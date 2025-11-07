Preis weggesaugt: Diese günstige Dyson-Alternative von AEG kostet jetzt nur 170 statt 220 Euro!

Der November beschert Ihnen bei vielen Händlern und Onlineshops starke Rabatte. So auch bei AEG, wo ein kabelloser Akkustaubsauger im Rahmen des Black Month nur noch 170 statt 220 Euro kostet.

Kompakt, kabellos, kraftvoll – der AEG Electrolux AP61CB21OG ist die ideale Lösung für schnelles und flexibles Staubsaugen im Alltag. Normalerweise kostet der Akku-Staubsauger knapp 220 Euro, dank Black-Month-Rabatt geht es jetzt aber schon deutlich günstiger. Wir nehmen die Dyson-Alternative unter die Lupe und verraten, für wen sich das Angebot lohnt.

Im Check: So viel sparen Sie bei diesem AEG-Akkustaubsauger

Preis-Check: Der Electrolux AP61CB21OG von AEG kostet regulär knapp 220 Euro. Zum Black Month reduziert AEG das Gerät auf knappe 170 Euro – Sie sparen also 50 Euro! Andere Anbieter verlangen 190 Euro oder mehr. Reduziert ist das Modell in schlichtem, stylischem Dunkelgrün.

Staubbehälter mit 0,6 Litern Volumen

Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit (ca. 20 Minuten im normalen Modus)

Drei Modi: Normal, Eco, Turbo

Gewicht: ca. 2,5 Kilogramm

Farbe: Ocean Green

AEG Electrolux AP61CB21OG Akkustaubsauger – für 169,95 statt 219,95 Euro bei AEG

Für wen ist der Akkustaubsauger eine gute Wahl?

Der AEG Electrolux AP61CB21OG* eignet sich für alle, die einen leichten und flexiblen Akku-Staubsauger für die tägliche Reinigung oder für zwischendurch suchen. Ob Hartboden, Teppich oder Sofa – mit drei Saugstufen, LED-Frontlicht und Extra-Möbeldüse lässt sich das Modell überall einsetzen. Besonders praktisch: Mit einem Klick wird der Sauger zum kompakten Handgerät für Auto oder Couch.

Alternative von Dyson: V8 Advanced für 249 Euro bei Media Markt

Soll es doch ein Dyson-Original sein, ist im unteren Preissegment – für Dyson-Verhältnisse – der V8 Advanced* eine gute Alternative zum AEG-Modell. Der Staubsauger kostet gerade rund 250 Euro bei Media Markt.

Dyson V8 Advanced – für 249 statt 299 Euro bei Media Markt

Praktisch: Auch dieser Akku Staubsauger kommt mit mehreren Aufsätzen. Neben der Bodendüse sind eine Kombi-Zubehördüse, zum Beispiel für Möbel, und eine Fugendüse dabei. Die Wandhalterung ist direkt mit einer Ladefunktion ausgestattet, sodass das Gerät stets griff- und einsatzbereit ist.

Fazit: Staubsauger-Deals zu sau(g)starken Preisen

Ob als Alternative zum alten Bodenstaubsauger oder als Zweitgerät: Ein handlicher Akkustaubsauger ist eine gute Wahl für komfortables und flexibles Staubsaugen. Der AEG Electrolux AP61CB21OG zum Sparpreis ist ein Top-Modell für den kurzen Einsatz zwischendurch. 170 Euro statt 220 Euro – dieser Deal kann sich sehen lassen! Als Alternative mit mehreren Ausätzen und einer Wandhalterung mit Ladefunktion ist auch der Dyson V8 Advanced einen Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.