Voll im Trend: Ein Walking Pad vereint Sport und Homeoffice in einem

Wer viel im Homeoffice sitzt, kennt das Problem: Der Alltag wird schnell bewegungsarm. Ein sogenanntes Walking Pad schafft hier Abhilfe. Was wichtig ist und welche Modelle empfehlenswert sind, lesen Sie hier.

Gerade im Herbst und Winter fällt es vielen schwer, die empfohlenen 10.000 Schritte am Tag zu erreichen. Doch regelmäßige Bewegung fördert Kreislauf, Konzentration und Wohlbefinden – weshalb ein Walking Pad ein idealer Kompromiss sein kann. Ein solches Gerät passt unter jeden höhenverstellbaren Schreibtisch, lässt sich leise bedienen und bei Nichtgebrauch einfach verstauen. Damit ist es optimal für alle, die sitzende Tätigkeiten mit etwas mehr Aktivität kombinieren wollen, zum Beispiel im Homeoffice.

Ein Walking Pad – was ist das?

Im Gegensatz zum klassischen Laufband sind Walking Pads auf langsames Gehen ausgelegt, meist mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu sechs Kilometern pro Stunde. Das reicht vollkommen aus, um sich beim Arbeiten oder Telefonieren zu bewegen, ohne aus der Puste zu kommen. Die Geräte sind in der Regel flach, leicht und klappbar – also perfekt für kleine Wohnungen und flexible Nutzung. Moderne Modelle kommen mit Zusatzfunktionen, zum Beispiel mit einer App, über die sich das Gerät steuern lässt.

Merach Walking Pad: Beliebt bei Amazon

Während der Arbeit locker Schritte sammeln? Mit dem Walking Pad von Merach* geht das. Das Modell überzeugt mit einem LED-Display, auf dem die Trainingsdaten angezeigt werden, sowie einer magnetischen Fernbedienung für eine komfortable Steuerung. Auch bei der Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde bleibt es mit unter 45 Dezibel angenehm leise, sodass es beim Telefonieren oder in Meetings nicht stört.

Laufgeschwindigkeit: 1 bis 6 km/h

Trägt bis zu 120 Kilogramm

Nur 13 Zentimeter hoch und mit Transportrollen

Unter 45 Dezibel Lautstärke

Steuerung via App oder Fernbedienung

Mit rund 135 Euro ist das Modell preiswert und eine gute Option für Einsteiger.

Merach Walking Pad – für 134,11 Euro bei Amazon* © Merach / Anzeige

Alternative: Mobvoi Home-Laufband SE mit smarter KI-Steuerung

Walking Pads sind kompakter als Laufbänder und haben eine geringere Maximalgeschwindigkeit. Inzwischen gibt es aber auch Geräte, die einen Mittelweg gehen – zum Beispiel das Home-Laufband SE von Mobvoi*. Hier laufen Sie bis zu zwölf Kilometer pro Stunde. Für ausdauernde Trainings lässt sich der Handlauf mit übersichtlichem Display montieren und bei Bedarf jederzeit platzsparend zusammenklappen. So passt das kompakte Laufband auch unter Schreibtische. In der zugehörigen App erhalten Sie KI-gestützte Trainingsempfehlungen aufgrund der gemessenen Daten wie Distanz, Geschwindigkeit und verbrannte Kalorien.

1 bis 12 km/h

Unter 60 Dezibel Lautstärke

Platzsparend verstaubar

Stoßdämpfende Lauffläche für gelenkschonendes Gehen

Mit Handlauf, Display und App

Mobvoi Home Laufband SE – für 243,01 Euro bei Amazon* © Mobvoi/Anzeige

Für wen lohnt sich ein Walking Pad?

Ob zur Vorbeugung von Rückenschmerzen, zur Steigerung der Fitness oder einfach für mehr Energie im Arbeitsalltag: Ein Walking Pad ist für viele Alltagssituationen eine echte Bereicherung. Besonders im Homeoffice lässt es sich gut integrieren, um Schritte zu sammeln. Wer kein Fitnessstudio besuchen will, findet in einem Walking Pad eine smarte und platzsparende Lösung für mehr Bewegung zu Hause, ohne gleich zu einem teuren und klobigen Laufband greifen zu müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.