Wanderausrüstung auf Anfänger: Diese fünf Dinge braucht jeder zum Hiking – und diese nicht!

Wandern kann zum unvergesslichen Erlebnis werden – wenn die Ausrüstung passt. Wir zeigen Ihnen die fünf wichtigsten Essentials, die Sie bei jeder Tour dabeihaben sollten und welche Dinge Sie getrost zu Hause lassen können.

Ob kurze Tagestour oder ausgedehnter Hüttentrip: Mit der richtigen Ausrüstung wird Wandern sicher und komfortabel. Viele packen aber zu viel oder die falschen Dinge ein. Wir stellen Ihnen die wichtigsten fünf Essentials vor, die Wander-Anfänger dabeihaben sollten – und zeigen, welche vermeintlichen Must-haves sich als überflüssig erweisen.

Die fünf wichtigsten Essentials für unvergessliche Wandertouren

Funktionsunterwäsche

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnelltrocknend: Funktionsunterwäsche ist die Grundlage für angenehmen Tragekomfort, sowohl bei Kälte als auch bei wärmeren Temperaturen. Sie verhindert Auskühlung durch Schweiß, ist elastisch und lässt sich nach der Wanderung einfach in die Waschmaschine stecken.

Zu den Bestsellern bei Ebay gehört die Funktionsunterwäsche von Alpidex. Bei verschiedenen Größen und Farben ist für jeden etwas Passendes dabei.

Rutschfester Grip, stabile Knöchelstütze und wasserdichtes Material – gute Wanderschuhe sind unverzichtbar. Ein festes Schuhwerk schützt Ihre Füße, gibt sicheren Halt auf jedem Terrain und ermöglicht eine entspannte Tour von Anfang bis Ende. Empfehlenswerte Modelle gibt es von Marken wie Merrell, Salomon, Mammut oder La Sportiva.

So zum Beispiel die Modelle Crosslander* oder Moab 3* von Merrell, die mit Fersendämpfung, wasserdichtem Material und Knöchelstützen punkten. Sie eignen sich für anspruchsvolle Wandertouren bei jedem Wetter.

Merrell Crosslander (Herren-Wanderschuh) – für 119,99 Euro bei Decathlon* © Merrell / Anzeige



Merrell Moab 3 (Damen-Wanderschuh) – für 119,99 Euro bei Decathlon* © Merrell / Anzeige

Wanderrucksack

Eine Flasche Wasser, Proviant und ein kleines Erste-Hilfe-Set: Diese Dinge sollten bei einer Wandertour nicht fehlen. Gut verstauen lässt sich alles in einem entsprechenden Wanderrucksack – für Tagesausflüge reicht meist schon ein kleines Modell mit 20 bis 30 Litern Volumen. Wichtig ist ein gut gepolstertes Rückensystem sowie Hüft- und Brustgurte, die das Gewicht gleichmäßig verteilen und die Schultern entlasten. Praktisch sind zudem mehrere Fächer, damit wichtige Dinge wie Trinkflasche, Karten oder Sonnencreme jederzeit griffbereit sind.

Bei Amazon schneidet ein 28-Liter-Rucksack von Mardingtop* sehr gut ab:

• 28 Liter Volumen

• Hauptfach mit Reißverschlussfächern, zwei Seitenfächer

• Gepolsterte Schulterriemen, Becken- und Brustverschluss, Rückenpolster mit Luftzirkulation

• Mit Trinkschlauch-Outlet am Schultergurt

Ob Karte und Kompass oder GPS-App mit Offline-Karten – bei Abzweigungen und Wetterwechseln ist die richtige Navigation entscheidend. Mit guter Orientierung behalten Sie den Überblick, selbst wenn beim Handy Akku oder Empfang mal versagen.

Ein empfehlenswertes Modell der preislichen Mittelklasse ist beispielsweise das Garmin eTrex SE*: Dieses Outdoor-Navi zeichnet sich durch seine lange Akkulaufzeit und die robuste Bauweise aus. Das eTrex SE nutzt moderne Multi GNSS-Technologie (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) für exakte Positionsbestimmungen – auch in schwierigen Empfangslagen. Es bietet Bluetooth-Verbindung zur Garmin Explore App zur Übertragung von Tracks, Wegpunkten, Live-Geocaching oder Wetterdaten.

• 2,2-Zoll-MIP-Display

• Nutzt diverse Navigationssysteme

• Über sieben Tage Batterielaufzeit

• Wasserdicht und kompakt

• Kompatibel mit Garmin Explore App

Garmin eTrex SE GPS-Outdoor-Navi – für 130,00 Euro bei Amazon* © Garmin / Anzeige

Erste-Hilfe-Set

Pflaster gegen Blasen, Verbände und Desinfektionstücher – solche Basics können kleine Probleme direkt vor Ort lösen. In einem kompakten Erste-Hilfe-Set wie dem von GoLab* sind alle wichtigen Dinge enthalten, unter anderem auch eine Notfallpfeife, eine Rettungsdecke und eine Anleitung zur Erstversorgung. Was je nach Wanderwetter ebenfalls stets im Rucksack sein sollte: Sonnencreme und Insektenabwehr.

• Robuste Tasche mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken zur Befestigung

• Mit Pflastern, Verbänden und anderen Notwendigkeiten für Erste Hilfe

• Inklusive Anleitung zur Erstversorgung

• Gewicht: 370 Gramm

GoLab Erste-Hilfe-Set Outdoor – für 26,21 Euro bei Amazon* © GoLab / Anzeige



Erster Wanderurlaub? Diese Dinge können Sie getrost zu Hause lassen

Wer voller Motivation in seine erste Wandertour startet, packt oft überschwänglich viel ein. Doch Anfänger sollten nicht vergessen: Was sich anfangs angenehm leicht anfühlt, kann nach mehreren Kilometern zur Belastung für Rücken und Schultern werden. Sie sollten daher nur das Nötigste einpacken und auf zusätzlichen Ballast verzichten. Dazu zählen zum Beispiel:

• Große Trinkflaschen aus Glas oder Aluminium: Viele Neulinge nehmen schwere Flaschen mit, um „gut ausgerüstet“ zu sein. In Wahrheit sind leichte Kunststoffflaschen oder flexible Trinkblasen im Rucksack viel praktischer. Bei vielen etablierten Wanderrouten gibt es unterwegs zudem Möglichkeiten, Trinkwasser wieder aufzufüllen.

• Fotoausrüstung im Profi-Format: Auf Wanderrouten in freier Natur bieten sich oft atemberaubende Aus- und Anblicke. Ein Smartphone mit guter Kamera genügt jedoch meist, um die Momente festzuhalten – für Landschaftsmomente zählt immerhin das Erlebnis, nicht die Qualität.

• Trekkingstöcke: Für alpine Touren oder steile Abstiege sind sie durchaus hilfreich, auf normalen Wald- oder Wiesenwegen aber eher hinderlich. Viele Einsteiger schaffen sich gleich eine komplette Ausrüstung an und nehmen die Trekkingstöcke vorsorglich mit, aber bei anfängergeeigneten Wegen sind sie meist zusätzlicher Ballast statt nützliches Tool.

Fazit: Diese Essentials sind beim Wandern unverzichtbar

Diese fünf Essentials sind die Basics für jedes Hiking-Abenteuer, mit denen Sie für Ihre nächste Wanderung optimal gerüstet sind. Alles andere zählt zu Komfortoptionen, die nur je nach Tourtyp sinnvoll sind. Bei Wanderrouten, die für Anfänger ausgelegt sind, sind unsere Must-haves meist schon ausreichend. Denn mit weniger, aber richtiger Ausrüstung wird der Rucksack leichter – und der Weg zum Ziel viel angenehmer.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.