Drei Kühlmatten für Katzen im Überblick, die an heißen Tagen ein Gamechanger sind

Wenn die Sommerhitze drückt, leiden vor auch unsere schnurrenden Freunde darunter. Eine gute Kühlmatte kann da wahre Wunder wirken, um die Körpertemperatur zu regulieren.

Bei steigenden Temperaturen suchen auch Katzen instinktiv nach kühlen Plätzen in der Wohnung oder im Garten. An besonders heißen Tagen reichen Fensterbänke im Schatten oder Fliesenböden oft nicht aus. Eine Kühlmatte kann dann eine einfache und effektive Lösung sein, um der Fellnase Linderung zu verschaffen. Wir verraten, wie der Kühleffekt funktioniert und stellen drei Modelle vor.

Matte für Katzen: So funktioniert der Kühleffekt

Am pflegeleichtesten und flexibelsten sind Gel-basierte Matten: Sie enthalten ein Phasenwechselmaterial, das durch Druck aktiviert wird, die Körperwärme aufnimmt und in die Luft abgibt. Dieser Effekt hält etwa zwei bis vier Stunden, bevor die Matte sich in Ruhe wieder „auflädt“. Daneben gibt es auch wassergefüllte Matten, die durch Verdunstung kühlen – ideal für lange Wirkung, aber mit Aufwand beim Nachfüllen und mit Risiko von Schimmel oder Undichtigkeit.

Sweetypet selbstkühlende Matte für Katzen

Die selbstkühlende Matte von Sweetypet* ist besonders vielseitig. Ob zu Hause, in der Transportbox, in der Hundehütte oder im Auto: Sie ist mit einem Zentimeter besonders dünn und lässt sich platzsparend zusammenfalten. Diese Kühlmatte können Sie ohne Wasser oder Vorkühlen beliebig oft wiederverwenden.

Zwei Stück

Größe: 50 x 65 Zentimeter

Wasserabweisend, widerstandsfähig und kratzfest

Leicht zu reinigen und transportieren

Sweetypet Selbstkühlende Matte für Katzen (zwei Stück)

Haustier-Kühldecke von Lezuan

Eine effektive Außenschicht aus Ice-Silk-Kühlstoff mit angenehmer 3D-Massageoberfläche, ein weicher Baumwoll-Layer für ausreichend Luftzirkulation und atmungsaktives Netzgewebe machen die Kühlmatte von Lezuan* zu einem echten Gamechanger im Sommer. Sie wirkt selbstkühlend, indem sie Körperwärme aufnimmt. Eher eine Decke als eine Matte, ist dieses Modell sehr leicht und lässt sich problemlos in der Maschine oder von Hand waschen. Dank des Materials ist sie hautfreundlich, robust und eignet sich ideal für drinnen wie draußen – ob auf dem Sofa, im Auto oder im Körbchen.

Verschiedene Größen und Farben

Maschinenwaschbar

Decke: leicht und gut zu transportieren

Lezuan Kühlmatte für Katzen

Kühlmatte für Vierbeiner von Zollner

Diese Kühlmatte von Zollner* bietet echten Mehrwert für Katzen und Hunde gleichermaßen: Dank der Auswahl aus drei Größen gibt es für große und kleine Vierbeiner ein passendes Modell. Der Kern besteht aus ungiftigem CMC-Gel, das durch das Körpergewicht aktiviert und stundenlang kühl hält – ganz ohne Strom, Wasser oder Vorkühlung. Ein innenliegender acht Millimeter dicker Schaumstoff bringt angenehmen Liegekomfort, während die äußere Hülle robust, wasserabweisend und kratzfest ist.

In drei verschiedenen Größen: 50 x 65, 50 x 90 oder 75 x 120 Zentimeter

Wasserabweisend, widerstandsfähig und kratzfest

Leicht zu reinigen

Zollner Kühlmatte für Katzen und Hunde

Durch die praktische Absteppung lässt sich die Matte zusammenfalten und platzsparend transportieren, was ideal für unterwegs oder in engen Wohnungen ist. Flecken und Schmutz entfernen Sie einfach mit einem feuchten Tuch.

Diese Kühlmatten für Katzen sind bei hohen Temperatur ein Must-have für Haustierbesitzer

Eine Kühlmatte ist für Katzen im Sommer ein echter Gamechanger. Besonders druckaktivierte Gelmatten bieten Sofortkühlung ohne Aufwand. Achten Sie bei der Auswahl neben dem Material auch auf die Flexibilität, falls Sie die Matte transportieren möchten, sowie auf die Größe. Viele Modelle gibt es in unterschiedlichen Maßen, sodass sich für große und kleine Fellfreunde eine passende Kühlmatte findet.

