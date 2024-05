Bayerns Skandal-Schiri soll EM-Eröffnungsspiel von Deutschland pfeifen

2:1 - Real Madrid zerstört Bayerns letzten Titel-Traum Real Madrid trifft am 1. Juni im Champions-League-Finale auf Borussia Dortmund. Während die Bayern lange Zeit in Spanien in Führung liegen, reichen den Hausherren drei Minuten und ein Joselu-Doppelpack um die titellose Saison der Münchner zu besiegeln.