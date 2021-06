Fußball-Legende und ÖSTERREICH-Kolumnist Hans Krankl schwärmt über den Kracher das deutsche Fußball-Fest gegen Portugal.

Fußballerherz, was willst du mehr? Die bisher torreichste Partie dieser EURO war doch herrlich anzuschauen? DAS war genau meine Partie.

Die Deutschen haben mich zutiefst beeindruckt. Die gesamte Mannschaft hat sich gegenüber ihrem Auftaktspiel gegen Frankreich gesteigert. Kimmich, Kroos, Gnabry, Havertz, Sané, Gündogan und Gosens – da war richtige Harmonie am Platz zu spüren. Ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe.

Havertz war für mich der Mann des Spiels

Einen muss ich ganz besonders herausheben: Ein unglaublicher Havertz lieferte sein bisher bestes Spiel in der Nationalmannschaft ab. Immer wenn Deutschland gefährlich wurde, war er involviert. Ein wahnsinnig guter, junger Spieler. Auf der Gegenseite muss ich auch über Ronaldo staunen. Der trifft einfach nach Belieben.

Jedoch wurde er mit Fortdauer des Spiels immer unauffälliger. Da hat er sich mehr geärgert als sich aufgebäumt – schade! Am Ende war er aber zu Recht angefressen.

Wenn ich gestern ­eines zu kritisieren hatte, dann waren es die Unterbrechungen durch den Videoschiedsrichter. Diese Goal-Checks gehen mir auf die Nerven.