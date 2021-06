Frankreich-Star Mbappe: 'Ich habe versagt'

Frankreichs Kylian Mbappe war die tragische Hauptfigur im Achtelfinal-Duell mit der Schweiz.

Die EM 2020 erlebte mit dem Aus von Weltmeister Frankreich eine weitere Sensation. Eine überraschend starke Schweizer "Nati" schaltete die Truppe von Teamchef Didier Deschamps am Montagabend in der National Arena von Bukarest im Elfmeterschießen mit 5:4 aus. Nach der Verlängerung und nach 90 Minuten war es 3:3 gestanden. Die Schweizer schafften damit erstmals seit der Heim-WM 1954 den Sprung in die Runde der letzten acht bei einer Endrunde.

Für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps war es wichtig nach dem EM-Aus des Weltmeisters die Einheit seiner Mannschaft zu beschwören. "Die gesamte Mannschaft steht zusammen. Auch wenn es ein enttäuschender Moment ist, wir halten zusammen", sagte der 52-Jährige am Montagabend nach der Achtelfinal-Niederlage. "Wir haben gegen eine starke Schweizer Mannschaft verloren."

Im Elfmeterschießen, in dem der Schweizer Torwart Yann Sommer entscheidend gegen Kylian Mbappé gehalten hatte, gehöre "auch ein bisschen Glück" dazu. Auf Mbappé, der sich ohne Turniertor verabschiedet, sei niemand sauer, äußerte Deschamps.

Mbappes verkorkste EM 2020

Die EM 2020 war einfach nicht das Turnier des PSG-Stürmers - in 390 Spielminuten blieb der Weltstar torlos, mit dem verschossenen Elfmeter setzte Mbappe einen eher unglücklichen Schlusspunkt hinter eine für ihn unglückliche EURO-Endrunde.

"Die Trauer nach diesem Aus ist immens, wir haben es nicht geschafft, unser Ziel zu erreichen. Mir tut dieser Elfmeter leid. Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt. Es wird schwierig sein, Schlaf zu finden. Traurigerweise sind das die Risiken des Sports, den ich so sehr liebe", sagte Mbappe nach Abpfiff der Partie.

Seine Teamkollegen zeigten Zusammenhalt. Vorwürfe gab es keine. "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir sind alle verantwortlich dafür, dass wir rausgeflogen sind. Wir zeigen nicht mit dem Finger aufeinander", erklärt Kapitän Hugo Lloris.

"Das ist Fußball..."

Deschamps stößt ins selbe Horn: "Niemand kann ihm böse sein. Wenn du Verantwortung übernimmst, kann das passieren. Er ist offensichtlich sehr betroffen."

Für neutralen Zuschauer war die Partie sicherlich an Spannung nicht zu überbieten. Den Franzosen bleibt dies wohl nur ein schwacher Trost. "Das ist Fußball - deswegen lieben wir ihn, deswegen tut er so weh. Diesmal tut es sehr weh.", sinniert Lloris.