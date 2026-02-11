Jetzt buchen: Diese Freizeitparks sind jeden Besuch wert

Freizeitparks gehören zu den beliebtesten Kurzreisen überhaupt. Ob rasante Achterbahnen, spektakuläre Shows oder magische Themenwelten – hier erleben Sie unvergessliche Momente für jedes Alter.

Genau deshalb sind die aktuellen Angebote bei Lidl Reisen & Experiences besonders gefragt: Sie kombinieren Eintritt, Hotel und Extras zu attraktiven Komplettpreisen.

Egal ob Familienausflug, Kurzurlaub oder Geschenk – diese Freizeitpark-Deals bieten Erlebnis und Komfort in einem.

Playmobil Funpark inkl. Übernachtung im Premium Hotel © Lidl Reisen & Experiences

Der Playmobil FunPark in Zirndorf bietet auf über 90.000 m² zahlreiche Indoor- und Outdoor-Erlebnisbereiche. Hier können Kinder in Themenwelten wie Ritterburgen, Piratenschiffen oder Abenteuerspielplätzen selbst aktiv werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Frühstück

• Tagesticket für den Playmobil FunPark inklusive

• Über 90.000 m² Spiel- und Erlebnisfläche

• Indoor- und Outdoorbereiche für jedes Wetter

• Ideal für Familien mit Kindern

Besonders praktisch: Kinder bis 2 Jahre erhalten kostenlosen Eintritt, und saisonale Events sorgen für zusätzliche Highlights während des Aufenthalts.

Preis:

ab ca. €59 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences

Disneyland Paris: Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park inkl. Hotelübernachtung © Lidl Reisen & Experiences

Das Angebot beinhaltet Tickets für den Disneyland® Park und optional auch den Walt Disney Studios® Park – mit spektakulären Attraktionen, Shows und berühmten Disney-Figuren.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Extras wie Frühstück

• Eintritt in den Disneyland® Park und Walt Disney Studios® Park möglich

• Erleben Sie Disney-Figuren, Shows und spektakuläre Attraktionen

• Reiseführer mit Tipps und Tricks inklusive

• Ideal für Familien, Paare und Disney-Fans

Besonders spannend: Mit der neuen „World of Frozen“, die ab 2026 eröffnet, wird Disneyland Paris noch attraktiver und bietet neue magische Erlebnisse.

Preis:

ab €199 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences

Europa-Park mit Übernachtung im Premium Hotel in der Region © Lidl Reisen & Experiences



Der Europa-Park bietet Themenbereiche aus 16 europäischen Ländern, preisgekrönte Shows und spektakuläre Achterbahnen wie die neue Voltron-Bahn mit mehreren Weltrekorden.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel in der Region inklusive Frühstück

• Eintritt in Deutschlands größten Freizeitpark

• Über 100 Attraktionen und Shows für jedes Alter

• Spektakuläre Achterbahnen und Themenwelten

• Ideal für Familien, Paare und Freizeitparkfans

Preis:

ab €143 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences

Rulantica inkl. Übernachtung © Lidl Reisen & Experiences



Die Wasserwelt bietet 14 thematisierte Bereiche mit spektakulären Wasserrutschen, Pools und Erlebniszonen für jedes Alter. Egal ob Action oder Entspannung – hier finden Sie das perfekte Erlebnis.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Frühstück

• Tickets für 1, 2 oder 3 Tage Rulantica inklusive

• Über 50 Rutschen und Attraktionen

• 14 thematisierte Erlebnisbereiche

• Ideal für Familien, Paare und Freizeitparkfans

Preis:

ab €89 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences

Fazit: Freizeitpark-Erlebnisse jetzt besonders attraktiv buchen

Freizeitparks bieten Spaß, Action und unvergessliche Erinnerungen. Mit den Angeboten von Lidl Reisen & Experiences sichern Sie sich Eintritt und Hotel zu besonders attraktiven Preisen.

Wir sagen: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Ihren nächsten Freizeitpark-Trip zu planen und ein unvergessliches Erlebnis zu genießen.

