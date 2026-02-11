Traumurlaub auf See: Diese Kreuzfahrten lohnen sich jetzt besonders

Eine Kreuzfahrt gehört für viele zu den schönsten Arten zu reisen. Sie entdecken mehrere Länder und Städte, genießen erstklassigen Komfort und erleben jeden Tag neue Highlights – und das alles, ohne ständig den Koffer packen zu müssen.

Genau hier setzen die aktuellen Angebote von Lidl Reisen & Experiences an: hochwertige Kreuzfahrten mit attraktiven Preisen und sorgfältig ausgewählten Routen.

Die aktuellen Deals kombinieren komfortable Schiffe, spannende Destinationen und attraktive Preisvorteile. Wir zeigen Ihnen beliebte Kreuzfahrtangebote, die aktuell besonders gefragt sind und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Kreuzfahrten zum Bestpreis: Diese Angebote überzeugen jetzt

Ägypten - Nilkreuzfahrt & Baden - 4* Palm Beach Resort © Lidl Reisen & Experiences

Diese Reise kombiniert eine klassische Nilkreuzfahrt mit einem entspannten Badeurlaub am Roten Meer. Sie entdecken berühmte Sehenswürdigkeiten wie Luxor und erleben gleichzeitig entspannte Tage im komfortablen 4-Sterne Palm Beach Resort direkt am Strand.

Highlights der Reise:

• 7 Nächte Nilkreuzfahrt auf einem 5-Sterne-Komfortschiff inkl. Vollpension

• 7 Nächte Badeurlaub im 4-Sterne Palm Beach Resort in Hurghada

• Flug ab/bis Österreich und Transfers inklusive

• All Inclusive im Badehotel mit Restaurants, Pools und Strandzugang

• Felukenfahrt auf dem Nil inklusive

• Deutschsprachige Reiseleitung während der Kreuzfahrt

Während der Kreuzfahrt entdecken Sie die beeindruckende Geschichte Ägyptens hautnah – von antiken Tempeln bis zu faszinierenden Landschaften entlang des Nils. Im Anschluss genießen Sie entspannte Tage am Strand mit All-Inclusive-Verpflegung und komfortabler Hotelanlage.

Preis:

ab €779 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences (14 Nächte inkl. Flug)

Mittelmeer - Kreuzfahrt - Costa Pacifica Balkonkabinenspecial © Lidl Reisen & Experiences

Die Costa Pacifica bringt Sie stilvoll zu den schönsten Destinationen des Mittelmeers. Besonders attraktiv ist die Balkonkabine, die Ihnen einen privaten Ausblick auf das Meer bietet – ideal zum Entspannen und Genießen.

Highlights der Kreuzfahrt:

• 7 Nächte auf dem Premium-Kreuzfahrtschiff Costa Pacifica

• Balkonkabine mit privatem Meerblick

• Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive

• Stopps in Top-Destinationen wie Barcelona, Marseille und Rom

• Zugang zu Pools, Wellnessbereich, Theater und Unterhaltung

• Preisvorteil von bis zu €120 pro Person möglich

An Bord erwarten Sie zahlreiche Restaurants, Bars, Pools, Wellnessbereiche und Entertainment-Programme. Gleichzeitig entdecken Sie einige der schönsten Städte Europas – ohne ständig das Hotel wechseln zu müssen.

Preis:

ab €699 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences (7 Nächte, Balkonkabine, Vollpension)

Blumeninsel Madeira & Kanaren - Kreuzfahrt - MSC Fantasia © Lidl Reisen & Experiences

Diese Kreuzfahrt kombiniert zwei der schönsten Reiseerlebnisse im Atlantik: die Blumeninsel Madeira und die faszinierenden Kanaren. Mit der MSC Fantasia erleben Sie eine komfortable Premium-Kreuzfahrt und entdecken gleichzeitig beeindruckende Landschaften, spektakuläre Küsten und charmante Inseln.

Kreuzfahrt MSC Fantasia: Inselträume und Komfort perfekt kombiniert

Die Reise beginnt mit einem Aufenthalt auf Madeira, bevor Sie an Bord der MSC Fantasia gehen und zu den schönsten Inseln der Region reisen. Das moderne Kreuzfahrtschiff bietet Restaurants, Pools, Spa, Shows und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

Highlights der Reise:

• 11 Nächte Reise inklusive Kreuzfahrt und Hotelaufenthalt

• 7 Nächte Kreuzfahrt auf der MSC Fantasia inkl. Vollpension

• 4 Nächte im 4-Sterne-Hotel auf Madeira inkl. Halbpension

• Flug, Transfers und ausgewählte Ausflüge inklusive

• Premium-Schiff mit Pools, Spa, Shows und Entertainment

• Besuch traumhafter Inseln und beeindruckender Küsten

Preis:

ab €1.699 pro Person bei Lidl Reisen & Experiences

Warum sich eine Kreuzfahrt über Lidl Reisen besonders lohnt

Die Angebote kombinieren attraktive Preise mit hochwertigen Reiseerlebnissen. Sie profitieren von sorgfältig ausgewählten Routen, komfortablen Schiffen und einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig können Sie verschiedene Angebote einfach vergleichen und die passende Kreuzfahrt für Ihre Wünsche auswählen.

Fazit: Traumurlaub auf See zum attraktiven Preis

Eine Kreuzfahrt bietet Ihnen Komfort, Erlebnis und Entspannung in perfekter Kombination. Mit den aktuellen Angeboten von Lidl Reisen & Experiences können Sie hochwertige Kreuzfahrten zu besonders attraktiven Preisen buchen.

Wir sagen: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre nächste Kreuzfahrt zu planen und unvergessliche Momente auf hoher See zu erleben.

