wer seine Küche schon länger Barista-tauglich machen wollte, bekommt hier einen sehr attraktiven Einstieg in die Vollautomaten-Welt.

De’Longhi Magnifica S: Bestpreis-Vollautomat für Espresso und Cappuccino

Die De’Longhi Magnifica S* gehört zu den klassischen Allroundern unter den Kaffeevollautomaten: Sie ist kompakt, setzt auf ein integriertes Mahlwerk und kommt ohne viel Schnickschnack aus. Praktisch für den Alltag: Über Direktwahltasten und einen Drehregler stellen Sie alle Parameter bequem ein. Dazu gibt es eine Aufschäumdüse, mit der Sie Milch für Cappuccino oder Latte Macchiato manuell aufschäumen können – ein Pluspunkt für alle, die ihren Milchschaum gerne selbst im Griff haben.

Der Dealpreis von 242 Euro zum Black Friday Day macht das Gerät noch einmal deutlich attraktiver, zumal es bislang noch nie günstiger zu haben war.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Mahlwerk: Integriertes Kegelmahlwerk, das die Bohnen direkt vor dem Brühen mahlt

Bedienung: 4 Direktwahltasten, Drehregler, 2-Tassen-Funktion

Milchschaum: Klassische Aufschäumdüse für Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

Black-Friday-Preis: 242 statt 401,34 €

De'Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer – für 242 statt 401,34 Euro bei Amazon

Mit dem aktuellen Rabatt rutscht die Magnifica S in eine Preisklasse, in der sonst oft nur einfachere Maschinen ohne Bohnenmahlwerk oder mit weniger Komfortfunktionen zu finden sind. Wer Wert auf frisch gemahlene Bohnen und klassischen Milchschaum legt, bekommt hier ein stimmiges Gesamtpaket.

