Smartphones unter 500 Euro: Das sind die fünf besten Mittelklasse-Handys

Das Handy soll kein Vermögen kosten, aber ein zuverlässiger Begleiter mit moderner Technik sein? Dann ist eines dieser Mittelklasse-Smartphones unter 500 Euro wahrscheinlich die richtige Wahl.

Neue Smartphone-Modelle von Apple, Samsung und Co. kosten inzwischen schnell Tausend Euro und mehr. Doch gute Handys müssen kein Vermögen kosten! Wer bis zu 500 Euro ausgibt, bekommt Geräte mit tollem Display, starken Kameras und viel Ausdauer. Wir haben fünf aktuelle Modelle ausgesucht, die im Alltag überzeugen – egal, ob Sie gern fotografieren, unterwegs Serien streamen oder einfach ein zuverlässiges Handy suchen.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: Viel Ausstattung zum fairen Preis

Das Redmi Note 14 Pro Plus* ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp für alle, die ein großes Display und starke Kamera wollen, ohne tief in die Tasche zu greifen. Das leuchtstarke AMOLED macht Filme, Serien und Fotos zum Genuss – auch draußen bei Sonne. Die 200-Megapixel-Hauptkamera liefert beeindruckend detailreiche Aufnahmen, und mit dem großen Akku kommen Sie locker durch den Tag. Geht doch mal der Saft aus, ist das Xiaomi-Handy dank 120-Watt-Schnellladen in kürzester Zeit wieder vollgetankt.

• Display: 6,67 Zoll, Full-HD, 120 Hertz

• Akku: 5.110 mAh, Schnellladen mit 120 Watt

• Kamera: Triple-Kamera mit 200 Megapixeln, Macro-Objektiv

• Speicher: 256 oder 512 Gigabyte

Das Galaxy S24 FE* bringt viele Funktionen der Flaggschiff-Modelle von Samsung mit, ist aber deutlich günstiger. Dank starker Triple-Kamera gelingen sowohl Nahaufnahmen als auch weit entfernte Motive sowie Videoaufnahmen in 8K-Qualität – ideal für Urlaubsfotos, Naturaufnahmen oder Konzerte. Samsungs neue KI-Features sind ebenfalls mit an Bord: Die Live-Übersetzung oder die smarte Bildersuche erleichtern den Alltag. Mit dem robusten Gehäuse und Wasserschutz nach I68 ist das Gerät auch unterwegs sicher ein Begleiter.

• Display: 6,7 Zoll, Full-HD, 120 Hertz

• Akku: 4.700 mAh, Schnellladen mit 25 Watt, kabellos laden mit 15 Watt

• Kamera: Triple-Kamera mit 50 Megapixeln, Tele-Objektiv, Videoaufnahme in 8K, KI-Unterstützung

• Speicher: 128 Gigabyte

Dieses Smartphone unter 500 Euro bringt definitiv einen Coolness-Faktor mit: Die transparente Rückseite des Nothing Phone (3a) Pro* mit LED-Lichtsignalen zeigt auf einen Blick, wenn Nachrichten oder Anrufe eingehen. Ein weiterer Pluspunkt: Das Nothing-eigene Betriebssystem soll besonders intuitiv und einfach gestaltet sein. Mit schneller Ladefunktion und starkem Akku ist es für den ganzen Tag gerüstet, selbst bei intensiver Nutzung. Auch der Speicher ist groß und bietet mit 256 Gigabyte genug Platz für Fotos, Videos und Apps.

• Display: 6,77 Zoll, Full-HD+, 120 Hertz

• Akku: 5.000 mAh, Schnellladen mit 50 Watt

• Kamera: Triple-Kamera mit 50 Megapixeln, Periskop-Objektiv, Videoaufnahme in 4K

• Speicher: 256 Gigabyte

Nothing Phone (3a) Pro (256 GB) – für 433,89 Euro bei Amazon* © Nothing / Werbung



Allerdings garantiert Nothing nur drei große Android-Updates – Samsung und Google etwa bieten mit sieben Jahren deutlich längeren Support, was das Betriebssystem betrifft.

Poco X7 Pro: Günstiges Smartphone von Xiaomi

Wer ein vielseitiges und schnelles Gerät zu kleinem Budget sucht, macht mit dem Xiaomi Poco X7 Pro* vieles richtig. Es punktet vor allem mit einem riesigen Akku, sodass Sie selbst bei intensivem Gebrauch den ganzen Tag mit Power versorgt sind. Der verbaute Mediatek-Prozessor liefert eine flotte Performance, auch bei rechenhungrigen Aufgaben. Dank Dual-SIM-Funktion lässt sich dieses Handy zum Beispiel im Urlaub mit einer zweiten Karte oder eSIM ausstatten. Auch der massige Speicher mit 512 GB ist ein echter Pluspunkt.

• Display: 6,67 Zoll, Full-HD, 120 Hertz

• Akku: 6.000 mAh, Schnellladen mit 90 Watt

• Kamera: Dual-Kamera mit 50 Megapixeln, Videoaufnahme in 4K

• Speicher: 512 Gigabyte

Das Pixel 9a von Google* richtet sich an alle, die unkompliziert großartige Fotos wollen – egal ob bei Tageslicht oder bei Dämmerung. Googles KI-gestützte Bildbearbeitung macht aus jedem Schnappschuss ein Highlight, ohne dass Sie viele Einstellungen vornehmen müssen. Das OLED-Display bringt obendrein für brillante Farben und eine flüssige Darstellung beim Scrollen oder Videoschauen. Mit 6,3 Zoll ist das Pixel 9a äußerst kompakt und mit sieben Jahren Software-Updates bleibt das Gerät zudem lange aktuell und sicher.

• Display: 6,3 Zoll, Full-HD, 120 Hertz

• Akku: 5.100 mAh, Schnellladen mit 23 Watt, kabellos laden mit 7,5 Watt

• Kamera: Dual-Kamera mit 48 Megapixeln, Videoaufnahme in 4K, KI-Unterstützung

• Speicher: 128 Gigabyte

Google Pixel 9a (128GB) – für 499,00 Euro bei Media Markt* © Google / Werbung



Abstriche müssen Sie hier bei der Ladegeschwindigkeit machen, besonders bei kabellosem Laden: Mit 7,5 Watt dauert es da deutlich länger als bei anderen Mittelklasse-Handys, bis der Akku wieder voll ist.

Alternative: Apple-Technik für knapp über 500 Euro mit dem iPhone 16e

Wenn knappe 550 Euro noch im Budget sind, dann ist auch das Apple iPhone 16e* eine gute Wahl: Es bietet den typischen Apple-Komfort in einem etwas günstigeren Paket. Mit dem schnellen A18-Chip laufen Apps und Spiele reibungslos. Die Single-Kamera ist zwar etwas abgespeckter als bei den anderen vorgestellten Modellen, liefert aber schöne Bilder ohne viel Aufwand. Das Betriebssystem iOS bringt eine einfache Bedienung und regelmäßige Updates mit sich, die das Gerät viele Jahre aktuell halten. Insgesamt ist das iPhone 16e ein guter Einstieg in die Apple-Welt für preisbewusste Nutzer, knackt aber die 500-Euro-Marke.

• Display: 6,1 Zoll, Full-HD, 60 Hertz

• Akku: 4.005 mAh, Laden mit 20 Watt, kabellos laden mit 7,5 Watt

• Kamera: Kamera mit 48 Megapixeln, Videoaufnahme in 4K

• Speicher: 128 Gigabyte

Apple iPhone 16e (128 GB) – für 559,00 Euro bei Ebay* © Apple / Werbung

Fazit: Diese Smartphones unter 500 Euro haben es in sich

Ob Sie gerne fotografieren, in der Bahn durch Social-Media scrollen oder einfach ein verlässliches Gerät für jeden Tag suchen – in der Mittelklasse zwischen 300 und 500 Euro gibt es für jeden Anspruch das passende Smartphone. Den ein oder anderen Kompromiss müssen Nutzer hier im Vergleich zu Oberklasse-Modellen hinnehmen, zum Beispiel können nicht alle Geräte kabellos ausgeladen werden. Eine starke Performance für den Alltag bieten allerdings alle Modelle.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn ihr über diese Links ein Produkt kauft, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für euch entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann ihr ein Produkt kauft, bleibt natürlich euch überlassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.