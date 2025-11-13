In der Weihnachtsbäckerei: AEG verkauft KitchenAid-Alternative für nur 55 Euro – lohnt sich das?

Der Black Friday läutet das Weihnachtsgeschäft ein – kein Wunder, dass auch viele Küchengeräte unter den November-Angeboten sind. So auch eine KitchenAid-Alternative von AEG, die der Hersteller jetzt für 55 Euro anbietet.

Ob Kekse in der Adventszeit oder selbstgemachte Mehlspeisen am Weihnachtsabend: Eine gute Küchenmaschine greift beim Rühren, Kneten und Mixen unter die Arme. Eine günstige Gelegenheit ist jetzt der ASM4B 5000 Standmixer von AEG für knappe 55 Euro. Wie gut ist das Angebot – und für wen lohnt sich das Gerät?

Praktische Küchenmaschine von AEG im Angebot

Preis-Check: Beim Stöbern durch die Black-Month-Angebote für Küchengeräte sind wir auf den innovativen Standmixer von AEG gestoßen. Der Hersteller reduziert ihn im eigenen Shop um 20 Euro, Endpreis: knapp 55 Euro. Schon ein sehr guter Deal – aber noch nicht der beste! Bei Media Markt haben wir das Gadget noch ein paar Euro günstiger gefunden, Verkauf und Versand erfolgen ebenfalls durch AEG. Zu beiden Preisen ist der ASM4B 5000 eine gute und günstige Wahl für Ihre hauseigene Weihnachtsbäckerei.

5 Geschwindigkeitsstufen und Turbo-Funktion

Zubehör: Schüssel, 2 Rührbesen, 2 Knethaken

Kraftvoller 500-Watt-Motor

Kabellänge: 1,2 Meter

AEG ASM4B 5000 Standmixer – für 49,95 Euro bei Media Markt* © AEG / Anzeige

Wer lieber direkt beim Hersteller ohne den Umweg über einen Marktplatz kauft, findet den Standmixer hier bei AEG:

AEG ASM4B 5000 Standmixer – für 54,95 Euro bei AEG* © AEG / Anzeige

KitchenAid-Alternative? Das kann der AEG-Standmixer

Auf der Suche nach einer vielseitigen Küchenmaschine? Dann führt kaum ein Weg an einer KitchenAid vorbei. Die Maschinen sind leistungsstark, erweiterbar – und teuer. Die meisten Modelle kosten zwischen 300 und 400 Euro. Der AEG-Mixer wäre also eine sehr günstige Alternative, aber kann der Leistungsumfang auch mithalten?

Mit fünf Geschwindigkeitsstufen, einem Turbomodus sowie Rührbesen, Knethaken und Schüssel eignet sich der ASM4B 5000 zum Aufschlagen von Sahne und zum Pürieren von Kartoffeln ebenso wie zum Kneten von Brotteig oder Zerkleinern von Hähnchen. Damit ist er in den Grundfunktionen ebenso vielseitig einsetzbar wie die Kitchen Aid Artisan in der Basisausstattung – nur ohne planetarisches Rührwerk. Auch auf erweiterbares Zubehör müssen Hobbyköche bei diesem Modell verzichten. Immerhin: Die Schüssel und die Aufsätze sind spülmaschinenfest und lassen sich so unkompliziert reinigen.

Standmixer im Angebot: Für wen lohnt sich das Modell von AEG?

Der AEG ASM4B 5000 ist gerade für Haushalte eine sehr gute Wahl, die einen soliden Handmixer für den Alltag suchen. Auch zum Teigkneten beim vorweihnachtlichen Plätzchenbacken ist dieser Rührer eine super Wahl! Dank der Turbo Funktion eignet sich das Gerät auch für etwas anspruchsvollere Aufgaben.

Wer hingegen Wert auf das ikonische Design einer Kitchen Aid sowie ein planetarisches Rührwerk und Erweiterungsoptionen legt, greift besser zum Original.

10 Geschwindigkeitsstufen

Zubehör: Schüssel (4,8 Liter), Rührbesen, Knethaken, Flachrührer

300-Watt-Motor

Kabellänge: 1,45 Meter

Kitchen Aid 5 KSM 125 EER Artisan Küchenmaschine – für 366,00 Euro bei Media Markt* © Kitchen Aid / Anzeige

Mit zehn Geschwindigkeitsstufen und drei Aufsätzen lässt sich noch präziser die richtige Einstellung für jede Zubereitung finden. Dafür ist der Motor mit 300 Watt etwas schwächer als beim AEG-Mixer, und das Zubehör ist nicht ausnahmslos spülmaschinenfest. Mit 349 Euro hat Media Markt aktuell das günstigste Angebot für das Modell KSM 125 EER.

