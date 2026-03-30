Ungewohntes Gebiet: Schneeleopard verirrt sich in Wüste

Da staunten viele Experten gewaltig: In der Wüste von China musste die Tier-Rettung einen Schneeleoparden in Sicherheit bringen.

Schneeleoparden sind in Asiens Gebirge zu Hause. Mit Kälte und Gestein kennen sie sich aus und können sich, wie kein zweites Raubtier, auf schwierigem Terrain fortbewegen. Die seltene Tierart zählt auch zu den meistgeschützten Raubkatzen in China.

Dementsprechend gibt es etwa in Xinjiang einen eigenen Naturschutzpark, wo mehrere Gruppen geschützt leben können. Während es in dem Gebiet in den Bergen kalt und oft verschneit ist, kann es im Tal richtig heiß werden. In der dortigen Wüste machten Touristen eine überraschende Entdeckung.

Im Sand lag ein Schneeleopard, sichtlich erschöpft von der Hitze. Die Tierrettung wurde sofort alarmiert, während das Tier aus sicherer Entfernung beobachtet wurde. Nach fünf Stunden kamen die Helfer und konnten die Wildkatze einfangen. Schwach und durstig wurde es in das nahegelegene Wildlife Center gebracht, wo das Tier nun betreut wird, bis es wieder in die freie Wildbahn entlassen werden kann.