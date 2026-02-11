Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Schluss mit Wäsche-Stress: Diese Waschmaschinen sind jetzt im Sale
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Neu auf Amazon!

Schluss mit Wäsche-Stress: Diese Waschmaschinen sind jetzt im Sale

11.02.26, 11:42
Teilen

Wäsche waschen gehört zum Alltag – doch mit der richtigen Waschmaschine sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Energie 

Besonders jetzt lohnt sich ein Blick auf aktuelle Sale-Angebote: Viele moderne Waschmaschinen sind deutlich reduziert und bieten starke Leistung, leisen Betrieb und praktische Programme für jeden Bedarf.
Ob große Familienwäsche, schnelle Kurzprogramme oder schonende Reinigung empfindlicher Kleidung – aktuelle Modelle überzeugen mit moderner Technik und hoher Effizienz. Wenn Sie jetzt zugreifen, sichern Sie sich hochwertige Geräte zum attraktiven Angebotspreis. Wir zeigen Waschmaschinen, die aktuell im Sale sind und mit Ausstattung, Leistung und starkem Preis überzeugen.

Waschmaschinen im Sale: Diese Modelle sind jetzt besonders gefragt 

Haier I-PRO SERIE 1 HW100-BP14929: 10-kg Waschmaschine jetzt stark reduziert

Haier Frontlader Waschmaschine 10kg I I-PRO SERIE 1 HW100-BP14929 

Haier Frontlader Waschmaschine 10kg I I-PRO SERIE 1 HW100-BP14929 

© Amazon

Die Haier I-PRO SERIE 1 überzeugt mit großem Fassungsvermögen und effizienter Leistung. Mit 10 kg Kapazität, Inverter-Motor und Energieklasse A eignet sie sich ideal für Familien und größere Wäschemengen. Praktische Programme wie Express und Refresh sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag.

Lesen Sie auch

Produkt-Highlights:

• 10 kg Fassungsvermögen für große Wäschemengen
• Energieeffizienzklasse A für sparsamen Betrieb
• 1.400 U/Min. für gründliches Schleudern
• Express- und Refreshprogramme für schnelle Ergebnisse

Preis:

  • Statt €504,19 jetzt €403,36 

Midea V3 Series Waschmaschine: Effiziente 8-kg Waschmaschine jetzt im Sale

Midea Waschmaschine V3 series, 8 kg | Energieeffizienzklasse A-10% | 1400 U/min | Dampffunktion 

Midea Waschmaschine V3 series, 8 kg | Energieeffizienzklasse A-10% | 1400 U/min | Dampffunktion 

© Amazon

Die Midea V3 Series überzeugt mit moderner Ausstattung und effizienter Reinigung. Mit 8 kg Fassungsvermögen, Energieklasse A und praktischer Dampffunktion eignet sie sich ideal für den täglichen Einsatz. Besonders praktisch ist die 15-Minuten-Schnellwäsche für schnelle Ergebnisse im Alltag.

Produkt-Highlights:

• 8 kg Fassungsvermögen für den Alltag
• Energieeffizienzklasse A für sparsamen Betrieb
• 1.400 U/Min. für gründliches Schleudern
• Dampffunktion und Schnellwäsche in nur 15 Minuten

Preis:

  • Statt €383,18 jetzt €314,21 

Midea MF10EW70BA10: Kompakte 7-kg Waschmaschine jetzt im Angebot

Midea MF10EW70BA10 Waschmaschine / 7kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion 

Midea MF10EW70BA10 Waschmaschine / 7kg / 1400 U/Min/EEK A-10%/Inverter Quattro Motor/Dampffunktion 

© Amazon

Die Midea MF10EW70BA10 überzeugt mit effizienter Leistung und moderner Ausstattung. Mit 7 kg Fassungsvermögen, Inverter-Motor und Dampffunktion sorgt sie für gründliche und schonende Reinigung. Praktische Funktionen wie Nachlegefunktion und AquaStop bieten zusätzlichen Komfort und Sicherheit im Alltag.

Produkt-Highlights:

• 7 kg Fassungsvermögen für den Alltag
• Energieeffizienzklasse A für sparsamen Betrieb
• 1.400 U/Min. für effektives Schleudern
• Dampffunktion und praktische Nachlegefunktion

Preis:

  • Statt €352,31 jetzt €292,42 

Fazit: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine neue Waschmaschine

Wenn Sie aktuell über den Kauf einer neuen Waschmaschine nachdenken, ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt. Viele hochwertige Modelle sind im Sale und bieten starke Technik zu deutlich reduzierten Preisen. Moderne Waschmaschinen helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen, Energie effizient zu nutzen und Ihre Kleidung optimal zu pflegen.

Durch den Vergleich der aktuellen Angebote finden Sie schnell ein Modell, das perfekt zu Ihrem Haushalt und Ihrem Budget passt. Wir sagen: Mit einer Waschmaschine aus dem aktuellen Sale profitieren Sie von moderner Technik, hoher Effizienz und attraktiven Preisen – eine Investition, die sich jeden Tag auszahlt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen