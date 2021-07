Fußball-Experte und ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels über die ersten zwei EM-Viertelfinalpaarungen.

Dieses Spiel hatte alles, wofür wir den Fußball so lieben: große Namen, viele Chancen, schöne Tore und Spannung pur. Was Italien da abgeliefert hat, war wirklich schön zum Ansehen. Hut ab auch noch einmal vor dem ÖFB-Team. Dass es sich so gut gegen die Italiener geschlagen hat, ist nach diesem Spiel umso beachtlicher.



Belgien hatte zwar in der zweiten Hälfte die besseren Chancen. Aber am Ende nur durch einen Elfmeter zu treffen, ist in einem Viertelfinale bei einer EURO eben zu wenig. Schade, denn von der Klasse und der Erfahrung her wären die Belgier reif für mehr gewesen.

De Bruyne kann es allein nicht richten

Dabei ist Kevin De Bruyne sogar noch rechtzeitig fit geworden. Er ist er Drehund Angelpunkt im Offensivspiel der Belgier. Ich will gar nicht wissen, wie das Spiel ohne ihn ausgegangen wäre. Immerhin dürfen wir uns jetzt auf den nächsten Kracher freuen: Italien gegen Spanien!