Fan ergattert Eriksen-Foto am Strand

Der elfjährige Björn kann sein Glück kaum fassen: Am Strand nähe Kopenhagen trifft er Dänen-Star Eriksen, der mit seiner Freundin die Seele baumeln lässt.

Ein großer Moment für den kleinen Dänemark-Fan. Zufällig trifft Björn sein Fußball-Idol und schießt mit dem dänischen Kapitän ein ganz besonderes Foto: Das erste Bild von Eriksen in den sozialen Medien seit dessen Krankenhausaufenthalt nach seinem Zusammenbruch beim EM-Spiel der Dänen gegen Finnland. Sein Instagram-Post sorgt für Aufsehen und er spricht in dänischen Medien von der besonderen Begegnung.

"Er sah gesund und frisch aus"

Der kleine Björn, der sichtlich glücklich über Erdas unverhoffte Treffen war, berichtete der Zeitung "BT": "Er sah gesund und frisch aus, das war richtig schön zu sehen." Bei Instagram schrieb der Junge, der in seiner Freizeit Eishockey spielt, zu dem Foto: "Ich im Glück mit dem berühmtesten Mann der Welt." Und gestand sogar: "Ich war nervös und brachte kein Wort hervor."

Christian Eriksen war privat mit seiner Freundin am Strand unterwegs. Die Aufnahme zeigt Eriksen in kurzen Hosen, mit weißem Shirt und schwarzer Basecap, er lächelt. Das Foto schoss Björns Mutter Diana am Strand von Tisvilde, rund 60 km nördlich von Kopenhagen.