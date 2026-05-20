Kein Problem! Dieses Kurbelradio sorgt im Ernstfall für Radio, Licht und Smartphone-Power

Stromausfall, Unwetter oder Camping-Abenteuer? Genau für solche Momente sind Notfallradios wie gemacht – und aktuell sorgt vor allem ein Modell von ROCAM für Aufsehen. Wir haben uns das Kurbelradio genauer angesehen und verraten, warum das Gadget gerade jetzt ein echtes Must-have sein kann.

Ob beim Camping, auf Festivals, im Wohnmobil oder als Teil der Notfallausstattung zuhause – ein gutes Kurbelradio kann im Ernstfall Gold wert sein. Besonders spannend wird es, wenn gleich mehrere Energiequellen kombiniert werden und das Gerät nicht nur Radio empfängt, sondern auch Taschenlampe, Leselicht und Powerbank ersetzt. Genau hier punktet das ROCAM Kurbelradio – und das zu einem aktuell stark reduzierten Preis.

ROCAM Kurbelradio: Das Blackout-Gadget, das mehr kann als nur Radio

Wer bei einem Stromausfall vorbereitet sein will, sollte sich dieses Modell genauer ansehen. Das ROCAM Kurbelradio* bringt nämlich gleich mehrere Funktionen mit, die im Alltag praktisch und im Ernstfall extrem wertvoll sein können.

ROCAM Kurbelradio – für 40,33 statt 56,46 Euro bei Amazon* © ROCAM

Besonders beeindruckend: Der integrierte 12.000-mAh-Akku. Damit lässt sich nicht nur das Radio selbst betreiben, sondern im Notfall auch ein Smartphone oder andere kleine Geräte laden. Gerade bei längeren Stromausfällen kann das entscheidend sein. Während viele günstige Notfallradios schnell an ihre Grenzen kommen, setzt ROCAM hier auf deutlich mehr Kapazität.

Dazu kommt das große 8500-mm²-Solarpanel, das Sonnenenergie effizient aufnimmt. Wenn gerade keine Steckdose verfügbar ist, kann das Gerät alternativ per Handkurbel geladen werden. Laut Hersteller liefert die 650-mA-Kurbel vergleichsweise viel Energie pro Minute – ein echter Vorteil, wenn es schnell gehen muss.

Auch in Sachen Ausstattung hat das Gerät einiges zu bieten. Neben klassischem AM/FM-Empfang gibt es eine integrierte LED-Taschenlampe, ein Leselicht sowie eine SOS-Funktion für Notfälle. Gerade beim Camping oder bei nächtlichen Stromausfällen sorgt das für ein gutes Sicherheitsgefühl. Durch das kompakte Design lässt sich das Radio zudem problemlos im Auto, Rucksack oder Notfallkoffer verstauen.

Wir finden: Genau die Kombination aus Radio, Lichtquelle, Ladegerät und Notfallhelfer macht dieses Modell so spannend. Vor allem Menschen, die sich auf mögliche Blackouts vorbereiten möchten oder oft draußen unterwegs sind, bekommen hier ein echtes Multifunktionsgerät.

Auch preislich wird es gerade interessant: Statt 56,46 Euro kostet das ROCAM Kurbelradio aktuell nur 40,33 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 29 Prozent. Für ein Gerät mit dieser Akkugröße und Ausstattung wirkt der Deal aktuell ziemlich attraktiv.

Solarbaby Notfallradio: Die kompaktere Alternative für unterwegs

Etwas günstiger und deutlich kompakter präsentiert sich das Notfall-Solarradio von Solarbaby*. Auch dieses Modell setzt auf eine Kombination aus Solarenergie, Handkurbel und Akkuversorgung – richtet sich aber eher an Nutzer, die ein möglichst leichtes und einfaches Gerät suchen.

Notfall-Solarradio von Solarbaby – für 28,70 statt 40,33 Euro bei Amazon* © SOLARBABY

Im Unterschied zum ROCAM-Modell fällt der Akku mit 2.000 mAh deutlich kleiner aus. Für gelegentliche Smartphone-Notladungen oder kurze Einsätze reicht das zwar aus, wer jedoch länger unabhängig bleiben möchte, dürfte mit dem größeren ROCAM-Radio besser fahren.

Praktisch bleiben trotzdem die integrierte LED-Taschenlampe, der SOS-Alarm sowie der klassische AM/FM-Empfang. Gerade beim Wandern, Camping oder für den Notfallrucksack ist das kompakte Format ein echter Pluspunkt.

Auch hier gibt es aktuell einen satten Rabatt: Statt 40,33 Euro kostet das Solarbaby-Notfallradio momentan nur 28,70 Euro. Für alle, die ein günstiges Einstiegsmodell suchen, könnte das ein interessanter Deal sein.

Warum ein Notfallradio plötzlich wieder wichtig wird

Lange galten Kurbelradios eher als Camping-Gadget – inzwischen erleben sie aber ein echtes Comeback. Kein Wunder: Stromausfälle, Extremwetter und Krisensituationen zeigen immer deutlicher, wie wichtig unabhängige Energiequellen sein können.

Die Geräte funktionieren meist über mehrere Energieoptionen gleichzeitig: Solarzellen, Handkurbel, Akku oder USB-Ladung. Dadurch bleibt das Radio selbst dann einsatzbereit, wenn kein Stromnetz verfügbar ist. Besonders wichtig ist dabei ein guter Akku, eine helle Taschenlampe und die Möglichkeit, das Smartphone zu laden.

Beim Kauf lohnt sich außerdem ein Blick auf die Akkukapazität, die Ladeoptionen und die Größe des Solarpanels. Wer längere Zeit unabhängig bleiben möchte, sollte eher zu leistungsstärkeren Modellen greifen. Für kurze Outdoor-Ausflüge reicht dagegen oft schon ein kompakteres Gerät.

Sinnvoll vorsorgen statt später ärgern

Ob für den Campingurlaub, den Wanderrucksack oder als Backup für zuhause: Ein gutes Notfallradio kann im Ernstfall enorm praktisch sein. Das ROCAM-Modell überzeugt dabei vor allem mit seinem großen Akku, der vielseitigen Ausstattung und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Wer dagegen ein günstigeres und kompakteres Gerät sucht, findet im Solarbaby-Radio eine solide Alternative.

Klar ist: Für unter 50 Euro bekommen Sie hier ein Gadget, das im Notfall ziemlich viel wert sein kann!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.