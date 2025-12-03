Von Single bis Großfamilie: Media Markt verkauft fünf Philips-Airfryer fett(frei) reduziert

Media Markt reduziert derzeit mehrere Geräte der Marke Philips – darunter diverse Airfryer Modelle mit Nachlässen von bis zu rund 44 Prozent. Hier ist für jeden etwas dabei: von Single Haushalten bis zur Großfamilie.

Das Warten auf warme Küche hat ein Ende – denn Media Markt senkt die Preise und macht die Airfryer‑Auswahl zum Schnäppchen für alle, die mehr wollen als nur Pommes. Egal, ob kleiner Snack oder üppiges Essen für die ganze Familie – dank reduzierter Philips-Modelle stehen knusprige Kartoffeln und gebackenes Gemüse schneller auf dem Tisch als jede Bestellung beim Lieferdienst.

Philips HD9255/90 Heißluftfritteuse zum Tiefpreis

Die Philips HD9255/90 Heißluftfritteuse* bietet mit 4,1 Litern Volumen und 13 Garfunktionen alles von Frittieren über Grillen bis Aufwärmen – inklusive spülmaschinenfester Teile und QuickClean-Korb mit Antihaftbeschichtung. Dank NutriU App lassen sich Rezepte clever planen und der Küchenalltag wird fast zum Selbstläufer.

Deal-Check: Für 77 statt 160 Euro liefert Media Markt einen neuen Bestpreis und unterbietet ähnliche Shops um mindestens 13 Euro. Wer Lust auf knusprig-leckere Experimente hat, kann hier also kräftig sparen.



Philips HD9255/90 Heißluftfritteuse – für 77,00 Euro bei Media Markt* © Philips/Werbung

Philips HD9270/90 Airfryer Essential Heißluftfritteuse für unter 80 Euro

Die Philips HD9270/90 Airfryer Essential* bringt mit der Rapid Air Technologie knusprige Ergebnisse auf den Teller – ganz ohne Öl Alarm. Mit sieben voreingestellten Programmen, Warmhaltefunktion und 6,2 Litern Kapazität verwandelt sie jede Mahlzeit in ein kleines Küchenhighlight.



Deal-Check: Ebenfalls für 77 Euro statt rund 190 Euro landet der Airfryer unter der magischen 80 Euro-Marke – laut Idealo gab es das Modell noch nie so günstig. Wer auf knusprige Leckereien ohne langes Überlegen steht, bekommt hier ein echtes Schnäppchen.

Philips HD9270/90 Airfryer Essential XL Heißluftfritteuse – für 77,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Philips Airfryer XL HD9270/93 zum neuen Rekordpreis

Der Philips HD9270/93 3000 Series Airfryer XL* bietet 6,2 Liter Volumen und kann bis zu fünf Portionen auf einmal zubereiten. Mit 14 Funktionen, sieben voreingestellten Programmen und praktischem Backblech-Zubehör lassen sich laut Hersteller Gerichte von Fleisch über Kuchen bis hin zu Toast schnell und vielseitig zubereiten – spülmaschinenfeste Teile erleichtern die Reinigung.

Deal-Check: Media Markt setzt hier einen neuen Bestpreis und lässt den Airfryer für 88 Euro statt der üblichen 219 Euro über die Ladentheke wandern – damit wird sogar der Durchschnittspreis des letzten Jahres von rund 111 Euro deutlich unterboten.

Philips HD9270/93 3000 Series Airfryer XL Heißluftfritteuse – für 88,00 Euro bei Media Markt* © Philips/Werbung

Philips NA150/00 Dual Basket Heißlufritteuse für unter 100 Euro

Die <Philips NA150/00 1000 Series Dual Basket Heißluftfritteuse* überzeugt mit zwei flexiblen 3,55 Liter Körben oder einem großen 7,1 Liter Korb, sechs voreingestellten Programmen, Timer-Funktion und Temperaturen von 40 bis 200 Grad – ideal für abwechslungsreiche Gerichte vom Snack bis zum Familienessen.

Deal-Check: Für 99 statt 199 Euro bietet Media Markt aktuell den günstigsten Gesamtpreis im Netz und macht die Fritteuse zu einem echten Schnäppchen für alle, die gern fettarm und flexibel kochen.

Philips NA150/00 Airfryer 1000 Series Dual Basket Flexible Heißluftfritteuse – für 99,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Philips NA555/00 Steam Airfryer um 40 Prozent reduziert

Der Philips NA555/00 Steam Airfryer 5000 Series Dual Basket* kombiniert Heißluftfrittieren mit Dampfgaren und bietet wahlweise zwei Körbe (drei Liter + sechs Liter) oder einen großen Neun‑Liter‑Korbbereich. Mit zwölf Voreinstellungen, 19 Garmethoden und synchronisiertem Timer in beiden Körben gelingt das Essen laut Hersteller zeitgleich und unkompliziert.

Deal-Check: Media Markt senkt den Preis um 40 Prozent auf 189 statt 319 Euro und bietet damit laut Idealo den aktuell günstigsten Gesamtpreis im Netz. Ähnliche Shops verlangen mindestens 200 Euro, sodass sich das Angebot klar lohnt.

Philips NA555/00 Steam Airfryer 5000 Series Dual Basket Dampfgarer & Heißluftfritteuse – für 189,00 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Fettarm, vielseitig und zum kleinen Preis

Media Markt reduziert derzeit viele Airfryer-Modelle von Philips in vielen Größen – vom Solo-Snack bis zum Familienessen. Mit reduzierten Preisen, vielseitigen Funktionen und cleveren Extras wie Dual-Basket oder Dampfgaren wird die Küche schneller, leichter und deutlich fettärmer. Wer ein Gerät für unkompliziertes, knuspriges Essen sucht, findet hier genau das passende Modell zum besten Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.