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Pizza wie beim Italiener: Dieser Gas-Pizzaofen wird gerade zum Geheimtipp
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Pizza wie beim Italiener: Dieser Gas-Pizzaofen wird gerade zum Geheimtipp

07.04.26, 13:21
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Knuspriger Boden, geschmolzener Käse, perfekte Hitze – genau das macht eine gute Pizza aus.Und genau hier setzt ein Gerät an, das aktuell immer mehr Aufmerksamkeit bekommt! 

Der Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller ist derzeit im idealo.at Preisvergleich ab 399,00 € erhältlich – und gehört zu den spannendsten Outdoor-Gadgets für diesen Sommer. 

Pizza-Erlebnis für zuhause 

Was diesen Ofen besonders macht:

Er bringt das klassische Pizzaofen-Gefühl direkt zu Ihnen nach Hause.

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Ob auf der Terrasse, im Garten oder beim Grillabend – Sie können Pizza frisch zubereiten, ohne komplizierte Vorbereitung.

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

© idealo.at

Drehteller macht den Unterschied

Ein echtes Highlight ist der integrierte Drehteller.

Während bei vielen Öfen die Pizza manuell gedreht werden muss, passiert hier alles automatisch.

Das sorgt für:

• gleichmäßiges Backen
• weniger Aufwand
• bessere Ergebnisse

Für Sie heißt das: weniger Stress – mehr Genuss.

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

© idealo.at

Starke Hitze für perfekte Ergebnisse 

Der Ofen arbeitet mit Gas und erreicht schnell hohe Temperaturen – genau das, was für echte Pizza entscheidend ist.
Der verbaute Cordierit-Pizzastein sorgt zusätzlich dafür, dass der Boden schön knusprig wird, ohne zu verbrennen.

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

© idealo.at

Größe und Ausstattung im Alltag

Mit rund 60,5 cm Breite und Tiefe bietet der Ofen ausreichend Platz für große Pizzen.

Dazu kommen:

• integriertes Deckelthermometer
• stabiles Design
• einfache Bedienung

Damit eignet sich das Gerät sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Hobby-Pizzabäcker.

Warum der Cozze gerade so gefragt ist

Outdoor-Kochen liegt voll im Trend – und Pizza gehört dabei zu den absoluten Klassikern.

Der Cozze kombiniert:

• einfache Nutzung
• starke Hitzeleistung
• praktische Features wie den Drehteller

und wird dadurch für viele zur echten Alternative zum Restaurant.

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

Cozze Gas Pizzaofen 17 mit Drehteller (90427) 

© idealo.at

Fazit

Der Cozze Gas Pizzaofen 17 bringt echtes Pizza-Feeling nach Hause – ohne großen Aufwand.
Wenn Sie diesen Sommer öfter draußen kochen möchten, lohnt sich ein Blick auf den idealo.at Preisvergleich – dieses Modell gehört aktuell zu den spannendsten Optionen.
  

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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