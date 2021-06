Österreich muss im EURO-Achtelfinale die Heimreise antreten. ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels analysiert unser Team.

Hätte Marko Arnautović meine Schuhgröße, wären wir mit 1:0 in Führung gegangen. Doch leider haben einige Zentimeter gegen uns entschieden. Aber egal wie man das Spiel betrachtet – man hat keinen Unterschied zwischen dem vierfachen Weltmeister und uns gesehen. Von der ersten Spielminute an waren unsere Spieler präsent und haben sich den Italienern in den Weg gestellt.

Großes Lob auch für Teamchef Foda

Mehr noch: Egal, ob Lainer, Hinteregger oder Dragović – unsere Defensivabteilung hat gezeigt, wie man sich in einem K.-o.-Spiel verhalten muss. Mit viel Mut und Selbstbewusstsein wurde um jeden Ball gekämpft! Ein großes Lob muss ich an dieser Stelle auch Franco Foda aussprechen, er hat die Mannschaft perfekt eingestellt. Ganz Österreich kann auf diese Mannschaft stolz sein. Unsere Spieler haben gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt – da ist auch für die Zukunft noch ganz viel Luft nach oben.

Daniel Bachmann (Note: 1)





Aleksandar Dragovic (Note: 1)





David Alaba (Note: 1)





Martin Hinteregger (Note: 1)





Stefan Lainer (Note: 1)





Konrad Laimer (Note: 1)





Marcel Sabitzer (Note: 1)





Xaver Schlager (Note: 1)





Florian Grillitsch (Note: 1)





Christoph Baumgartner (Note: 1)

Alessandro Schöpf (Note: 1)

Marko Arnautovic (Note 1)

Franco Foda (Note 1)