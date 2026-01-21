Influencer zündet Statue von Christiano Ronaldo (40) an

Auf Madeira hat ein Mann die Statue von Cristiano Ronaldo angezündet und dabei ein Video für Instagram gedreht.

Ein Video aus Portugal sorgt aktuell für Aufsehen: Ein Mann zündete die auf Madeira stehende Statue von Cristiano Ronaldo (40) an und tanzte anschließend wild vor dem Bronzeabbild. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Ablauf der Tat

Der Instagram-User filmte sich selbst, wie er mit einer Flasche Spiritus auf die Statue zuging und sie von Kopf bis Fuß tränkte. Anschließend entzündete er das Kunstwerk.

© Getty

Reaktion und Verhalten

Während die Statue brannte, spielte der Mann Rap-Musik aus einer mitgebrachten Box und tanzte ausgelassen mit obszönen Gesten.

Kommentar des Täters

Das Video versah er mit dem Text: "Dies ist Gottes letzte Warnung."