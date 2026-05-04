Rudergerät für zu Hause: Das Gym-Work-out ohne Anstehen – zum kleinen Preis

Rudermaschinen gehören in Fitnessstudios mitunter zu den beliebtesten Stationen zum Aufwärmen. Klar, durch den Bewegungsablauf werden schließlich auch mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainiert, darunter Rücken, Arme und Beine.

Mit einem klappbaren Rudergerät kann das Warmwerden schon in den eigenen vier Wänden erfolgen – und das zu einem überraschend niedrigen Preis.

Rudergerät von Merach: Was kann das heimische Sportgerät?

Bei schlechtem Wetter oder in engen Zeitfenstern zwischen Terminen fällt der Weg ins Fitnessstudio oft aus. Wer dennoch effektiv trainieren möchte, ohne auf freie Geräte warten zu müssen, findet in einem mobilen Rudergerät eine praktische Alternative.

Das klassische Modell von Merach lässt sich manuell einstellen, ist aber auch in Varianten mit elektrischem Antrieb erhältlich. Der Magnetwiderstand gilt laut Hersteller als besonders leistungsstark und arbeitet im Vergleich zu Wasserantrieben nahezu geräuschlos. Über ein Display* und die zugehörige Merach-App lassen sich Trainingsziele festhalten und individuelle Fitnesspläne erstellen. Auf Wunsch begleitet zudem ein virtueller Coach durch das Training.

- 16 Widerstandsstufen

- Doppelschienen für mehr Stabilität

- Empfohlene Benutzerhöhe: 1,93 Meter

- Empfohlenes Maximalgewicht: 158 Kilogramm

- 20 Minuten Rudern entsprechen laut Hersteller einem 60-Minuten-Lauf

- Schnell einsatzbereit dank einfacher Montage (kann ansonsten dazugebucht werden)

- Nachhaltig hergestellt

Merach Rudergerät Klassisches Modell – für 199,99 Euro bei Amazon*

© Merach

*Achtung: Der 15,6-Zoll-Bildschirm ist nur bei der teureren Variante von 429 Euro inbegriffen.

Merach-Rudergerät für aktuell 200 Euro: Lohnt sich der Deal?

Das klassische Rudergerät von Merach ist mit knapp 200 Euro bei Amazon zum aktuell besten Preis im Netz zu haben. Das Modell richtet sich an Alltagsnutzer, die hin und wieder auch das Training pausieren und daher nicht zu tief in die Tasche greifen möchten.

Alternatives Rudergerät von Tretmann stark reduziert

Etwas teurer, durch den aktuellen Rabatt von rund 40 Prozent jedoch deutlich attraktiver, ist das Rudergerät von Tretmann. Das ebenfalls klappbare Modell bietet laut Hersteller hohen Komfort und arbeitet dank Wirbelstrombremse besonders leise. Bei Amazon ist das Gerät derzeit zum niedrigsten Preis im Netz für knapp 300 Euro erhältlich.

- Besonders bequemes Memory-Foam-Sitzkissen

- 16 Widerstandsstufen

- Traggewicht bis zu 150 Kilogramm

- Schont den Boden dank 2 mitgelieferter rutschfester Matten

Tretmann Rudergerät – für 299,99 Euro bei Amazon* © Tretmann

Fazit: Muss ein gutes Rudergerät teuer sein?

Wer nicht für die nächste Rudermeisterschaft trainiert, sondern vor allem die Kondition verbessern, den Rücken nach einem langen Bürotag entlasten oder sich einfach aufwärmen möchte, kann bedenkenlos zu einem preisgünstigen Modell greifen.

Insbesondere Rudergeräte der Marke Merach werden von Amazon-Kunden häufig für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Effektives Ganzkörpertraining muss also nicht teuer sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind zudem Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.