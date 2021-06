Eriksen bekommt Defibrillator eingesetzt

Nach dem Herzstillstand von Eriksen beim Dänen-Auftakt erfolgt nun ein lebenswichtiger Eingriff.

Wie der dänische Fußball-Verband mitteilt, bekommt Christian Eriksen einen Herzschrittmacher eingesetzt. Bereits in den nächsten Tagen soll im Koppenhagener "Rigshospitalet" der Eingriff erfolgen. Dänemarks Team-Arzt Morten Boesen wird vom Verband auf Twitter zitiert: „Bei Christian wurden verschiedene Herz-Untersuchungen durchgeführt. Danach wurde entschieden, dass er ein ICD (Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator) bekommen sollte. Diese Entscheidung ist nötig, nachdem Herzrhythmusstörungen bei ihm eine Herzattacke ausgelöst hatten.“

Was bedeutet das für seine Fußball-Karriere?

Der Dänen-Star soll dem Eingriff bereits zugestimmt haben. Seine Leidenschaft soll Eriksen dennoch problemlos weiterverfolgen können: Auch der holländische Nationalspieler Daley Blind (31) spielt mit einem ICD-Herzschrittmacher. Heute im Spiel der Dänen soll es in der 10. Minute eine besondere Geste für den Dänemark-Star geben. Dies verriet Belgien Stürmer und Eriksen-Kollege Romelu Lukaku (28): „Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen.“ Im Anschluss soll eine Minute lang applaudiert werden. Get well soon, Eriksen!