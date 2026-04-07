Alle wollen diesen Fensterputz-Roboter!

Fensterputzen gehört zu den Aufgaben, die viele möglichst lange aufschieben.Genau hier setzen moderne Geräte an – und ein Modell fällt derzeit auf: Der ECOVACS WINBOT MINI ist aktuell im CHIP Store für 229,00 € erhältlich (−23 %).

Mit dem Gutscheincode OE24 lässt sich der Preis zusätzlich senken!

Technik, die man im Alltag wirklich merkt

Was den WINBOT MINI besonders macht, ist die Kombination aus mehreren Technologien:

Die Saugkraft von bis zu 7.500 Pa sorgt dafür, dass das Gerät stabil an der Scheibe bleibt. Gleichzeitig unterstützt die Ultraschall-Sprühfunktion die Reinigung – Flüssigkeit wird dabei fein verteilt, was Streifen reduziert.

Für Sie bedeutet das:

Nicht nur saubere Fenster, sondern auch ein gleichmäßiges Ergebnis.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chipstore.de

Kompakt, aber durchdacht

Mit seinen kompakten Maßen und nur 1,3 kg Gewicht richtet sich das Gerät klar an den Alltag.

Gerade bei kleineren oder schwer zugänglichen Flächen zeigt sich der Vorteil:

Der Roboter ist schnell angebracht und sofort einsatzbereit.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chipstore.de

Die drei Reinigungsmodi sorgen zusätzlich dafür, dass Sie je nach Verschmutzung flexibel bleiben.

Sicherheit ist kein Nebenthema

Ein entscheidender Punkt bei Fensterrobotern ist die Sicherheit – und genau hier liefert der WINBOT MINI solide Lösungen:

Ein integrierter Notstromakku hält das Gerät im Ernstfall noch bis zu 30 Minuten an der Scheibe. Zusätzlich sorgt das Kabelsystem für weitere Absicherung.

Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit im täglichen Einsatz.

ECOVACS Fensterputzroboter WINBOT MINI © Chipstore.de

Einordnung: Für wen lohnt sich das Gerät?

Der WINBOT MINI ist besonders interessant für Sie, wenn Sie:

• regelmäßig größere Glasflächen reinigen müssen

• schwer erreichbare Fenster haben

• Zeit und Aufwand reduzieren möchten

Er ersetzt nicht jede manuelle Reinigung – nimmt Ihnen aber einen Großteil der Arbeit ab.

Fazit

Der ECOVACS WINBOT MINI zeigt, wie weit Haushaltsgeräte inzwischen sind:

automatisiert, kompakt und auf Effizienz ausgelegt.

In dieser Preisklasse – vor allem mit Rabatt – gehört er aktuell zu den interessantesten Lösungen für automatisierte Fensterreinigung.

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