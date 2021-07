England genießt sogar den 'Gras-Vorteil'

Englands Nationalteam zieht alle Register um optimal für das "Heim-Finale" gegen Italien vorbereitet zu sein.

Am Sonntagabend beim EM-Finale zwischen England und Italien (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) werden die "Three Lions" den Heimvorteil im Wembley Stadium genießen. Doch nicht nur auf den Rängen zeichnet sich ein Vorteil gegenüber der Squadra Azzura ab - das Star-Ensemble um Kapitän Harry Kane hat auch einen Rasenvorteil.

Rund zwei Autostunden von London entfernt, befindet sich Burton upon Trent, gelegen in der Grafschaft Staffordshire in den Midlands. Und noch viel wichtiger: Dort steht der St. George’s Park, Englands nationales Fußball-Center. Hier hat die Truppe von Gareth Southgate ihr EURO-Camp aufgeschlagen. 2012 wurde der Trainingskomplex eröffnet - Kostenpunkt 150 Millionen Euro.

Zwei der insgesamt 14 Rasenplätze haben die exakt gleichen Maße wie im Wembley Stadium: Platz 5 und 6 (105 m lang, 68 m breit) haben sogar den gleichen Untergrund und selbstverständlich den gleichen Rasen.

Absprache mit Wembleys Greenkeeper

Seit Wochen laufen die Trainigs der Briten auf diesen beiden Plätzen ab. Überdies gibt es auch noch täglich ein Telefonat zwischen Andy Gray, dem Head-Greenkeeper des St. George’s Park, und Karl Stanley, seinem Kollegen in Wembley. „Alles, was mir Karl sagt, wird bei uns sofort umgesetzt - wann der Rasen geschnitten wird, wie hoch er ist, wann er gespritzt wird“, gewehrt Andy Gray tiefe Einblicke in die englische Vorbereitung. „Wenn die Spieler dann in Wembley den Rasen betreten, wissen sie genau, was sie erwartet, ihre Körper reagieren darauf, für den Kopf der Spieler ist das extrem wichtig.“

Freizeit-Paradies

Doch das ist noch lange nicht alles was der St. George’s Park zu bieten hat. Zusätzlich gibt es ein Hotel, einen Basketballplatz, einen Kletterturm, eine Anlage zum Bogenschießen, ein Freilufttheater (90 Plätze), das sogar als Open-Air-Kino genutzt werden kann - ein wahrees Freizeit.Paradies. Also Langeweile wird das englische Nationalteam sicherlich nicht bekommen.

Einer der zwei „Wembley-Plätze“ im St. George’s Park heißt Sir Bobby Charlton Pitch, benannt nach dem Weltmeister von 1966. Vielleicht gibt es schon bald einen Sir Gareth Southgate Pitch.