Am Sonntag ist es soweit - das EM-Finale geht im Wembley über die Bühne! Unsere ÖSTERREICH-Experten haben ihre Favoriten auf den Titeltriumph.

Polster: »Kane und Sterling werden den Unterschied machen«

Ich glaube, dass sich England den Titel nicht nehmen lässt. Warum? Zum einen wegen des Heimvorteils, die Fans werden für eine beeindruckende Atmosphäre sorgen. Und zum anderen, was für mich entscheidend ist: Die Mannschaft wirkt nicht nur brutal fokussiert, sondern auch wahnsinnig fit. Bei vielen Endrunden in den vergangenen Jahren hatte England einen Kader, der nach den vielen Spielen inklusive gefühlt fünf Cup-Bewerben ausgebrannt war. Heuer ist das anders: keine verletzten Spieler, dazu ein breiter und qualitativ hochwertiger Kader. Und mit Harry Kane und Raheem Sterling haben die Engländer zwei Spieler, die mit Einzelaktionen das Spiel entscheiden können - das ist in solchen Duellen auf Augenhöhe womöglich der entscheidende Faktor. Mein Tipp: 2:1 für England nach 90 Minuten. It 's coming home!

Ogris: »Italien siegt im Elfmeterschießen dank Donnarumma«

England oder Italien? Schwierig! England hat den Heimvorteil, Italien das bessere Turnier gespielt. Ich denke, es wird eine ziemliche Pattstellung und ein Remis nach 120 Minuten, dann läuft es auf ein Elfmeterschießen hinaus. Das wird dann zur Nerven-und Glückssache. Aber mit Gianluigi Donnarumma haben die Italiener einen Mann im Kasten, der aufgrund seiner Größe für mich auf dem Papier der stärkere 'Killer' ist als sein Gegenüber Jordan Pickford. Beide Mannschaf ten sind in der Breite sehr gut aufgestellt, können von der Bank viel Qualität nachschießen -ich glaube kaum, dass einem Team im Finale die Kraft ausgeht. Spannend wird sein: Hält die englische Beton-Abwehr gegen das begeisternde italienischen Offensivspiel? Ich wünsche mir Italien als Sieger. Einfach, weil sie den schöneren, schnelleren und beeindruckende ren Offensiv fußball spielen.

Krankl: »Spielweise der Italiener hat mir bisher sehr imponiert«

Italien krönt sich zum Europameister, da bin ich mir fast sicher - Heimvorteil der Engländer hin oder her. Schon alleine weil die Italiener uns geschlagen haben, müssen sie jetzt den Titel gewinnen. Die offensive Spielweise der "Squadra Azzurra" und die gleichzeitige defensive Stabilität haben mir bei diesem Turnier imponiert, sie spielen mit Freude, Leidenschaft und Begeisterung. Das ist eine Einheit, wo wirklich alles zusammenpasst. Angeführt von Trainer Roberto Mancini, der mich sehr begeistert. Ich selbst bin sehr gerne in Italien auf Urlaub, liebe dieses Land -für die Menschen hier wäre der Titel etwas ganz Besonderes, vor allem nach den harten letzten Monaten während Corona, wo Italien ja sehr getroffen wurde. Ich drücke ihnen morgen die Daumen, damit sie ihre tolle EM krönen. Mei n Tipp? Italien gewinnt nach 90 Minuten, Giorgio Chiellini entscheidet das Spiel mit einem Kopfballtreffer.

Marek: »Ich lege mich fest: Italien siegt im Elferkrimi«

Wer das Finale gewinnt? Ich weiß es nicht, meine Meinung ändert sich gefühlt alle paar Minuten, weil es so ausgeglichen ist. Eigentlich glaube ich, dass es die Engländer machen werden, weil der Heimvorteil ein unglaublicher Vorteil ist. Die Fans werden ihr Team bis zur letzten Sekunde pushen. Aber: Italien spielt eine hervorragende EM, in diesem Team stimmt alles zusammen. Schon bei der Hymne wird die Einheit sichtbar, das setzt sich auf dem Platz eindrucksvoll fort. Dazu sind sie spielerisch für mich das etwas bessere Team. Also eigentlich tippe ich doch auf Italien. Sie merken, liebe Leser: Eine klare Vorhersage ist für mich schwierig. Aber jetzt lege ich mich trotzdem fest: Italien gewinnt im Elferschießen.

Schinkels: »Es wird eine Nullnummer nach 120 Minuten«

Mein Herz schlägt ganz klar für Italien. Die Italiener haben mich bei diesem Tur nier beeindruckt, sind eine echte Einheit und spielen erfrischenden Offensivfußball -alle folgen der Handschrift von Trainer Roberto Mancini. Besonders imponiert mir das Innenverteidiger-Duo Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini. Sie hätten sich den Titel am Ende ihrer langen und beeindruckenden Karriere absolut verdient. Eigentlich spricht morgen alles für Italien doch irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich denke, es wird ein 0:0 nach 120 Minuten, geht ins Elferschießen. Und dort behält England die Oberhand. Ich hoffe, ich irre mich -Italien hat sich den Titel in meinen Augen deutlich mehr verdient.