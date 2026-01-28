Thailand, Tansania, Dubai: Diese Osterreisen boomen

Eine Auszeit über Ostern kommt wie gerufen. Die Tage werden länger, der Frühling steht vor der Tür – und viele nutzen die Osterferien für eine spontane Reise. Genau jetzt sind die Osterferien-Angebote von Lidl Reisen besonders gefragt!

Attraktive Preise, vielfältige Reiseziele und unkomplizierte Buchung sorgen dafür, dass viele Angebote schnell vergriffen sind.

Wir zeigen, warum sich ein schneller Blick lohnt – und für wen sich die aktuellen Osterdeals besonders eignen!

Osterferien-Angebote bei Lidl Reisen

Lidl Reisen ist bekannt für starke Preise und sorgfältig zusammengestellte Reisepakete. Auch zu den Osterferien finden sich zahlreiche Angebote für Kurzurlaube, Familienreisen und Sonnenziele. Besonders gefragt sind aktuell:

Tansania - 4* AHG Hisia Nungwi Experience Hotel © Lidl Reisen & Experiences

Weiße Sandstrände, türkisblaues Meer und echtes Inselfeeling: Dieses 4-Sterne-Hotel im beliebten Norden Sansibars ist perfekt für eine Oster-Auszeit fernab vom Alltag. Nur wenige Schritte vom Strand entfernt, kombiniert das Hotel entspanntes Urlaubsflair mit All-Inclusive-Komfort.

Besonders attraktiv: Flug ab Wien, Transfers, All Inclusive, Zimmer-Upgrade und Extras wie Massage und Swahili-Abendessen sind bereits inkludiert. Ideal für alle, die über die Osterferien Sonne tanken wollen – und dabei ein echtes Rundum-sorglos-Paket suchen.

Thailand - Phuket - 4* Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach © Lidl Reisen & Experiences

Ruhig gelegen, direkt am traumhaften Surin Beach und perfekt für die Osterferien: Dieses 4-Sterne-Resort verbindet tropische Entspannung mit echtem Familienkomfort. Mehrere Pools, Kids World, Spa und großzügige Familiensuiten sorgen dafür, dass hier alle auf ihre Kosten kommen.

Besonders stark: Flug ab Wien, Transfers, Halbpension, Zimmer-Upgrade auf die Familiensuite, Thai-Massage und Extras für Kinder sind bereits inklusive. Ideal für alle, die Thailand entspannt, hochwertig und familienfreundlich erleben möchten.

Vereinigte Arabische Emirate – Dubai – 5* Hyatt Regency Dubai Creek Heights © Lidl Reisen & Experiences

Fünf Sterne, Skyline-Blick und Top-Lage: Dieses elegante Hotel verbindet modernen Luxus mit perfekter Anbindung an Dubais Highlights. Besonders stark ist das Gesamtpaket – inklusive Club Room Upgrade, Halbpension Plus und Dubai City Tour.

Ideal für alle, die Dubai stilvoll erleben wollen: entspannte Poolmomente, Rooftop-Bar, Spa-Vorteile und kurze Wege zu Souks, Malls und Sehenswürdigkeiten machen diesen Deal zu einem echten Osterferien-Favoriten.

Perfekt für eine entspannte Auszeit im Mittelmeer: Das frisch renovierte 4-Sterne-Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Strand von El Arenal entfernt und punktet mit Pool, Sonnenterrasse und moderner Atmosphäre.

Besonders attraktiv: Flug, Transfers, Halbpension und Upgrade auf ein Doppelzimmer mit Poolblick sind bereits inklusive. Ideal für alle, die Mallorca unkompliziert genießen und Sonne, Strand und Insel-Flair kombinieren möchten.

Ägypten - 5* Novotel Marsa Alam Beach Resort © Lidl Reisen & Experiences

Sonne tanken, abschalten und genießen: Dieses 5-Sterne-Resort liegt direkt am privaten Sandstrand und ist perfekt für einen entspannten Badeurlaub. Mehrere Pools, Spa, Hausriff zum Schnorcheln und ein starkes All-Inclusive-Angebot sorgen für echtes Rundum-sorglos-Feeling.

Besonders attraktiv: Poolblick ohne Aufpreis, zwei À-la-carte-Abendessen und viele Extras sind bereits inkludiert. Ideal für alle, die im Winter oder Frühling Wärme, Meer und Erholung zum Toppreis suchen.

Warum Lidl Reisen zu Ostern so beliebt ist

attraktive Komplettpreise ohne Buchungsstress

große Auswahl an europäischen Reisezielen

übersichtliche Angebote für verschiedene Budgets

ideal für spontane Osterurlaube

Gerade in den Osterferien steigt die Nachfrage deutlich – viele Reisende sichern sich frühzeitig ihre Wunschreise.

Für wen eignen sich die Osterferien-Angebote?

Die aktuellen Deals sind ideal für Sie, wenn Sie:

die Osterferien für eine kurze Auszeit nutzen möchten

flexibel reisen und sparen wollen

mit Familie oder Partner verreisen

unkompliziert und schnell buchen möchten

Ob Strand, Stadt oder Wellness – hier finden sich passende Angebote für unterschiedliche Reisewünsche.

Unser Fazit

Die Osterferien stehen vor der Tür – und die beliebtesten Angebote bei Lidl Reisen sind schnell ausgebucht. Wer jetzt zugreift, kann sich attraktive Preise und entspannte Urlaubstage sichern. Früh sein lohnt sich, denn viele Deals sind nur für kurze Zeit verfügbar.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.