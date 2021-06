Diese Frankreich-Stars starten gegen Ungarn

Frankreich will mit einem Sieg über Ungarn das Achtelfinale fixieren - mit dieser Aufstellung soll es gelingen.

"Wir wissen alle, was dieser Sieg im ersten Spiel bedeutet. Er gibt dir viel Kraft für das ganze Turnier", betonte Frankreich-Superstar Paul Pogba nach dem 1:0 über Deutschland - und der amtierende Weltmeister hat bei dieser EURO noch viel vor. Schon in Kürze könnte mit dem frühzeitigen Einzug ins Achtelfinale das erste Etappenziel erreicht werden. Gegen Ungarn sind Pogba und Co. jedenfalls der klare Favorit. Noch dazu sind die "Les Bleus" jetzt schon seit 16 Pf lichtspielen ungeschlagen (13 Siege, 3 Unentschieden).

Die Ungarn hoffen unterdessen auf eine Sensation. Gegen Portugal wehrte sich der Außenseiter lange Zeit aufopferungsvoll. Am Ende stand es 0:3. "Wir werden es noch einmal probieren", stellt Verteidiger Attila Szalai klar und setzt dabei auf die Unterstützung der Fans. Als einziges Stadion bei der EM wird die Puskás Arena wieder ausverkauft sein. Auf Frankreich wartet ein Hexenkessel!

Aufstellung Frankreich

1 Lloris - 2 Pavard, 4 Varane, 3 Kimpembe, 18 Digne - 6 Pogba, 13 Kante, 14 Rabiot - 7 Griezmann, 19 Benzema, 10 Mbappe

Aufstellung Ungarn

1 Gulacsi - 7 Nego , 21 Botka, 6 Orban, 4 At. Szalai, 5 Fiola - 15 Kleinheisler, 8 Nagy, 13 Schäfer - 20 Sallai, 9 Ad. Szalai