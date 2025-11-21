Ninja-Black-Week bei Amazon: Heißluftfritteusen, Eismaschinen und ganz viel Rabatt

Black Friday 2025 ist gestartet – und Ninja gewährt Schnäppchenjägern heiße Rabatte. Heißluftfritteusen, Mixer, Eismaschine und Messerset: Viele Bestseller sind so günstig wie nie. Hier sehen Sie, welche Ninja-Deals sich in der Black Week vom 20. November bis 1. Dezember besonders lohnen.

Black Friday 2025: Ninja gibt in der Küche Vollgas

Die Black-Week-Phase läuft: Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 wird Amazon zur Rabatt-Zone – mittendrin die Küchenspezialisten von Ninja. Ob knusprige Pommes ohne Fritteusen-Geruch, selbstgemachtes Eis oder ein Messerblock mit integriertem Schärfer: Ninja hat sich in den letzten Jahren zur Marke für alle entwickelt, die mehr aus ihrer Küche herausholen wollen.

Wir haben die spannendsten Ninja-Deals mit Bestpreis-Niveau für Sie gesammelt.

Die besten Ninja-Deals zum Black Friday bei Amazon

Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse

Zwei Zonen oder eine MegaZone – diese Heißluftfritteuse kann beides. Der Ninja Foodi FlexDrawer* verwandelt sich vom Duo-Airfryer für Beilage plus Hauptgang in eine extra große 10,4-Liter-Schublade für richtig viel Inhalt. Ideal, wenn Sie regelmäßig für Familie, Freunde oder die halbe Nachbarschaft kochen. Dazu kommt eine Ersparnis, die sich sehen lassen kann – bei Amazon gibt’s den besten Preis innerhalb eines Jahres.

Wichtige Details:

Für bis zu 8+ Personen

7 Funktionen: Air Fry, Max Crisp, Rösten, Backen, Aufwärmen, Dehydrieren, Gehenlassen

Bis zu 65 % schneller und bis zu 45 % energieeffizienter als der Backofen

Black-Friday-Preis: 156,29 statt 282,35 € (Rabatt: 45 %)

Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse – für 156,29 statt 282,35 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Ninja 3-in-1 Detect Power Blender Processor Pro

Mixer, Küchenmaschine und To-go-Blender in einem Gerät: Der Ninja Detect Power Blender* will alles abdecken – vom Smoothie am Morgen über Teigkneten bis zum Crushed Ice für Cocktails. Die BlendSense-Technologie erkennt Zutaten, Portionsgröße und Eis und passt automatisch Geschwindigkeit und Zeit an. Praktisch, wenn Sie nicht bei jedem Rezept neu überlegen möchten, welche Stufe passt. Der Preis liegt zum Black Friday auf Jahres-Tief.

Wichtige Details:

3 Geräte in 1: Krugmixer, Küchenmaschine und Single-Serve-Mixer

10 Geschwindigkeiten und voreingestellte Modi

Inklusive 2,1 l Krug, 1,8 l Schüssel, 3 x 700-ml-Becher sowie diversen Klingen und Knethaken

Black-Friday-Preis: 151,25 statt 252,10 € (Rabatt: 40 %)

Ninja 3-in-1 Detect Power Blender Processor Pro – für 151,25 statt 252,10 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Zwei Schubladen und sechs Programme: Die Ninja Foodi MAX Heißluftfritteuse* ist auf große Portionen ausgelegt. Jede Schublade fasst bis zu 1,4 Kilogramm Pommes oder ein 2-Kilogramm-Huhn – genug, um komplette Mahlzeiten parallel zuzubereiten. Laut Hersteller geht das bis zu 65 Prozent energieeffizienter und 75 Prozent schneller als im Backofen – dazu wird der beste Amazon-Preis des Jahres serviert.

Wichtige Details:

6 Funktionen: Max Crisp, Air Fry, Rösten, Backen, Aufwärmen, Dehydrieren

2 unabhängige Kochzonen für komplette Menüs ohne Öl

Großes Gesamtvolumen von 9,5 L, ausgelegt auf bis zu 8 Portionen

Black-Friday-Preis: 131,09 statt 242 € (Rabatt: 46 %)

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 131,09 statt 242 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Hier wird in die Höhe gebaut: Die Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse* nutzt zwei vertikale Schubladen mit insgesamt vier Ebenen. Damit bereiten Sie laut Hersteller doppelt so viel Essen zu – und das auf der Stellfläche eines vergleichsweise schlanken Geräts. Perfekt, wenn die Arbeitsplatte nicht unendlich groß ist, Sie aber dennoch für bis zu acht Personen kochen möchten. Bei Amazon gibt’s zum Black Friday den absoluten Tiefpreis.

Wichtige Details:

Garen auf 4 Ebenen dank 2 Schubladen und 2 Racks

6 Funktionen: Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

Black-Friday-Preis: 156,29 statt 272,26 € (Rabatt: 43 %)

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 156,29 statt 272,26 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO

Ein klassischer Single-Drawer-Airfryer mit großem 6,2-Liter-Korb: Die Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO* zielt auf Haushalte mit bis zu vier Personen. Max-Crisp-Funktion für Tiefkühlkost, bis zu 240 °C Temperatur und sechs Programme sorgen dafür, dass Snacks, Gemüse und Hauptgerichte schnell fertig sind. Laut Hersteller sparen Sie dabei bis zu 60 Prozent Energie gegenüber dem Backofen – und der Preis lag innerhalb des letzten Jahres bei Amazon noch nie niedriger.

Wichtige Details:

6 Funktionen: Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

6,2-Liter-Familienkorb

Antihaftbeschichteter, spülmaschinenfester Korb, verstellbarer Crisper-Einsatz und Silikonzange inklusive

Black-Friday-Preis: 95,78 statt 151,25 € (Rabatt: 37 %)

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO 6,2 L – für 95,78 statt 151,25 Euro bei Amazon*

© Ninja / Werbung

Ninja CREAMi Eismaschine

Sommer im November? Mit dem Ninja CREAMi* ist das zumindest kulinarisch kein Problem. Die Eismaschine verwandelt vorgefrorene Mischungen in Eiscreme, Sorbet, Milchshakes oder Smoothie Bowls – je nach Programm. Spannend: Sie können Rezepte nach Belieben anpassen, etwa zuckerarm, vegan oder proteinreich, und Mix-ins wie Schokostückchen gleichmäßig unterrühren lassen. Der Preis liegt auch hier auf Jahres-Tief.

Wichtige Details:

7 Programme

3 Becher inklusive, insgesamt bis zu 1,4 L Eiscreme

Spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile für einfachere Reinigung

Black-Friday-Preis: 151,25 statt 201,67 € (Rabatt: 25 %)

Ninja CREAMi Eismaschine & Frozen Dessert Maker – für 151,25 statt 201,67 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja Foodi Messerblock StaySharp

Wer viel schneidet, weiß: Eine gute Klinge ist Gold wert – eine dauerhaft scharfe erst recht. Der Ninja Foodi Messerblock StaySharp* bringt fünf verschiedene Messer plus Küchenschere mit und hat einen integrierten Messerschärfer direkt im Block. Die Klingen aus geschmiedetem deutschem Edelstahl sollen rostbeständig, stabil und für harte Gemüsesorten oder feine Schnitte gleichermaßen geeignet sein. Dazu kommt ein Black-Friday-Preis, der weit unter der UVP liegt.

Wichtige Details:

6-teiliges Set: Koch-, Brot-, Schinken-, Universal- und Schälmesser plus Schere

Integrierter StaySharp-Messerschärfer im Block

Ergonomische Griffe für bessere Kontrolle

Black-Friday-Preis: 93,76 statt 181,50 € (Rabatt: 48 %)

Ninja Foodi Messerblock StaySharp – für 93,76 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Fazit: Für Ninja-Fans lohnt der Black Friday richtig



Vom Heißlufttower für Großfamilien über den 3-in-1-Powerblender bis zum Messerblock mit integriertem Schärfer: Ninja nutzt den Black Friday 2025, um eine breite Palette an Küchenhelfern mit teils deutlichen Rabatten zu platzieren – viele davon auf dem besten Preisniveau der letzten zwölf Monate.

Wer seine Küche also effizienter, energieärmer und ein Stück „smarter“ ausstatten möchte, findet in diesen Ninja-Deals eine gute Gelegenheit, gleich mehrere Baustellen auf einmal zu schließen.

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.