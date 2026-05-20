Vergessen zu gießen? Diese smarten Bewässerungssysteme übernehmen den Job

Der Sommer wird heiß – und wer keinen grünen Daumen hat oder öfter unterwegs ist, kennt das Problem: vertrocknete Balkonpflanzen, braune Rasenflächen und täglicher Gieß-Stress. Genau hier kommen smarte Bewässerungssysteme ins Spiel.

Sie übernehmen das Gießen automatisch, reagieren teilweise sogar auf Wetterdaten und lassen sich bequem per App steuern.

Smarte Bewässerung: Mehr Komfort, weniger vertrocknete Pflanzen

Wer einmal im Hochsommer morgens und abends mit der Gießkanne unterwegs war, weiß: Gartenpflege kann schnell zum Fulltime-Job werden. Moderne Bewässerungssysteme nehmen Ihnen genau diese Arbeit ab. Viele Modelle erstellen automatische Zeitpläne, erkennen Regen oder lassen sich sogar mit Smart-Home-Systemen verbinden.

Besonders praktisch: Je nach System können entweder einzelne Balkonpflanzen oder komplette Rasenflächen automatisch bewässert werden. Wir mögen vor allem Lösungen, die Wasser sparen und gleichzeitig den Alltag entspannter machen – denn niemand möchte aus dem Urlaub zurückkommen und nur noch trockene Pflanzenreste vorfinden.

Großer Garten? Dieses System denkt mit: Aiper IrriSense 2

Wer keine Lust auf ein kompliziertes Bewässerungssystem mit mehreren Einzelgeräten hat, bekommt mit dem Aiper IrriSense 2* ein Komplettsystem für größere Gärten bis 445 Quadratmeter. Genau das unterscheidet dieses Modell von vielen günstigeren Lösungen: Hier sind Steuerungseinheit, Sprenger und elektrisches Ventil bereits in einem einzigen smarten System integriert. Laut Hersteller dauert die Einrichtung nur rund 15 Minuten – damit richtet sich das Gerät klar an Hausbesitzer, die eine möglichst unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung suchen.

Besonders spannend finden wir die intelligenten Bewässerungskarten: Bis zu zehn individuelle Zonen können erstellt werden, damit Rasen, Gemüsebeete oder unterschiedliche Gartenbereiche exakt die passende Wassermenge bekommen. Dazu kommt eine wetteradaptive Steuerung mit Regensensor. Laut Hersteller sollen dadurch bis zu 40 Prozent Wasser eingespart werden können – gerade in heißen Sommern ein echter Pluspunkt.

Mit 433,61 statt 604,03 Euro und einem Rabatt von 28 Prozent ist der Deal durchaus attraktiv – vor allem, da Sie hier ein vollwertiges Komplettsystem für große Gärten bekommen.

Komplettes Bewässerungssystem mit Steuerung, Sprenger und Ventil

Bis zu 10 individuelle Bewässerungskarten per App

Bis zu 40 Prozent Wassereinsparung durch intelligente Steuerung

Aiper IrriSense 2 Smartes Bewässerungssystem – für 433,61 statt 604,03 Euro bei Amazon* © Aiper

Smart Home trifft Garten: Gardena smart Water Control

Der Gardena smart Water Control* richtet sich vor allem an Menschen, die bereits ein klassisches Bewässerungssystem besitzen und dieses endlich smarter machen möchten. Anders als der Aiper IrriSense 2 handelt es sich hier nicht um ein Komplettsystem mit eigenem Sprenger, sondern um eine intelligente Steuerungseinheit für den Wasserhahn und bereits bestehende Bewässerungslösungen.

Genau darin liegt aber auch der große Vorteil: Wer bereits Gardena-Schläuche, Rasensprenger oder eine Tropfbewässerung besitzt, kann diese unkompliziert per App automatisieren. Das System arbeitet datenbasiert und passt die Bewässerung intelligent an alle Wetterbedingungen an. Besonders praktisch finden wir die Frostwarnung, die rechtzeitig informiert, bevor Schäden entstehen können. Spannend ist außerdem die Smart-Home-Anbindung. Das Modell eignet sich vor allem für Nutzer, die ihr bestehendes Garten-Setup erweitern wollen.

Mit 97,09 statt 109,99 Euro gehört das Gardena-System zu den günstigeren Einstiegen in die smarte Gartenbewässerung. Der Rabatt fällt mit 12 Prozent zwar kleiner aus als bei den anderen Produkten, dafür bekommt man hier aber ein etabliertes Markenprodukt mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten.

Smarte Steuerung für bestehende Bewässerungssysteme

Wetterbasierte Bewässerung und Frostwarnung

Ideal für Gardena- und Smart-Home-Nutzer

Gardena smart Water Control – für 97,09 statt 109,99 Euro bei Amazon* © Gardena

Perfekt für Apple-Fans und Balkongärten: Eve Aqua – Smarte Bewässerungssteuerung

Apple-Fans bekommen mit Eve Aqua* eine besonders elegante Smart-Home-Lösung für Balkon, Terrasse oder kleinere Gartenbereiche. Der größte Unterschied zu Gardena: Dieses Modell wurde klar für Apple Home entwickelt und lässt sich direkt per Siri oder iPhone steuern – sogar von unterwegs. Eine zusätzliche Bridge wird dabei nicht benötigt.

Das Gerät wird einfach zwischen Wasserhahn und Schlauch montiert und automatisiert anschließend die Bewässerung. Besonders praktisch: Eve Aqua eignet sich auch für Mehrfachverteiler, wodurch mehrere Pflanzenbereiche gleichzeitig versorgt werden können. Gerade für Menschen mit Hochbeeten, Balkonpflanzen oder kleineren Gärten ist das spannend.

Mit aktuell 129,06 statt 151,21 Euro liegt Eve Aqua preislich im Mittelfeld. Der Rabatt von 15 Prozent ist solide – vor allem für Nutzer, die bereits Apple Home verwenden und keine zusätzliche Bridge kaufen möchten.

• Optimiert für Apple Home und Siri-Steuerung

• Keine zusätzliche Bridge notwendig

• Geeignet für Mehrfachverteiler und kleinere Gartenbereiche

Eve Aqua – für 129,06 statt 151,21 Euro bei Amazon* © Eve

Urlaubsretter für Zimmerpflanzen: RAINPOINT WLAN Bewässerungssystem

Das RAINPOINT-System* spielt in einer ganz anderen Liga als die bisherigen Modelle – und genau das macht es spannend. Statt große Rasenflächen zu steuern, richtet sich dieses Set gezielt an Zimmerpflanzen, Balkonkästen oder Topfpflanzen. Gerade für Urlaubszeiten ist das System extrem praktisch.

Das Tropfbewässerungsset kann bis zu zehn Pflanzen automatisch versorgen und erlaubt eine individuell einstellbare Wassermenge. Dadurch eignet sich das System sowohl für empfindliche Kräuter als auch für durstigere Pflanzen wie Tomaten oder Balkonblumen. Gesteuert wird alles bequem per WLAN und App. Im Unterschied zu Gardena oder Eve Aqua wird hier kein bestehendes Bewässerungssystem erweitert, sondern ein eigenes kompaktes Tropfbewässerungsset geliefert.

Mit 47,90 statt 60,49 Euro gehört das RAINPOINT-System zu den günstigsten smarten Bewässerungslösungen überhaupt. Der Rabatt von 21 Prozent macht das Gadget vor allem für Balkonbesitzer oder Pflanzenfans interessant, die erstmals smarte Bewässerung ausprobieren möchten.

• Tropfbewässerung für bis zu 10 Pflanzen

• Individuell einstellbare Wassermenge per App

• Ideal für Balkon, Wohnung oder Urlaubsbewässerung

RAINPOINT WLAN Bewässerungssystem – für 47,90 statt 60,49 Euro bei Amazon* © RAINPOINT

Welche Komponenten braucht man für smarte Bewässerung?

Wer in eine smarte Bewässerung investieren möchte, sollte vor dem Kauf überlegen, welche Fläche überhaupt bewässert werden soll. Für Balkonpflanzen reicht oft bereits ein kleines Tropfbewässerungssystem mit Pumpe und Schläuchen.

Bei größeren Gärten kommen dagegen meist zusätzliche Komponenten ins Spiel: Wasserschläuche, Rasensprenger, Verteiler, Ventile oder Bodenfeuchtesensoren. Viele Systeme funktionieren modular – das bedeutet, sie können später erweitert werden. Gerade Smart-Home-Fans sollten außerdem darauf achten, ob das gewünschte System mit Apple Home, Alexa oder Google Home kompatibel ist.

Auch das Thema Wetter spielt eine Rolle: Regensensoren oder wetterabhängige Zeitpläne helfen dabei, Wasser zu sparen und Pflanzen trotzdem optimal zu versorgen.

Fazit: Smarte Bewässerung spart Zeit – und oft auch Nerven

Ob Hightech-Rasenpflege, cleverer Balkonhelfer oder smarter Urlaubsretter für Zimmerpflanzen: Moderne Bewässerungssysteme machen den Alltag deutlich entspannter. Während große Systeme wie der Aiper IrriSense 2 eher für ambitionierte Gartenbesitzer gedacht sind, punkten Eve Aqua oder RAINPOINT vor allem bei kleineren Flächen und einfacher Installation.

Wir finden: Gerade in heißen Sommern kann eine smarte Bewässerung nicht nur Pflanzen retten, sondern auch jede Menge Zeit sparen. Und ganz ehrlich – der Gedanke an einen grünen Garten ohne tägliches Gießen klingt schon ziemlich verlockend.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.