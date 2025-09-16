Formel 1: Die coolsten Lego-Autos für echte F1-Fans – zum Spielen und Ausstellen

Ob als Geschenk für Kinder oder als Sammlerstück für Erwachsene – diese Lego-F1-Modelle sind Highlights auf dem Spielteppich oder in der Vitrine! Wir zeigen die besten Sets, die nicht nur gut aussehen, sondern richtig Spaß machen.

Die Formel 1 begeistert Millionen Menschen rund um den Globus, und das längst nicht mehr nur an den Rennwochenenden. Wer das F1-Feeling auch abseits der Strecke erleben möchte, kann sich einen Rennwagen ins Wohnzimmer holen – zumindest im Kleinformat. Lego bringt regelmäßig neue Modelle der berühmtesten Rennställe heraus, vom Hightech-Boliden über nostalgische Klassiker bis hin zu Elektro-Flitzern. Ob zum Spielen oder als Sammlerstück: Diese Lego-Autos bringen PS in jedes Wohnzimmer!

Lego Speed Champions: McLaren Formula 1 Rennwagen

Klein, aber oho: Dieses McLaren-Modell* ist perfekt für Kinder und schnelle Rennen auf dem Wohnzimmerboden. Durch die kompakte Größe ist es ideal zum Spielen – und trotzdem ein echter Hingucker im Regal. Lego entwickelte den Spielzeugflitzer zur Feier des 60-jährigen Jubiläums von McLaren Racing und hat dabei an alles gedacht; sogar die Logos der Teamsponsoren und der Pirelli-Aufdruck auf den Reifen entsprechen dem Original der Formel-1-Weltmeisterschaft von 2023.

245 Teile, 19 Zentimeter lang

Figur mit McLaren-Rennanzug inklusive

Empfohlen ab neun Jahren

Zum Bauen und Spielen

Lego Speed Champions McLaren Formula 1 Rennwagen (76919) – für 26,32 Euro bei Ebay* © LEGO / Werbung

Lego Technic: Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Der Rennwagen aus der Saison 2023–2024 bringt echtes Paddock-Feeling ins Wohnzimmer. Das Modell ist detailliert wie kaum ein anderes – inklusive beweglicher Lenkung, abnehmbarer Motorhaube und aufklappbarem Heckflügel. So lassen sich alle Details des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance* ausreichend bestaunen. Ein Muss für alle Hamilton- oder Russell-Fans!

1.643 Teile, 63 Zentimeter lang

Funktionierende Lenkung, bewegliche Kolben, Federung, V6-Motor

Empfohlen ab 18 Jahren

Zum Ausstellen

Lego Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (42171) – für 149,99 Euro bei Otto* © LEGO / Werbung

Für alle, die den Mercedes-Boliden nicht nur anschauen, sondern auch über den Wohnzimmerboden jagen wollen, gibt es die kompakte Pull-Back-Version*. Mit 240 Teilen, authentischer Mercedes-AMG-F1-Optik und Rückziehmotor bringt dieses Set echten Rennspaß. Einfach zurückziehen, loslassen – und der Flitzer schießt nach vorn. Ideal für Kinder ab sieben Jahren, aber auch ein nettes Extra für erwachsene Fans.

240 Teile, 24 Zentimeter lang

Mit Rückziehfunktion

Empfohlen ab sieben Jahren

Zum Spielen

Lego Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back (42165) – für 34,60 Euro bei Media Markt* © LEGO / Werbung

Lego Icons: McLaren MP4/4 (Ayrton Senna Edition)

Eine Hommage an eine Legende: Der MP4/4 samt Ständer und mit Senna-Minifigur* bringt Nostalgie pur. Perfekt für Sammler und Fans der Ikone! Dieses Set ist leicht zu montieren und bietet spannende Details wie eine funktionierende Lenkung und einen verstellbaren Heckflügel. Wer nicht gleich knappe 200 Euro für ein Lego-F1-Sammlerstück ausgeben möchte, findet in diesem Set eine günstige Alternative, die im Regal zum echten Hingucker wird.

693 Teile, 32 Zentimeter lang

Mit Senna-Mini-Figur und Trophäe

Display-Ständer inklusive

Empfohlen ab 18 Jahren

Zum Ausstellen

Lego Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna (10330) – für 57,38 Euro bei Amazon* © LEGO / Werbung

Lego Technic: Oracle Red Bull Racing RB20

Dieser Bolide bringt das Weltmeister-Siegerauto von Max Verstappen und Sergio Pérez direkt ins Wohnzimmer. Der Lego Technic RB20* kombiniert Highspeed-Design mit echter Technik-Power – inklusive funktionierender Lenkung, Differenzial und aufwendigem Heckflügel. Durch das schmale Chassis, die Pirelli-Aufkleber und die realistische Farbgebung wirkt das Modell besonders authentisch. Perfekt für Fans des aktuell dominantesten F1-Teams!

1.639 Teile, 63 Zentimeter lang

Funktionierende Lenkung, Differenzial, Radaufhängung und Co.

Empfohlen ab 18 Jahren

Zum Ausstellen

Lego Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto (42206) – für 199,99 Euro bei Otto* © LEGO / Werbung

Lego Speed Champions: Ferrari SF-24 F1 Rennauto

Feuerrot, elegant und bereit für den Start: Der Ferrari SF 24* ist eine hervorragende Wahl für alle, die Ferrari-Vibes lieben, aber ein kompakteres Format bevorzugen. Das Set spiegelt den echten Wagen der Saison 2024 detailgetreu wider, inklusive Heckflügel, Halo-Schutzbügel und Sponsorenstickern. Außerdem ist eine passende Minifigur im Ferrari-Rennoverall dabei – perfekt für spannende Rennen im Kinderzimmer.

275 Teile, 20 Zentimeter lang

Mit Cockpit, Halo-Öffnung, Heckflügel und Sponsorenstickern

Inklusive Mini-Figur im Ferrari-Anzug

Empfohlen ab zehn Jahren

Zum Spielen

Lego Ferrari SF-24 F1 Rennauto (77242) – für 32,16 Euro bei Media Markt* © LEGO / Werbung

Collectibles: Mini-Rennwagen für die Vitrine oder zum Spielen

Mit den neuen F1 Collectibles* bringt Lego alle Boliden der Saison 2025 als Miniatur ins Wohnzimmer oder Regal. Die kleinen Flitzer fallen also nicht unter die klassischen Lego-Sets – bieten mit 29 Teilen und zwölf verschiedenen Versionen trotzdem Bau- und Sammelspaß für kleine und große Formel-1-Fans.

29 Teile

Zwölf verschiedene Sammelfiguren

Erhältlich für alle F1-Teams 2025

Mit beweglichen Rädern

Empfohlen ab sechs Jahren

Lego F1 Rennwagen zum Sammeln (71049) – für 9,26 Euro bei Ebay* © LEGO / Werbung

Fazit: Unsere Tipps für F1- und Lego-Fans

Egal ob Kind oder Erwachsener – die Kombination aus Lego und Formel 1 ist immer ein Volltreffer. Wer ein interaktives, fahrbares Modell sucht, greift zu den Flitzern mit Rückziehmotor oder den Speed Champions. Erwachsene Bastler kommen mit den Modellen aus den Lego-Technic- oder Icons-Reihen auf ihre Kosten. Für den Spaß im Kinderzimmer, auf dem Schulhof oder als komplette Sammlung trifft Lego auch mit den neuen Sammelfiguren den richtigen Nerv bei Groß und Klein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.