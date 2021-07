× EM-Helden genießen ihren Urlaub

Nach der EURO tanken unsere Team-Kicker in der Sonne Kraft für die neue Saison.

Die EM ist Geschichte, unsere Stars befinden sich seit Sonntag im wohlverdienten Urlaub. Bevor es Mitte Juli bei den Vereinen weitergeht, tanken Christoph Baumgartner, Sasa Kalajdzic & Co. Kraft in der Sonne: Stefan Posch weilt mit Freundin Lena im kroatischen Dubrovnik, Kalajdzic geht mit seiner Lorena in der Alten Donau baden, Louis Schaub planscht mit Sohn Nino im Pool. Auch Baumgartner genießt - und zwar mit seiner Sandy einen Trink.

ÖFB-Verteidiger Aleksandar Dragovic lässt es sich ebenfalls am Meer gut gehen, wie er auf Instagram zeigt.

Nächster Team-Lehrgang steigt erst im September

Im Nationalteam geht es für unsere Stars im September weiter: Da wartet ein Trio in der WM-Qualifikation. Erst die beiden Auswärtsspiele in Moldawien und Israel, danach das Heimspiel gegen die Schotten.