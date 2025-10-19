Samsung-Tablet für unter 300 Euro: Galaxy Tab S6 Lite im Angebot bei Media Markt

Das Galaxy Tab S6 Lite ist das perfekte Tablet für alltägliches Surfen, Streamen und Schreiben. Gerade kostet es bei Media Markt nur 280 Euro – ein starker Deal?

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist als handliches Tablet für den Alltag eine richtig gute Wahl: Es bietet ein scharfes Display, einen Speicherkarten-Slot und kommt mit praktischem Eingabestift. Aktuell ist es bei Media Markt besonders günstig: Für 279,99 Euro bekommen Sie dort das WiFi-Modell mit 128 GB Speicher.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Wie gut ist das Angebot bei Media Markt?

Preis-Check: Bei Media Markt kostet das Samsung Galaxy Tab S6 Lite* gerade 279,99 Euro. Günstiger war es laut Geizhals.at erst ein einziges Mal für kurze Zeit, und aktuell verlangen alle anderen Händler über 300 Euro. Media Markt bekommt den Zuschlag für den besten Deal!

Display: 10,4 Zoll, TFT, 2.000 x 1.200 Pixel

10,4 Zoll, TFT, 2.000 x 1.200 Pixel Speicher: 128 GB, erweiterbar per SD-Karte

128 GB, erweiterbar per SD-Karte Prozessor: Samsung Exynos 1280

Samsung Exynos 1280 S-Pen: mit Eingabestift zum Schreiben und Zeichnen

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (WiFi, 128 GB) – für 279,99 Euro bei Media Markt* © Samsung / Anzeige

Was bietet das Galaxy Tab S6 Lite?

Das Galaxy Tab S6 Lite ist ideal für:

Schüler, Studenten und Berufstätige , die ein leichtes, zuverlässiges Tablet für Notizen, E-Learning oder Präsentationen suchen.

, die ein leichtes, zuverlässiges Tablet für Notizen, E-Learning oder Präsentationen suchen. Streaming-Fans , die Filme oder Serien auf einem handlichen Gerät schauen möchten.

, die Filme oder Serien auf einem handlichen Gerät schauen möchten. Gelegenheitsnutzer, die ein Zweitgerät für Couch & Co. möchten.

Mit einem 10,4 Zoll großen TFT-Display, Stereo-Sound und dem mitgelieferten S-Pen eignet sich das Tablet perfekt für Streaming, Notizen, E-Mails oder kreative Zeichnungen. Der S-Pen haftet magnetisch am Gehäuse und ist jederzeit einsatzbereit – somit praktisch für die Schule oder die Uni. Zudem punktet das Tablet mit einem schlanken Design, einer langen Akkulaufzeit und 128 Gigabyte Speicher, der sich bei Bedarf auf bis zu einen Terabyte erweitern lässt. Für alle, die ein leichtes, funktionales Tablet suchen, das nicht in der Premium-Klasse angesiedelt ist, liefert Samsung hier ein rundes Gesamtpaket.

Ein Vergleich: Auch das Samsung Galaxy Tab A9+ von 2023 kostet aktuell um die 200 Euro – bietet aber zum gleichen Preis ein schwächeres Display, eine langsamere Hardware und weniger Speicher. Wer ein Tablet in gewohnter Samsung-Qualität sucht, ohne gleich eine Stange Geld auszugeben, trifft mit dem Galaxy Tab S6 Lite im Media-Markt-Angebot daher die beste Wahl.

Alternative: Lenovo Tab M11 für 140 Euro

Noch etwas günstiger ist das Lenovo Tab M11*, das bei Amazon gerade rund 140 Euro kostet. Es kommt mit 11-Zoll-Display, Android 14 und dem Lenovo Tab Pen. Es eignet sich also ebenso gut für den gelegentliche Einsatz zuhause oder für die Schule. Die Käufer bei Amazon zeigen sich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Bedienung des Tablets zufrieden und vergeben durchschnittlich 4,3 von fünf Sternen – für den Preis also ein rundes Gesamtpaket.

Lenovo Tab M11 Tablet inklusive Lenovo Tab Pen – für 136,14 Euro bei Amazon* © Lenovo / Anzeige

Fazit: So gut ist der Deal bei Media Markt

Ein leistungsstarkes Android-Tablet mit Stift, gutem Display und schlankem Design für unter 300 Euro? Das Media-Markt-Angebot für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ist kaum zu schlagen – besonders für alle, die ein zuverlässiges Tablet für Alltag, Schule oder Uni suchen. Zu dem Preis ein Allrounder, der keine Wünsche offenlässt! Alternativ ist auch das Lenovo-Tablet eine günstige Wahl für den Einsatz im Alltag.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.