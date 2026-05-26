Schluss mit Wassermuffeln: Mit diesen Trinkbrunnen trinken Katzen endlich mehr

Viele Katzen trinken zu wenig – und genau das kann langfristig und vor allem bei Hitzeperioden zum Problem werden. Vor allem Wohnungskatzen sind oft echte Trinkmuffel.

Kein Wunder also, dass moderne Katzen-Trinkbrunnen gerade im Sommer boomen. Fließendes Wasser wirkt für viele Samtpfoten deutlich attraktiver als abgestandenes Wasser im Napf.

Katzen gelten als wählerisch – auch beim Trinken. Viele Stubentiger ignorieren ihren Wassernapf konsequent oder trinken schlicht zu wenig. Genau deshalb setzen immer mehr Katzenbesitzer auf Trinkbrunnen. Das fließende Wasser animiert viele Samtpfoten ganz automatisch dazu, häufiger zu trinken.

Gleichzeitig bleibt das Wasser durch Filtersysteme sauberer und frischer. Besonders praktisch: Moderne Trinkbrunnen sind mittlerweile extrem leise, leicht zu reinigen und teilweise sogar kabellos nutzbar. Wir haben uns drei spannende Modelle angesehen, die aktuell besonders beliebt und günstig sind.

Smarter Luxus für anspruchsvolle Stubentiger

PETKIT Katzen-Trinkbrunnen ohne Kabel

Wer Technik liebt, dürfte an diesem Modell kaum vorbeikommen. Der PETKIT Trinkbrunnen* kombiniert modernes Design mit smarten Funktionen und wirkt fast wie ein kleines Gadget für Katzenfans. Besonders praktisch: Der Brunnen funktioniert komplett kabellos und hält mit einer Akkuladung laut Hersteller bis zu 83 Tage durch. Damit entfällt das lästige Kabelchaos rund um den Futternapf. Über die App-Steuerung lassen sich Wassermenge und Status bequem überwachen – ideal für alle, die ihre Katze auch im Blick behalten wollen, wenn sie nicht zuhause sind.



Mit gerade einmal 26 dB arbeitet das Gerät außerdem extrem leise. Gerade geräuschempfindliche Katzen (oder Menschen) profitieren davon. Mit drei Litern Fassungsvermögen eignet sich das Modell auch für Haushalte mit mehreren Tieren. Und der Preis? Der kann sich aktuell ebenfalls sehen lassen: Statt 90,73 Euro kostet der Brunnen derzeit 68,53 Euro – ein Rabatt von 24 Prozent. Der Deal gilt allerdings nur noch bis zum 27. Mai.

PETKIT Katzen-Trinkbrunnen Kabellos – für 68,53 statt 90,73 Euro bei Amazon* © PETKIT

Bewegungsmelder inklusive: Dieser Katzenbrunnen spart clever Akku

PETLIBRO Katzenbrunnen

Der PETLIBRO Dockstream* setzt auf Komfort und intelligente Funktionen. Besonders spannend ist hier der integrierte Bewegungsmelder. Sobald sich die Katze nähert, aktiviert sich der Wasserfluss automatisch. Das spart Energie und macht den Brunnen gleichzeitig für viele Tiere interessanter. Der 5000mAh-Akku sorgt dafür, dass der Brunnen flexibel ohne Kabel betrieben werden kann.

Mit nur 23 dB arbeitet das Gerät zudem ultraleise – perfekt für Wohnungen oder sensible Tiere. Praktisch finden wir auch die einfache Reinigung: Viele Einzelteile lassen sich unkompliziert auseinandernehmen. Das BPA-freie Material sorgt zusätzlich für ein gutes Gefühl beim täglichen Einsatz. Preislich wird das Modell aktuell besonders spannend für Prime-Mitglieder: Statt 90,74 Euro kostet der Brunnen derzeit nur 64,52 Euro – ein Rabatt von satten 29 Prozent.

PETLIBRO Dockstream Katzenbrunnen – für 64,52 statt 90,74 Euro bei Amazon* © PETLIBRO

Preiswert und robust:

Katzen-Trinkbrunnen aus Edelstahl

Nicht jeder Katzenbrunnen muss gleich voller Technik stecken. Wer eine schlichte, robuste und günstige Lösung sucht, könnte mit diesem Edelstahl-Modell* glücklich werden. Gerade Edelstahl hat bei vielen Katzenbesitzern einen guten Ruf, weil das Material hygienisch, langlebig und leicht zu reinigen ist. Mit 2,2 Litern Fassungsvermögen bietet der Brunnen genug Wasser für den Alltag, ohne ständig nachgefüllt werden zu müssen.

Gleichzeitig arbeitet das Modell angenehm leise – ein wichtiger Punkt, wenn der Trinkbrunnen im Wohnbereich steht. Besonders attraktiv ist hier natürlich der Preis: Für 24,19 Euro gehört dieses Modell zu den günstigeren Alternativen und eignet sich ideal für alle, die einen Trinkbrunnen erst einmal ausprobieren möchten, ohne direkt viel Geld auszugeben.

Und mit dem Gutscheincode POWEREBAY4 gibt es bis zum 27. Mai noch einmal einen Extrarabatt von 4 Prozent.

2,2L Edelstahl Katzen-Trinkbrunnen – für 24,19 Euro bei Ebay* © Aumoparts

Warum trinken Katzen aus Trinkbrunnen oft lieber?

Katzen bevorzugen instinktiv fließendes Wasser. In der Natur gilt stehendes Wasser oft als weniger sauber, weshalb viele Tiere automatisch von bewegtem Wasser angezogen werden. Genau hier setzen Trinkbrunnen an. Durch die kontinuierliche Bewegung bleibt das Wasser frischer und ist oft auch besser gefiltert. Beim Kauf sollte vor allem auf Lautstärke, Reinigungsaufwand und Material geachtet werden. Edelstahlmodelle gelten als besonders hygienisch, während Akku-Modelle mehr Flexibilität bieten. Wer mehrere Katzen hat, sollte außerdem auf ein möglichst großes Fassungsvermögen achten. Praktisch sind auch wechselbare Filter und ein stromsparender Betrieb.

Fazit: Kleine Veränderung, großer Unterschied

Viele Katzen trinken schlicht zu wenig – und genau hier können Trinkbrunnen tatsächlich einen Unterschied machen. Vor allem fließendes Wasser wirkt auf viele Tiere deutlich attraktiver als ein normaler Napf. Ob smarter Premium-Brunnen mit App-Steuerung oder günstige Edelstahl-Variante: Mittlerweile gibt es für fast jeden Haushalt das passende Modell. Und wenn die Katze dadurch gerade im Sommer häufiger trinkt, freuen sich am Ende nicht nur die Tiere selbst, sondern auch Herrchen und Frauchen.

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