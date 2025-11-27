Deal-Feuerwerk am Black Friday: Diese Bestseller sind jetzt im Preisrausch

Black Friday 2025 ist da – und von Heißluftfritteuse bis Smartwatch purzeln die Preise. Jetzt läuft die ganz große Deal-Phase, in der viele Bestseller nochmal deutlich reduziert zu haben sind. Hier sehen Sie einige der spannendsten Angebote im Überblick.

Black Friday 2025: Die Schnäppchen-Tage sind eröffnet

Vom Black Friday am 28. November bis zum Cyber Monday am 1. Dezember können Sie auch heuer richtig sparen: Klassische Technik-Highlights, Gaming, Fashion, Beauty und praktische Haushaltshelfer sind jetzt im echten Rabatt-Modus. Damit Sie nicht stundenlang durch Aktionsseiten scrollen müssen, finden Sie hier eine Auswahl besonders interessanter Deals.

Das sind die Top-Produkte am Black Friday

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Wer Familie, Gäste oder einfach Pommes-Fans glücklich machen will, bekommt mit der Ninja Foodi* eine Art Mini-Gastro-Küche für die Arbeitsplatte. Zwei Körbe, 9,5 Liter Fassungsvermögen und mehrere Programme sorgen dafür, dass Hähnchen, Pommes und Gemüse gleichzeitig fertig werden – und zwar mit deutlich weniger Fett als aus der Fritteuse. Zum Black Friday gibt’s den XXL-Airfryer deutlich günstiger, über 100 Euro lassen sich hier sparen.

Wichtige Details:

Extra großes Fassungsvermöge für bis zu 8 Portionen

Bis zu 65 % weniger Energieverbrauch vs. Backofen

Black-Friday-Preis: 131,09 statt 242 € (Rabatt: 46 %)

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 131,09 statt 242 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Krups Inissia Nespresso-Maschine

Wer morgens ohne Espresso nicht in die Gänge kommt, holt sich mit der Krups Inissia* den schnellen Einstieg in die Nespresso-Welt. Die Maschine ist kompakt, heizt in rund 25 Sekunden auf und liefert per Knopfdruck Espresso oder Lungo. Zum Black Friday liegt der Preis deutlich unter der UVP – perfekt, um die erste oder eine zusätzliche Kapselmaschine ins Haus zu holen.

Wichtige Details:

Zwei Direktwahltasten für Espresso und Lungo

Für Nespresso-Kapseln

Black-Friday-Preis: 59 statt 129,99 € (Rabatt: 54 %)

Krups Inissia Nespresso-Maschine – für 59 statt 129,99 Euro bei MediaMarkt* © Krups / Werbung

Samsung QLED 4K-TV

Filmabende, Streaming und Gaming bekommen mit dem Samsung Q8F* ein deutliches Upgrade. Der QLED-TV bringt satte Farben, 4K-Auflösung und AI-Bildverarbeitung mit, zusätzlich sorgen Features wie Color Booster Pro für kräftige Bilder, auch wenn das Wohnzimmer nicht komplett abgedunkelt ist. Am Black Friday fällt der Preis auf ein deutlich attraktiveres Niveau.

Wichtige Details:

Schlankes Air-Slim-Design

Satter Klang

Black-Friday-Preis: 649 statt 999 € (Rabatt: 35 %)

Samsung Q8F (2025) 55" QLED 4K Vision AI TV – für 649 statt 999 Euro bei MediaMarkt* © Samsung / Werbung

Huawei Watch 5

Die Huawei Watch 5* spielt in der Oberliga der Gesundheits-Smartwatches. Der neue X-TAP-Sensor liefert auf Fingertipp einen kompakten Gesundheitscheck mit EKG, SpO₂, HRV und mehr. Wer seine Gesundheitswerte genauer im Blick behalten möchte, bekommt hier ein sehr umfassendes Set-up – inklusive erweiterter Garantie und Zubehör, das zum Black Friday ohne Aufpreis dazukommt.

Wichtige Details:

Hochwertige Materialien (Titanium und Edelstahl)

eSIM-Anrufe möglich

Black-Friday-Preis: 386,10 statt 569 € (mit Code ATHW10Q4) + Gratis-Waage, extra Armband und verlängertem Garantieservice

Huawei Watch 5 – für 386,10 statt 569 Euro inkl. Gratis-Geschenken bei Huawei* © Huawei / Werbung

Apple AirPods 4

Die AirPods 4* sind für alle gedacht, die sich kabellosen Komfort mit typischer Apple-Integration wünschen. Das neue Design soll noch besser sitzen, während der H2-Chip für besseren Sound und optimierte Anrufqualität sorgt. Zum Black Friday rutscht der Preis deutlich nach unten – interessant für iPhone-User, die aufrüsten oder ein älteres Modell ersetzen wollen.

Wichtige Details:

Bis zu 5 Stunden Wiedergabe (bis zu 30 Stunden mit Case)

Schutz nach IP54 (vor Staub, Schweiß und Wasser)

Black-Friday-Preis: 111,94 statt 150,25 € (Rabatt: 25 %)

Apple AirPods 4 – für 111,94 statt 150,25 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Ooono Co-Driver No2

Der Ooono Co-Driver No2* richtet sich an alle, die viel mit dem Auto unterwegs sind und rechtzeitig vor Tempo-Kontrollen oder Gefahrenstellen gewarnt werden möchten. Das kleine Gadget arbeitet per App mit einer großen Community zusammen und gibt optische sowie akustische Hinweise. Zum Black Friday ist eine Ersparnis von über 30 Euro drin.

Wichtige Details:

Kompatibel mit Apple CarPlay & Android Auto

Keine Abo-Gebühren

Black-Friday-Preis: 50,36 statt 80,62 € (Rabatt: 38 %)

Ooono Co-Driver No2 – für 50,36 statt 80,62 Euro bei Amazon* © Ooono / Werbung

Dyson V15 Origin Staubsauger

Der Dyson V15 Origin* ist für alle, die Staub, Tierhaare und Krümel ohne Kabelsalat beseitigen wollen. Der kraftvolle Motor sorgt für starke Saugkraft, während das LCD-Display in Echtzeit zeigt, was der Sauger so alles aus Teppich und vom Boden holt. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und Wechselakku ist auch eine größere Wohnung gut zu schaffen. Zum Black Friday gibt es den Highend-Staubsauger deutlich unter der üblichen Preiszone.

Wichtige Details:

Automatische Anpassung von Saugkraft/Laufzeit

Umfangreiches Zubehör inkl. LED-Fugendüse

Black-Friday-Preis: 422 statt 699 € (Rabatt: 39 %)

Dyson V15 Origin – für 422 statt 699 Euro bei MediaMarkt* © Dyson / Werbung

Huawei Watch D2

Die Huawei Watch D2* legt den Fokus noch stärker auf Blutdruck und Gesundheitsdaten. Mit ambulantem Blood Pressure Monitoring können über 24 Stunden hinweg automatisch Messungen durchgeführt werden – inklusive Trendanalyse. Dazu kommen Schlaftracking, SpO₂, Herzfrequenz und eine Gesundheits-Community-Funktion. Für alle, die medizinische Werte engmaschig überwachen möchten, ist das ein spannender Ansatz – zum Black Friday mit ordentlichem Rabatt und gratis Zusatzarmband.

Wichtige Details:

Ausführliche Schlafanalyse inkl. Schlafatmung, SpO₂ und Herzfrequenz

All-in-One-Gesundheitsmanagement

Black-Friday-Preis: 269,10 statt 399 € (mit Code ATHW10Q4)

Huawei WATCH D2 – für 269,10 statt 399 Euro inkl. Gratis-Armband bei Huawei* © Huawei / Werbung

Oral-B iO Series 10 – Elektrische Zahnbürste

Die Oral-B iO Series 10* ist ein High-End-Modell unter den Zahnbürsten. Mit iOSense-Ladestation, Echtzeit-Feedback und mehreren Putzmodi wird beim Zähneputzen gezeigt, wie lange, wo und mit welchem Druck geputzt wird. Am Black Friday rutscht die Premium-Zahnbürste preislich ein gutes Stück nach unten – ideal für alle, die Mundhygiene auf das nächste Level heben möchten.

Wichtige Details:

Elektrische Zahnbürste mit 7 Putzmodi

Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Lade-Reise-Etui

Black-Friday-Preis: 287,39 statt 615,12 € (Rabatt: 35 %)

Oral-B iO Series 10 – für 287,39 statt 615,12 Euro bei Amazon* © Oral-B / Werbung

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch* ist seit Jahren eine der beliebtesten Konsolen. Durch das modulare Konzept wechselt sie im Handumdrehen vom TV-Modus in den Handheld-Betrieb, die Joy-Con-Controller lassen sich flexibel nutzen. Zum Black Friday fällt der Preis im Vergleich zur UVP spürbar.

Wichtige Details:

Hybrid-Konsole: TV-, Tisch- und Handheld-Modus

Joy-Con-Controller einzeln oder kombiniert nutzbar

Black-Friday-Preis: 266 statt 299 € (Rabatt: 11 %)

Nintendo Switch – für 266 statt 299 Euro bei MediaMarkt* © Nintendo / Werbung

Samsung Galaxy Watch7

Die Samsung Galaxy Watch7* setzt auf Gesundheits- und Fitnessfunktionen, kombiniert mit smarter Alltagsunterstützung. Der neue Prozessor, das Dual-GPS und der verbesserte Sensorblock sollen Tracking und Akkulaufzeit verbessern – vom Schlafmonitoring bis zum Workout. Der Preis ist am Black Friday über die Hälfte gesunken.

Wichtige Details:

Next BioActiveSensor2 für Gesundheits- und Schlafdaten

Dual-GPS für präzises Outdoor-Tracking

Black-Friday-Preis: 149 statt 319,99 € (Rabatt: 53 %)

Samsung Galaxy Watch7 – für 149 statt 319,99 Euro bei Media Markt* © Samsung / Werbung

Levi's 501 Original Jeans

Die Levi’s 501* ist ein Klassiker im Kleiderschrank – eine der Jeans, an denen Trends vorbeiziehen, ohne dass sie alt aussieht. Der Schnitt ist gerade, der Stil ikonisch. Wer eine langlebige Allround-Jeans sucht, die sich je nach Oberteil schnell von Büro-tauglich zu Freizeit-Look wandeln lässt, macht hier nichts falsch. Am Black Friday rutscht der Preis der Marken-Jeans deutlich nach unten.

Wichtige Details:

Original-Jeans mit gerader Passform

Baumwolle aus Programmen wie der Better Cotton Initiative

Black-Friday-Preis: 45,38 statt 76,60 € (Rabatt: 41 %)

Levi’s 501 Original Fit – für 45,38 statt 76,60 Euro bei Amazon* © Levi’s / Werbung

Eiskratzer mit Besen (Testsieger 2025)

Der Eiskratzer mit Besen von Lyvanas* ist eine Art Winter-Notfallkit in einem Tool. Die breite Kante bricht Eis in einem Zug weg, der Besen schiebt Schnee vom Auto, ohne den Lack zu zerkratzen. Durch den gepolsterten Griff liegt das Ganze besser in der Hand, auch wenn es morgens früh und kalt ist. Zum Black Friday gibt es den Testsieger zum reduzierten Preis – eine kleine Investition, die im Winter täglich Nerven spart.

Wichtige Details:

Breite Kante und Zacken für Eis, dichter Besen für Schnee

Gepolsterter, rutschfester Griff

Black-Friday-Preis: 13,10 statt 16,13 € (Rabatt: 19 %)

Lyvanas Eiskratzer mit Besen – für 13,10 statt 16,13 Euro bei Amazon*s © LYVANAS / Werbung

Hansgrohe Pulsify Select S Duschkopf

Der Hansgrohe Pulsify Select S* ist für alle, die der Dusche ein kleines Upgrade verpassen und dabei Wasser sparen wollen. Drei Strahlarten sorgen für Wellness-Feeling, während die EcoSmart-Technologie den Verbrauch auf bis zu 6,9 Liter in der Minute begrenzt. Am Black Friday ist der Sparduschkopf günstiger zu haben und kann ordentlich beim Wassersparen mithelfen.

Wichtige Details:

Handbrause mit drei Strahlarten: PowderRain, IntenseRain, Massage

Antikalk-Funktion (QuickClean)

Black-Friday-Preis: 23,12 statt 27,22 € (Rabatt: 15 %)

Hansgrohe Pulsify Select S – für 23,12 statt 27,22 Euro bei Amazon*

© Hansgrohe / Werbung

Huawei FreeClip

Die Huawei FreeClip* sind gedacht für alle, die Kopfhörer ohne In-Ear-Gefühl wollen. Das C-Bridge-Design hängt sich quasi ans Ohr, ohne es zu verschließen – praktisch im Straßenverkehr oder im Büro, wenn die Umgebung noch wahrnehmbar bleiben soll. Am Black Friday sinkt der Preis, inklusive verlängerter Garantie.

Wichtige Details:

Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden

Geräuschminderung bei Anrufen

Black-Friday-Preis: 129 statt 199 € inkl. verlängerter Garantie

Huawei FreeClip – für 129 statt 199 Euro inkl. Extended Warranty bei Huawei* © Huawei / Werbung

Anker Soundcore Space One Over-Ear-Kopfhörer

Die Anker Soundcore Space One* sind Over-Ear-Kopfhörer mit starker aktiver Geräuschunterdrückung und langer Akkulaufzeit. Sie sind für Pendelstrecken, Büro und Reisen gemacht, wenn Umgebungslärm ausgeblendet werden soll, ohne beim Klang Abstriche zu machen. Der Deal lohnt sich dank 30 Prozent Rabatt.

Wichtige Details:

Bis zu 40 Stunden Laufzeit mit ANC

Flexibles, ergonomisches Over-Ear-Design

Black-Friday-Preis: 69 statt 99,99 € (Rabatt: 30 %)

Anker Soundcore Space One – für 69 statt 99,99 Euro bei Media Markt*s © Anker / Werbung

Beurer Nordic Heizdecke

Die Beurer HD 75 Nordic* ist das Gegenprogramm zu kalten Winterabenden. Die kuschelige Decke in Kunstfelloptik kommt mit mehreren Temperaturstufen und Sicherheitsabschaltung. Ideal fürs Sofa, Homeoffice oder als Extra-Lage im Schlafzimmer, wenn man die Heizung nicht weiter aufdrehen möchte. Zum Black Friday ist die Heizdecke zum rund halben Preis im Angebot.

Wichtige Details:

6 Temperaturstufen

Öko-Tex 100 zertifiziert

Black-Friday-Preis: 50,41 statt 102,35 € (Rabatt: 51 %)

Beurer HD 75 Nordic Heizdecke – für 50,41 statt 102,35 Euro bei Amazon* © Beurer / Werbung

GoPro MAX 360 Action-Cam

Die GoPro MAX 360* nimmt 360°-Videos auf und erlaubt es, Bildausschnitte und Perspektiven im Nachhinein per App festzulegen. Für Sport, Reisen und Familienmomente kombiniert sie eine hohe Auflösung, eine starke Stabilisierung und umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten. Am Black Friday ist sie für die Hälfte des Preises zu haben.

Wichtige Details:

Einzelobjektiv-Modus für klassische Videos, Fotos und Zeitraffer

Sechs Mikrofone für 360°-Sound mit Windgeräuschminderung

Black-Friday-Preis: 199 statt 399 € (Rabatt: 50 %)

GoPro MAX 360 – für 199 statt 399 Euro bei Media Markt* © GoPro / Werbung

Premium Weihnachtsbaum

Der Premium-Weihnachtsbaum von Pure Living* ist für alle, die keinen Baum mehr schleppen, entsorgen und jedes Jahr neu kaufen wollen. Die 180 Zentimeter hohe Kunst-Nordmanntanne setzt auf dichte Zweige, realistische Optik und einen stabilen Holzständer. Nach Weihnachten wird der Baum einfach zerlegt und verstaut – ohne Nadeln, ohne Gießkanne. Sparen lassen sich rund 80 Euro.

Wichtige Details:

10 Jahre Garantie

Schwer entflammbares Material

Black-Friday-Preis: 171,38 statt 252,05 € (Rabatt: 32 %)

Premium Weihnachtsbaum (180 cm) – für 171,38 statt 252,05 Euro bei Amazon* © Pure Living / Werbung

Der Black Friday 2025 lohnt sich

Ob Heißluftfritteuse, Smartwatch, TV, Konsole oder warme Heizdecke: Viele der diesjährigen Black-Friday-Deals drehen sich um Produkte, die sich über Jahre nutzen lassen. Gerade bei höherpreisigen Geräten wie dem Dyson V15, den Smartwatches von Huawei, dem Samsung QLED-TV oder der Oral-B iO 10 fällt der Rabatt deutlich ins Gewicht. Aber auch kleinere Alltagshelfer wie Eiskratzer, Duschkopf oder Levi’s-Jeans sind spürbar günstiger. Wer gezielt nach Bestsellern Ausschau hält und nicht wahllos klickt, kann den Aktionszeitraum vom 28. November bis 1. Dezember 2025 nutzen, um gleich mehrere Wunschlisten-Punkte mit einem Schlag abzuhaken.

*Disclaimer: Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.