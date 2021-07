Kurios: Bei Impfung kann man Finaltickets gewinnen

Mit einer Lotterie der besonderen Art will der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan die Bewohner der britischen Hauptstadt zu einer Corona-Impfung bewegen.

Wer sich bis Donnerstag impfen lässt, kann Tickets für das Finale der Fußball-EM am Sonntag im Wembley-Stadion gewinnen. "Wir versuchen damit, so viele Londoner wie möglich zum Impfen zu bewegen", sagte Khan am Dienstag.

Hauptgewinn der Lotterie sind zwei Eintrittskarten ins Wembley-Stadion. Zudem gibt es 50 mal zwei Tickets für die Fan-Zone am Trafalgar-Platz.

Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien zuletzt wegen der hochansteckenden Delta-Variante nach oben geschnellt ist, sollen zum EM-Finale am Sonntag 60.000 Fans ins Stadion gelassen werden. Dies wird von Experten scharf kritisiert. Khan wies im Gegenzug darauf hin, dass die Fans für den Eintritt entweder zweimal geimpft oder frisch getestet sein müssen.