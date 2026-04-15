Lego WM-Edition jetzt offiziell erhältlich!

Passend zur WM steigt nicht nur die Begeisterung für Spiele und Teams – auch Sammlerstücke sind gefragter denn je. Der Offizielle FIFA-WM-Pokal gehört aktuell zu den beliebtesten Produkten im Preisvergleich auf idealo.at und entwickelt sich zum Bestseller unter Fußball- und LEGO-Fans.

Ein besonderes Sammlerstück zur WM

Mit diesem Set holen Sie sich den wohl bekanntesten Pokal der Fußballwelt direkt nach Hause. Der LEGO FIFA-WM-Pokal ist detailgetreu nachgebildet und eignet sich perfekt für alle, die die besondere Atmosphäre der Weltmeisterschaft auch abseits des Spielfelds erleben möchten.

Ob im Wohnzimmer, Büro oder als Highlight in der Sammlung – dieses Modell steht für Leidenschaft, Erfolg und den besonderen WM-Moment.

LEGO Offizieller FIFA-WM-Pokal © idealo.at

Umfangreiches Set für echte Bau-Fans

Das Set umfasst 2.842 Teile und richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren. Damit bietet es nicht nur ein optisch beeindruckendes Ergebnis, sondern auch ein intensives Bauerlebnis.

Mit einer Höhe von rund 36 cm entsteht ein Modell, das sich deutlich von klassischen LEGO-Sets abhebt und als echtes Ausstellungsstück überzeugt.

Für alle im Fußballfieber

Gerade während der Weltmeisterschaft ist dieses Set mehr als nur ein Bauprojekt. Es wird zu einem Symbol für:

Begeisterung für den Fußball

Gemeinsame Momente beim Mitfiebern

Erinnerungen an große Spiele und Turniere



Egal, ob Sie selbst Fußballfan sind oder ein passendes Geschenk suchen – dieses Modell trifft genau den Zeitgeist der WM.

LEGO Offizieller FIFA-WM-Pokal © idealo.at

Beliebt im Preisvergleich auf idealo.at

Auf idealo.at zählt der LEGO FIFA-WM-Pokal aktuell zu den gefragten Produkten im Bereich LEGO und Sport-Sammlerstücke. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei etwa 136,99 €, wodurch sich ein Vergleich der Angebote besonders lohnt.

Auch international zeigt sich die hohe Nachfrage, mit vergleichbaren Preisen in anderen europäischen Märkten.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Set aufgrund der enthaltenen Kleinteile nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet ist.

Fazit

Wenn Sie die Fußball-Weltmeisterschaft nicht nur verfolgen, sondern aktiv erleben möchten, ist der LEGO FIFA-WM-Pokal eine außergewöhnliche Möglichkeit, diese Begeisterung in Ihr Zuhause zu bringen. Das Set verbindet hochwertiges Design mit einem emotionalen Bezug zum größten Turnier im Fußball.

Gerade als aktueller Bestseller auf idealo.at zeigt sich, wie groß das Interesse an solchen besonderen Sammlerstücken ist. Für Fans, Sammler und alle, die sich vom WM-Fieber mitreißen lassen, bietet dieses Modell eine ideale Kombination aus Bau-Erlebnis und sportlicher Symbolik.