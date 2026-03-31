1:0 - ÖFB-Team feiert Rekord-Sieg gegen Südkorea

Das ÖFB-Team hat mit dem 1:0-Sieg gegen Südkorea Geschichte geschrieben. Noch nie blieb eine rot-weiß-rote Auswahl 13 Spiele in Folge vor den eigenen Fans unbesiegt.

Zweites Testspiel, zweiter Sieg – und ein Rekord für die Geschichtsbücher! Das ÖFB-Team von Ralf Rangnick liefert beim 1:0 gegen Südkorea ab und knackt die nächste Marke: 13 Heimsiege in Serie – das hat vor dieser Truppe noch keine österreichische Auswahl geschafft.

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Und es war kein Sieg zum Abhaken, sondern einer mit Signalwirkung. Vor 35.000 Fans im Happel-Stadion präsentierte sich Österreich erstmals in der schwarz-roten WM-Montur – und ließ dabei ordentlich aufblitzen, was in diesem Team steckt. Die Serie lebt, das Selbstvertrauen wächst – und die Lust auf die WM 2026 in Nordamerika gleich mit. Das macht das Warten auf den letzten Test am 1. Juni gegen Tunesien jetzt schon verdammt lang.

Wie angekündigt ließ Rangnick die Rotationsmaschine heißlaufen – gleich sieben Neue wirbelten die Startelf durcheinander. Mittendrin: Neo-Star Paul Wanner, der sich bei seinem Startelf-Debüt mutig auf der Sechserposition präsentierte. Doch der Motor der ÖFB-Elf stotterte zunächst. Südkorea presste hoch, ging aggressiv drauf – und machte Christoph Baumgartner & Co. das Leben schwer.

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ÖFB-Stars drücken auf Führung

Dann die erste dicke Chance – und zugleich das höchste der Gefühle: Marcel Sabitzer chippt den Ball gefühlvoll in den Strafraum, Marko Arnautović legt per Kopf perfekt ab – Baumi zieht ab! Doch im letzten Moment wird der Ball noch abgefälscht und zischt hauchdünn am Tor vorbei (18.). Erste Duftmarke – aber kein Jubel. Und so ging es bis zur Pause weiter: Österreich hielt ordentlich dagegen, mehr aber eben auch nicht.

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Doch dann kam das Team wie verwandelt aus der Kabine – offenbar hatte Rangnick die richtigen Knöpfe gedrückt. Plötzlich war Tempo drin, plötzlich war Zug zum Tor da. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: Baumgartner bringt den Ball nicht sauber unter Kontrolle, doch Xaver Schlager rauscht aus dem Mittelfeld heran, schnappt sich die Kugel und legt clever in den Rückraum. Dort lauert Sabitzer und hämmert den Ball per Volley eiskalt ins Netz – 1:0 für Österreich (48.)!

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Alaba feiert Comeback

Und es kam noch besser: Zehn Minuten später der Moment, auf den alle gewartet haben – Kapitän David Alaba feiert sein Comeback im ÖFB-Team. Auch Patrick Pentz durfte sich noch auszeichnen: Der Brøndby-Legionär glänzte mit einer starken Parade gegen Son Heung-min – auch wenn die Szene letztlich nicht zählte.

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Am Ende bleibt ein knapper Sieg – aber einer mit Aussage. Serie ausgebaut, Selbstvertrauen gestärkt, Kaderbreite unter Beweis gestellt. Österreich ist auf Kurs – und die WM kann kommen.