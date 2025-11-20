Huawei dreht zum Black Friday auf: Neue Deals im frischen Online-Store

Huawei legt zum Black Friday 2025 einen doppelten Start hin: Seit 12. November ist der offizielle HUAWEI Online Store in Österreich online, pünktlich zur heißen Phase des Black Month.

Ab 20. November fällt der Startschuss für den Black-Week-Sale – mit dauerhaft reduzierten Preisen bis 1. Dezember und zusätzlichen Rabattcodes für ausgewählte Produkte.

Bestseller-Deals: Diese Huawei-Produkte sind zum Black Friday spannend

Der Schwerpunkt der aktuellen Aktion liegt klar auf Wearables: Von der HUAWEI WATCH GT 5 über die neue HUAWEI WATCH 5 bis zur besonders sportlichen WATCH GT 6 reicht die Palette. Dazu kommen Deals bei Kopfhörern wie den FreeBuds Pro 4 und den offenen FreeClip-Modellen. Auffällig: Viele Angebote kombinieren Rabatt mit Gratis-Zugaben wie zusätzlichen Armbändern, Kopfhörern oder einer Körperfettwaage – das drückt den effektiven Paketpreis deutlich.

HUAWEI WATCH GT 5

Die HUAWEI WATCH GT 5* in 46 Millimetern setzt klar auf Ausdauer und Gesundheit: Bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit, ein kunstvolles Design mit schwarzem Edelstahlgehäuse und erweiterten Lauf- und Fahrradfunktionen sprechen alle an, die eine sportliche Allround-Uhr suchen, ohne dauernd an die Ladestation zu müssen.

Zum Black Friday macht die Kombination aus gesenktem Vorteilspreis, zusätzlichem Black-Friday-Rabatt und Black-Weeks-Code ATHW10Q4 den Deal besonders attraktiv. On top legt Huawei ein passendes EasyFit-2-Vibrant-Armband im Wert von 49 Euro dazu.

Wichtige Features:

In 3 Farben und Styles erhältlich

Erweiterte Lauf- und Fahrradfunktionen, inkl. GPS-Tracking

HUAWEI TruSense für schnelles, genaues Gesundheitsmonitoring

Bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit

Umfassende Schlafanalyse mit Herzfrequenz-, SpO₂- und Atemüberwachung

Black-Friday-Preis: 169 statt 259 €

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm – für 169 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH GT 5: Kompakte Variante mit Extra-Armband

Wer es etwas filigraner mag, landet bei der 41-Millimeter-Version der HUAWEI WATCH GT 5*. Technisch orientiert sie sich stark am größeren Modell und bringt ebenfalls ein kunstvolles Design und umfangreiche Lauf- und Fahrradfunktionen mit.

Zum Black Friday wird die kleinere Variante deutlich unter UVP gedrückt, zusätzlich greift auch hier der Black-Weeks-Code ATHW10Q4. Als Geschenk legt Huawei ein EasyFit-3-Fluorelastomer-Armband in einer von zwei Farben dazu – praktisch, wenn zwischen sportlich und elegant gewechselt werden soll.

Wichtige Features:

Edelstahlgehäuse mit schwarzem Fluorelastomer-Armband (41 mm)

Bluetooth®-Anrufe und Textantworten

HUAWEI TruSense für umfassendes Gesundheits-Tracking

Schlafmonitoring inkl. Atmungsbewertung, Trendanalysen und Entspannungsmodus

Black-Friday-Preis: 149 statt 259 €

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm – für 149 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH GT 6 (Style Set): Sport-Bundle mit Gratis-Kopfhörern

Die HUAWEI WATCH GT 6* im 46-Millimeter-Style-Set zielt klar auf Outdoor-Fans und Vieltrainierende. Ultralange Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen, Outdoor-Sportfunktionen auf Profi-Niveau und ein zeitloses, robustes Design bilden die Basis. Im Style Set sind gleich zwei Armbänder dabei: ein schwarzes Fluorelastomer-Armband und ein schwarzes Nylon-Armband.

Besonders spannend wird der Black-Week-Deal durch die Gratis-Zugaben: ein EasyFit-3-Armband und die HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC-Kopfhörer – zusammen mit einem angegebenen Wert von 128 Euro. Mit dem Code ATHW10Q4 sinkt der Preis für das Gesamtpaket nochmal um 10 Prozent.

Wichtige Features:

46-mm-Design mit schwarzem Edelstahlgehäuse

Outdoor-Sportfunktionen auf Profi-Level

Pulswellenanalyse und Gesundheitsfunktionen

Kompatibel mit Android™ & iOS, inkl. Huawei MultiPass

Black-Friday-Preis: nur 249 €

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Style Set – für 249 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH 5: Gesundheits-Smartwatch mit X-TAP-Sensor

Mit der HUAWEI WATCH 5* rückt Huawei das Thema Gesundheit stärker in den Mittelpunkt. Die 42-Millimeter-Version mit hellgrünem Armband setzt auf edle Materialien und den X-TAP-Sensor, über den Gesundheitswerte mit einem Fingertipp gestartet werden können. Health Glance erlaubt Schnellchecks mit bis zu zehn Gesundheitswerten. Dazu gibt es eSIM-Unterstützung, um Anrufe auch ohne Smartphone in der Nähe zu tätigen.



Zum Black Friday kommt der Rabatt über einen separaten Code (AHWBF70AT) plus zusätzlichem Black-Weeks-Code ATHW10Q4 zustande. Obendrauf legt Huawei eine Körperfettwaage Scale 3 und ein EasyFit-3-Armband – ein Paket, das Fitness-Tracking vom Handgelenk bis zur Waage verlängert.

Wichtige Features:

X-TAP-Gesundheitssensor für Messungen per Fingertipp

Health-Glance-Schnellcheck mit bis zu 10 Gesundheitswerten (inkl. HRV, EKG, SpO₂)

Hochwertige Materialien, inkl. Titanium-Elementen und Edelstahl

eSIM-Anrufe, Steuerung durch Antippen und Wischen

Black-Friday-Preis: 299 statt 449 €

HUAWEI WATCH 5 42 mm – für 299 Euro bei Huawei*

© Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH 5 (Style Set): Technik-Bundle mit Waage und FreeBuds

Die 46-Millimeter-Variante der HUAWEI WATCH 5* im Style Set richtet sich an alle, die ein größeres Display und gleich mehrere Extras mitnehmen wollen. Neben den klassischen Health-Glance- und X-TAP-Funktionen bietet sie ebenfalls eSIM-Unterstützung und hochwertige Materialien.

Beim Style Set gibt es bei den Geschnken noch eine Schippe drauf: Neben der HUAWEI Körperfettwaage Scale 3 kommen ein zusätzliches Armband in Violett und die HUAWEI FreeBuds 7i in Rosa dazu. Zusammen addiert sich das zu einem stattlichen Zusatzwert von knapp 188 Euro. Mit Black-Friday-Rabatt und Black-Weeks-Code ATHW10Q4 sinkt der Preis auf ein Niveau, das im Vergleich zum Einzelkauf der Komponenten deutlich niedriger ausfällt.

Wichtige Features:

X-TAP-Sensor und Health Glance mit bis zu 10 Gesundheitswerten

Hochwertige Materialien mit Titanium-Elementen und Edelstahlgehäuse

eSIM-Anrufe, Steuerung direkt am Handgelenk

Inklusive Körperfettwaage Scale 3, Zusatz-Armband und FreeBuds 7i

Black-Friday-Preis: 369 statt 459 €

HUAWEI WATCH 5 46 mm Style Set – für 369 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH D2: Gesundheitsmanagement am Handgelenk

Mit der HUAWEI WATCH D2* rückt Huawei eine sehr spezielle Funktion in den Vordergrund: ambulante Blutdruckmessung. Über individuell planbare Messpläne lässt sich der Blutdruck im Alltag und in der Nacht überwachen, ohne zusätzliches Messgerät am Oberarm. Dazu kommen ein schlankes Design, umfassende Schlafüberwachung inklusive Atmungsbewertung und ein All-in-One-Gesundheitsmanagement, das auf Trendanalysen setzt.

In Kombination mit dem Black-Friday-Rabatt und zusätzlichem 10-Prozent-Rabatt positioniert sich die WATCH D2 als eine der spannendsten Optionen für alle, die Blutdruckwerte regelmäßig im Blick behalten wollen.

Wichtige Features:

Ambulante Blutdruckmessung mit 24-Stunden-Überwachungsplänen

All-in-One-Gesundheitsmanagement inkl. Trendanalysen

Umfassende Schlafüberwachung mit Herzfrequenz-, SpO₂- und Atemtracking

Medizinisch zertifiziert durch den TÜV

Black-Friday-Preis: 329 statt 399 €

HUAWEI WATCH D2 – für 329 Euro bei Huawei*

© Huawei / Werbung

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro* verbindet einen Fitness-Tracker mit vielen Smartwatch-Funktionen. Das ultraschlanke Design mit Titan und Saphirglas zielt auf alle, die ein leichtes, robustes Gerät haben wollen – etwa für Outdoor-Sport oder Alltagsfitness. Neben einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen bietet die WATCH FIT 4 Pro EKG-Analyse und erweiterte Outdoor-Sportfunktionen mit präziser Datenerfassung.

Der Black-Friday-Preis wird zusätzlich durch den 10-Prozent-Code gedrückt, und als Bonus liegt ein HUAWEI QuickLink-Armband für die WATCH-FIT-Serie bei. Damit lässt sich der Look der Uhr ohne großen Aufwand variieren.

Wichtige Features:

Ultraschlankes Gehäuse mit Titan und Saphirglas

Erweiterte Outdoor-Sportfunktionen mit präziser Datenerfassung

EKG-Analyse und Gesundheitsfunktionen

Akkulaufzeit bis zu 10 Tagen



Black-Friday-Preis: 199 statt 279 €

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro – für 199 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

HUAWEI FreeBuds Pro 4: In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung

Die HUAWEI FreeBuds Pro 4* positionieren sich als Premium-In-Ears für Pendelstrecken, Büro und Reisen. Dual Driver True Sound soll für detailreichen Klang sorgen, während die intelligente, dynamische Geräuschunterdrückung Umgebungsgeräusche reduziert.

Spannend sind die neuen dreilagigen Memory-Foam-Ohrstöpsel, die laut Huawei die Geräuschunterdrückung im Vergleich zu Vorgängermodellen deutlich verbessern sollen. Hinzu kommen stabile Verbindung, klare Anrufe und die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig zu koppeln – etwa Smartphone und Notebook.

Wichtige Features:

Dual Driver True Sound für detailreichen Klang

Intelligente, dynamische Noise Cancelling-Funktion (ANC)

Dreilagige Memory-Foam-Ohrstöpsel

Multi-Device-Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig

Black-Friday-Preis: 149 statt 199 €

HUAWEI FreeBuds Pro 4 – für 149 Euro bei Huawei*

© Huawei / Werbung

HUAWEI FreeClip Kopfhörer

Die HUAWEI FreeClips* setzen auf ein Open-Ear-Konzept: Statt im Gehörgang sitzen die Lautsprecher außerhalb und werden über das charakteristische C-bridge-Design am Ohr fixiert. Dadurch bleibt die Umgebung akustisch präsent – interessant für alle, die Musik oder Podcasts hören, aber trotzdem auf Durchsagen, Verkehr oder Gespräche reagieren wollen.

Mit nur 5,6 Gramm pro Hörer zielt das Modell auf langen Tragekomfort ab. Dazu kommen eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden, IP54-Zertifizierung gegen Staub und Wasser sowie die Möglichkeit, zwei Geräte parallel zu verbinden.

Wichtige Features:

Open-Ear-Design mit C-bridge für sicheren Sitz

Vier Farbvarianten verfügbar

Nur 5,6 g pro Hörer

Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden

Multi-Device-Verbindung

Black-Friday-Preis: 129 statt 199 €

HUAWEI FreeClip – für 129 Euro bei Huawei* © Huawei / Werbung

Lohnt sich der Black Friday im HUAWEI Online-Store Österreich?

Der Black Friday 2025 fällt bei Huawei mit einem wichtigen Meilenstein zusammen: dem Start des offiziellen Online-Stores für Österreich. Für Kunden bedeutet das gebündelte Angebote, österreichische Shop-Infrastruktur und eine klar definierte Aktionsphase vom 20. November bis 1. Dezember.

Auffällig ist nicht nur die Rabatthöhe, sondern vor allem die Art der Pakete: Viele Smartwatches werden mit zusätzlichen Gadgets gebündelt. Wer ohnehin mehrere Komponenten aus dem Ökosystem im Blick hat – etwa Uhr plus In-Ears –, kann so im Vergleich zum Einzelkauf deutlich sparen. Zusätzliche Rabattcodes spielen dabei eine wichtige Rolle und sollten an der Kasse nicht vergessen werden. Unterm Strich lohnt sich der Blick in den neuen HUAWEI Online-Store vor allem für alle, die sich für Wearables interessieren und mit einem Schlag Gesundheits-Tracking, Sportfunktionen und Audio-Ausstattung auf ein höheres Niveau heben möchten.

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.