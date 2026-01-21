Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
ronaldo
© Getty Images

Auf Madeira

Influencer zündet Statue von Christiano Ronaldo (40) an

21.01.26, 18:52
Teilen

Auf Madeira hat ein Mann die Statue von Cristiano Ronaldo angezündet und dabei ein Video für Instagram gedreht. 

Ein Video aus Portugal sorgt aktuell für Aufsehen: Ein Mann zündete die auf Madeira stehende Statue von Cristiano Ronaldo (40) an und tanzte anschließend wild vor dem Bronzeabbild. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Ablauf der Tat

Der Instagram-User filmte sich selbst, wie er mit einer Flasche Spiritus auf die Statue zuging und sie von Kopf bis Fuß tränkte. Anschließend entzündete er das Kunstwerk.

Cristiano Ronaldo
© Getty

Reaktion und Verhalten

Während die Statue brannte, spielte der Mann Rap-Musik aus einer mitgebrachten Box und tanzte ausgelassen mit obszönen Gesten.

Kommentar des Täters

Das Video versah er mit dem Text: "Dies ist Gottes letzte Warnung."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden