Europa-Park mit Übernachtung im Premium Hotel in der Region 
E-Commerce-Artikel
LIDL REISEN

Jetzt buchen: Diese Freizeitparks sind jeden Besuch wert

11.02.26, 16:38
Freizeitparks gehören zu den beliebtesten Kurzreisen überhaupt. Ob rasante Achterbahnen, spektakuläre Shows oder magische Themenwelten – hier erleben Sie unvergessliche Momente für jedes Alter.  

Genau deshalb sind die aktuellen Angebote bei Lidl Reisen & Experiences besonders gefragt: Sie kombinieren Eintritt, Hotel und Extras zu attraktiven Komplettpreisen.
Egal ob Familienausflug, Kurzurlaub oder Geschenk – diese Freizeitpark-Deals bieten Erlebnis und Komfort in einem.

Playmobil FunPark: Spiel, Spaß und Abenteuer für die ganze Familie

Playmobil Funpark inkl. Übernachtung im Premium Hotel 

Der Playmobil FunPark in Zirndorf bietet auf über 90.000 m² zahlreiche Indoor- und Outdoor-Erlebnisbereiche. Hier können Kinder in Themenwelten wie Ritterburgen, Piratenschiffen oder Abenteuerspielplätzen selbst aktiv werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Frühstück
• Tagesticket für den Playmobil FunPark inklusive
• Über 90.000 m² Spiel- und Erlebnisfläche
• Indoor- und Outdoorbereiche für jedes Wetter
• Ideal für Familien mit Kindern

Besonders praktisch: Kinder bis 2 Jahre erhalten kostenlosen Eintritt, und saisonale Events sorgen für zusätzliche Highlights während des Aufenthalts.

Preis:

  • ab ca. €59 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences 

Disneyland Paris: Magie, Shows und Attraktionen für jedes Alter

Disneyland Paris: Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park inkl. Hotelübernachtung 

Disneyland Paris: Eintritt für Disneyland® Park & Walt Disney Studios® Park inkl. Hotelübernachtung 

Das Angebot beinhaltet Tickets für den Disneyland® Park und optional auch den Walt Disney Studios® Park – mit spektakulären Attraktionen, Shows und berühmten Disney-Figuren.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Extras wie Frühstück
• Eintritt in den Disneyland® Park und Walt Disney Studios® Park möglich
• Erleben Sie Disney-Figuren, Shows und spektakuläre Attraktionen
• Reiseführer mit Tipps und Tricks inklusive
• Ideal für Familien, Paare und Disney-Fans

Besonders spannend: Mit der neuen „World of Frozen“, die ab 2026 eröffnet, wird Disneyland Paris noch attraktiver und bietet neue magische Erlebnisse.

Preis:

  • ab €199 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences 

Europa-Park: Über 100 Attraktionen und spektakuläre Achterbahnen

Europa-Park mit Übernachtung im Premium Hotel in der Region 

Der Europa-Park bietet Themenbereiche aus 16 europäischen Ländern, preisgekrönte Shows und spektakuläre Achterbahnen wie die neue Voltron-Bahn mit mehreren Weltrekorden.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel in der Region inklusive Frühstück
• Eintritt in Deutschlands größten Freizeitpark
• Über 100 Attraktionen und Shows für jedes Alter
• Spektakuläre Achterbahnen und Themenwelten
• Ideal für Familien, Paare und Freizeitparkfans

Preis:

  • ab €143 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences 

Rulantica: Wasserwelt mit Action, Entspannung und Abenteuer

Rulantica inkl. Übernachtung 

Rulantica inkl. Übernachtung 

Die Wasserwelt bietet 14 thematisierte Bereiche mit spektakulären Wasserrutschen, Pools und Erlebniszonen für jedes Alter. Egal ob Action oder Entspannung – hier finden Sie das perfekte Erlebnis.

Highlights des Angebots:

• Übernachtung im Premium Hotel inklusive Frühstück
• Tickets für 1, 2 oder 3 Tage Rulantica inklusive
• Über 50 Rutschen und Attraktionen
• 14 thematisierte Erlebnisbereiche
• Ideal für Familien, Paare und Freizeitparkfans

Preis:

  • ab €89 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences 

Fazit: Freizeitpark-Erlebnisse jetzt besonders attraktiv buchen

Freizeitparks bieten Spaß, Action und unvergessliche Erinnerungen. Mit den Angeboten von Lidl Reisen & Experiences sichern Sie sich Eintritt und Hotel zu besonders attraktiven Preisen.
Wir sagen: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Ihren nächsten Freizeitpark-Trip zu planen und ein unvergessliches Erlebnis zu genießen.

