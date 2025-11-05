Media Markt feiert Black YOvember: Die besten Deals aus dem Gutscheinheft

Im November startet Media Markt mit dem „Black YOvember“ in die heiße Angebotsphase. Viele Top-Produkte aus Technik, Haushalt und Audio gibt es jetzt deutlich günstiger. Diese Deals lohnen sich.

Der November steht bei Media Markt ganz im Zeichen des Sparens: Mit dem „Black YOvember“-Gutscheinheft beginnt die Rabatt-Saison schon vor dem Black Friday. Hier sind einige der interessantesten Deals im Überblick.

De‘Longhi Magnifica S: Kaffeevollautomat

Der Klassiker unter den Vollautomaten: Die Magnifica S überzeugt mit einem intuitiven Bedienfeld und cremigem Milchschaum. Für Kaffeeliebhaber, die Wert auf Frische und Geschmack legen, ist das Modell eine bewährte Wahl.

Media Markt bietet die Kaffeemaschine für 279 statt 299 Euro an. Günstiger als jetzt gab es sie noch nie.

Pumpendruck 15 bar

Bohnenbehälter 250 Gramm

Wassertank. 1,8 Liter

Mahlwerk mit 13 Stufen

De’Longhi Magnifica S – für 279 Euro bei Media Markt* © De‘Longhi / Werbung

Dyson V8 Advanced: Kabelloser Staubsauger mit Power

Leicht, flexibel und mit beeindruckender Saugleistung: Der Dyson V8 Advanced ist ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Er kommt ohne Kabel aus, lässt sich schnell in einen Handstaubsauger umwandeln und erreicht auch schwer zugängliche Stellen.

Statt 299 fallen jetzt noch 249 Euro für den Staubsauger an – zu einem besseren Kurs gab es das Haushaltsgerät noch nie.

Ca. 40 Minuten Laufzeit

Saugkraft von ca. 115 AirWatt

Vormotorfilter, Nachmotorfilter

Motorbar-Bodendüse, Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Wandhalterung, Ladegerät

Dyson V8 Advanced – für 249 Euro bei Media Markt* © Dyson / Werbung

Dreame L40 Ultra AE: Saug- und Wischroboter mit Absaugstation

Der L40 Ultra AE von Dreame zählt zu den echten Alleskönnern unter den smarten Haushaltshelfern. Er saugt, wischt und reinigt sich dank Absaugstation nahezu vollständig selbst. Besonders praktisch: die präzise Laser-Navigation, die für eine effiziente Reinigung sorgt und Hindernisse zuverlässig meidet.

19.000 Pa Saugkraft

4,5-Liter-Frisch- und 4-Liter-Schmutzwassertank; 3,2-Liter-Staubbeutel

Intelligente Navigation mit Laser/ Sensorik

Automatische Entleerung des Staubbehälters

Dreame L40 Ultra AE – für 479 Euro bei Media Markt* © Dreame/Werbung

Sony WH-1000XM5 – Premium-Kopfhörer mit Noise Cancelling

Sony führt bereits seit Jahren Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling im Sortiment. Der WH-1000XM5 liefert laut Hersteller klaren Sound, tiefe Bässe und hervorragende Geräuschunterdrückung – ob im Büro, Zug oder Flugzeug. Media Markt offeriert die Kopfhörer inklusive Tasche für 229 Euro und hält damit den derzeitigen Bestpreis im Netz.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Laufzeit bis zu ca. 30 Stunden mit ANC, bis ca. 40 Stunden ohne ANC

Touch-Sensor-Steuerung, Multipoint-Verbindung (zwei Geräte gleichzeitig)

Sony WH1000XM5 – für 229 Euro bei Media Markt* © Sony / Werbung

SodaStream Crystal 3.0 – Quick-Connect-Wassersprudler mit Glasflasche

Sprudelwasser aus der Glasflasche ist nachhaltig und praktisch. Der SodaStream Crystal 3.0 überzeugt mit modernem Design, leichtem Quick-Connect-System und einer hochwertigen Glasflasche. So spart man sich auch das Tragen schwerer Wasserkisten. Günstiger als bei Media Markt gibt es den Wassersprudler derzeit nirgendwo.

Inklusive 0,7-Liter-Glasflasche (spülmaschinenfest)

CO₂-Zylinder für ca. 60 Liter Wasser

SodaStream Crystal 3,0 – für 77 Euro bei Media Markt* © SodaStream / Werbung

Statt Black November: Der Black YOvember bei Media Markt

Der „Black YOvember“ bei Media Markt lockt mit attraktiven Technik- und Haushaltsdeals – als Vorgeschmack auf den Black Friday am Monatsende. Bei manchen Angeboten kann es sich lohnen, mit dem Kauf noch etwas zu warten, falls der aktuelle Preis noch kein Bestpreis ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.