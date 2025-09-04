Laptops mit Power: Diese Modelle überzeugen mit langer Akkulaufzeit

Immer unterwegs und keine Lust auf eine Steckdosen-Suche? Wer viel reist, im Café arbeitet oder einfach flexibel sein möchte, braucht ein Notebook, das auch ohne Ladegerät lange durchhält.

Egal ob für lange Vorlesungen, ausgedehnte Zugfahrten oder einen Tag im Homeoffice – ein ausdauernder Laptop ist Gold wert. Niemand möchte ständig das Ladegerät mitschleppen oder nervös auf die Prozentanzeige starren. Während viele Notebooks nach einigen Stunden schlappmachen, gibt es Modelle, die locker einen ganzen Arbeitstag überstehen – hier sind fünf.

1. Asus Zenbook A14

Das kompakte Zenbook A14 von Asus gilt als idealer Begleiter für den Alltag. Mit einem leichten Gehäuse, einem energieeffizienten Display und einem Akku, der laut Hersteller 32 Stunden schafft – Tester von Computerbild bestätigen eine Laufzeit von 17 Stunden bei Normalnutzung – eignet sich das Gerät besonders für Studierende oder Pendler.

17 Stunden Akkulaufzeit (laut Test bei Computerbild)

16 GB Arbeitsspeicher

1 TB Festplatte

Qualcomm Adreno Prozessor

2. Huawei Matebook 14 Core Ultra

Huawei setzt bei diesem Modell auf moderne Intel-Core-Ultra-Prozessoren, die Leistung mit Effizienz verbinden. In Kombination mit dem hochauflösenden 14-Zoll-Display und einem Akku, der laut Test bei Chip.de über 15 Stunden Videowiedergabe durchhält, ist es eine gute Wahl für alle, die Wert auf ein schlankes Design legen. Die Endnote für den Laptop im Test bei Chip.de liegt bei 1,3 (sehr gut).

Über 15 Stunden Akkulaufzeit (laut Test bei Computerbild)

16 GB Arbeitsspeicher

512 GB Festplatte

AMD Ryzen 7 5700U Mobile Prozessor

3. Samsung Galaxy Book5

Das Galaxy Book5 punktet mit einer sehr schlanken Bauweise und dem reibungslosen Zusammenspiel mit anderen Samsung-Geräten. In Sachen Akkulaufzeit überzeugt es allemal: Im Test von Chip.de schafft das Gerät 18 Stunden Videowiedergabe und bekommt eine Endnote von 1,2. Auch für kreative Nutzer mit leichtem Grafikbedarf ist es dank seiner Tablet-Funktion interessant.

18 Stunden Akkulaufzeit (laut Test der Computerbild)

16 GB Arbeitsspeicher

512 GB Festplatte

Intel Core Utra Prozessor

4. Asus Zenbook S 14 UX5406SA

Dieses Modell gehört zu den Premium-Geräten von Asus und hat laut Computerbild eine Akkulaufzeit von 16 Stunden bei voller Display-Helligkeit. Das verhalf dem Gerät auch zu der Gesamtnote von 1,7. Mit einem extrem leichten Ceraluminuim-Gehäuse und einem OLED-Display ist es besonders für Vielreisende geeignet.

16 Stunden Akkulaufzeit (laut Test bei Computerbild)

16 GB Arbeitsspeicher

1 TB Festplatte

Intel Core Utra 7 Prozessor

5. Apple MacBook Air M4

Das aktuelle MacBook Air mit M4-Chip setzt vor allem auf Effizienz: Dank des neuen Prozessors kombiniert es hohe Rechenleistung mit einer beeindruckend niedrigen Energieaufnahme. In der 13-Zoll-Variante liegt die Laufzeit je nach Nutzung bei rund 15 Stunden – passend für alle, die unterwegs viel arbeiten oder streamen. Das schlanke Aluminium-Gehäuse bleibt dabei laut Hersteller extrem leicht. Gelobt wird der Laptop im Test der Computerbild für das hohe Arbeitstempo, die Akkulaufzeit und die Lautlosigkeit.

18 Stunden Akkulaufzeit (laut Hersteller)

16 GB Arbeitsspeicher

256 GB Festplatte

Apple M4 Chip

Darauf sollte bei einem Laptop mit langer Akkulaufzeit geachtet werden

Wer viel unterwegs arbeitet oder studiert, möchte nicht ständig nach einer Steckdose suchen. Damit das klappt, lohnt es sich, beim Laptop-Kauf genauer hinzusehen. Folgende Punkte spielen dabei eine entscheidende Rolle:

Akkukapazität (Wh): Je höher die Wattstunden, desto länger hält der Akku in der Praxis durch.

Je höher die Wattstunden, desto länger hält der Akku in der Praxis durch. Energieeffiziente Prozessoren: Aktuelle Chips wie die Intel-Core- oder AMD-Ryzen-Serien sowie Apples M-Chips sind so entwickelt, dass sie Leistung bieten und trotzdem wenig Energie verbrauchen.

Aktuelle Chips wie die Intel-Core- oder AMD-Ryzen-Serien sowie Apples M-Chips sind so entwickelt, dass sie Leistung bieten und trotzdem wenig Energie verbrauchen. Display und Stromhunger: Hochauflösende, sehr helle Bildschirme sind attraktiv, benötigen aber mehr Energie. Wer Wert auf eine lange Laufzeit legt, sollte ein sparsames Panel wählen.

Hochauflösende, sehr helle Bildschirme sind attraktiv, benötigen aber mehr Energie. Wer Wert auf eine lange Laufzeit legt, sollte ein sparsames Panel wählen. Größe und Gewicht: Mehr Akku bedeutet auch mehr Gewicht. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausdauer und Mobilität ist daher entscheidend.

Diese Merkmale geben Aufschluss darüber, wie lange ein Laptop im Alltag ohne Kabel auskommt – und ermöglichen die Auswahl eines Modells, das den individuellen Anforderungen am besten entspricht.

Fazit: Mehr Freiheit dank langer Akkulaufzeit

Ein Laptop mit starker Ausdauer macht den Unterschied – egal, ob beim Arbeiten unterwegs, beim Streaming auf Reisen oder im Uni-Alltag. Die vorgestellten Modelle von Asus, Huawei, Samsung und Apple zeigen, dass sich Leistung und Mobilität gut kombinieren lassen. Wer vor dem Kauf vergleicht, findet bei Amazon und Ebay eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten und Preisen. So lässt sich das passende Gerät wählen, das nicht nur schnell arbeitet, sondern auch lange unabhängig von der Steckdose bleibt.

